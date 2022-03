Rucksack an Haltestelle gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 20.03.2022 gegen 20:40 Uhr, wurde einer 60-Jährigen ihr Rucksack an einer Bushaltestelle gestohlen. Die Frau stellte an der Haltestelle ‘Volkspark’ in der Hochfeldstraße ihren Rucksack und eine weitere Tasche vor sich ab, als ein Unbekannter den Rucksack an sich nahm und in Richtung Grüner Hof wegrannte. In dem schwarzen Rucksack waren 50 Euro Bargeld, eine Bankkarte, ein Smartphone und diverse Dokumente.

Der Täter wird als 25-35 Jahre alt, ca. 1,75 -1,85 m groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die gesuchte Person geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Turnschuhe geraubt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Samstagnachmittag 19.03.2022 gegen 16:45 Uhr, wurde ein 15-Jähriger im Walzmühlcenter von 2 unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter Vorhalt eines Tierabwehrsprays und eines Taschenmessers wurde er aufgefordert seine getragenen Turnschuhe (Nike Air Max Plus) auszuhändigen. Einer der Täter ließ seine eigenen getragenen Schuhe zurück und zog sich die geraubten Schuhe an.

Beide Täter verließen die Örtlichkeit mit einem E-Scooter in Richtung Mannheim.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

schwarze lange zurück “gegelte” Haare, schwarze “Mount Claire” Jacke, helle weite Jeans.

lockige, schwarze Haare, schwarzer Kapuzenpulli, weiße Jacke, schwarze Jeans.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Werkstatt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montagmorgen 21.03.2022 gegen 2:15 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen ein Einbruch in eine Autoglaswerkstatt in der Bruchwiesenstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen die Eingangstür der Werkstatt auf. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 20.03.2022 gegen 15:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Auto beim Einparken in der Wörthstraße ein anderes Auto beschädigte. Da sich der Verursacher unerlaubt entfernte, verständigten die Zeugen die Polizei. Der Verursacher, ein 26-Jähriger, konnte bei der sofort durchgeführten Fahndung in der Nähe festgestellt und kontrolliert werden. An seinem Auto war ein frischer Unfallschaden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Dank der aufmerksamen Zeugen bleibt der Geschädigte vermutlich nicht auf seinem Schaden sitzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 20.03.2022, wurden der Polizei 2 Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen gemeldet. In der Zeit von 03-05 Uhr stahlen Unbekannte in der Bgm.-Horlacher-Straße ein Dokumentenmäppchen aus einem geparkten Mercedes-Benz. An dem Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Gegen 10:10 Uhr nutzten Unbekannte die Ablenkung des Fahrers, als dieser seinen Transporter in der Ludwigstraße auslud und stahlen seine Jacke mit Smartphone, Geldbeutel und diversen Dokumenten vom Beifahrersitz.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter sprengten am Montag 21.03.2022 um 01:41 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen-Oggersheim. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollwoche Geschwindigkeit und “Speedmarathon”

Präsidialbereich (ots) – Die Reduzierung von Verkehrsunfällen und die Minimierung von Unfallfolgen ist ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit. Deshalb beteiligt sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz vom 21.03.2022 bis 27.03.2022 an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit.

Zusätzlich nimmt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auch in diesem Jahr wieder an der der europaweiten Aktion “Speedmarathon” teil. Am Donnerstag 24.03.2022, werden wir an mehreren Standorten im Präsidialbereich Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Neben der Ahnung von Geschwindigkeitsverstößen wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen.

Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.

Im Jahr 2021 kam es infolge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Polizeipräsidium Rheinpfalz zu 1.792 Verkehrsunfällen, davon wurden bei 451 Verkehrsunfällen Personen verletzt.

Auch wenn die Zahlen aller tödlichen Verkehrsunfälle (19 Getötete im Jahr 2021) seit einigen Jahren rückläufig sind, ist überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.

Die Verkehrsunfallstatistik 2021 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/hRg.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, deren Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken (“Vision Zero”).