Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am Sonntagnachmittag 20.03.2022 kam es auf der K15 zwischen Langenberg und Schaidt zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Der 75-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Ludwigsburg befuhr mit seinem PKW die K15 in Richtung Schaidt und wollte unmittelbar nach der Einmündung zur K24 nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen.

Hierbei übersah er den, mit einer 4-köpfigen Familie besetzten, herankommenden PKW im Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle unfallbeteiligten Personen wurden zum Teil schwer verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die K15 war bis 16:40 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Steinweiler (ots) – Am Sonntag 20.03.2022 geriet gegen 14:15 Uhr in der Steinweilerer Haselschußgasse das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen im Gebäude auf, allerdings stürzte ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten und verletzte sich hierbei leicht.

Der Schaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen aufgenommen.