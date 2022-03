Mannheim-Innenstadt; Reifenstecher beschädigen insgesamt sechs geparkte Autos; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Zeit von vergangenem Freitag, 22 Uhr bis

Samstag, 17 Uhr waren bislang unbekannte Reifenstecher in den Quadraten, entlang

der Straße H 3 über I 3 bis zu K 3, unterwegs und stachen an insgesamt vier

geparkten Fahrzeugen jeweils einen Reifen auf der Fahrerseite und an zwei

Fahrzeugen jeweils zwei Reifen platt.

Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von circa 1.600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621. 1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: sieben geparkte Autos beschädigt; Schaden von 10.000 Euro verursacht; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 16:30 Uhr bis Samstag,

16:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in den Quadraten R 3/ R 4

insgesamt sieben geparkte Autos.

Zunächst erstattet einer der Geschädigten Anzeige beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, da die Motorhaube seines Renault Megane durch punktuelle

Eindellungen beschädigt wurde.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten des

Streifendienstes vor Ort fest, dass ähnliche Beschädigungen bei weiteren sechs

Autos erkennbar waren.

Nach bisherigen Ermittlungen müssen unbekannte Täter über die geparkten Pkws

gelaufen sein und dadurch die Motorhauben und die Fahrzeugdächer beschädigten

haben. Mehrere Schuhabdrücke konnten festgestellt und von der Polizei gesichert

werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621. 1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Hauswände mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten bislang

unbekannte Täter mehrere Hausfassaden der Quadrate M6 und M7 mit roter Farbe und

flüchteten. Hinweise auf das Motiv sowie die Täter selbst liegen derzeit nicht

vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim: Einbruch in Tierarztpraxis; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Freitagabend und Sonntagvormittag in eine Tierarztpraxis im Danziger Baumgang im

Stadtteil Schönau ein.

Mit einem geringen Bargeldbetrag und einem Sachschaden von mehreren hundert Euro

an einer aufgebrochenen Tür suchten sie das Weite.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

Mannheim-Innenstadt: 69-jähriger Mann von Unbekanntem überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 69-jähriger Mann wurde am Samstagabend in den

Mannheimer Innenstadtquadraten von einem unbekannten Täter überfallen. Der

69-Jährige war gerade damit beschäftigt, die Türen in einem Anwesen im Quadrat P

6 zu verschließen, als ihm ein unbekannter Mann im Gebäude auffiel. Nachdem er

den Unbekannten mehrfach aufgefordert hatte, das Gebäude zu verlassen, begab

dieser sich zunächst in Richtung Ausgang. Plötzlich drehte sich dieser jedoch um

und sprühte dem Geschädigten mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht. Im weiteren

Verlauf zog der Unbekannte auch ein Messer. Als der 69-Jährige beim

Zurückweichen schließlich zu Boden stürzte, entwendete der Täter die Geldbörse

des Geschädigten aus dessen Hosentaschen und flüchtete. Während des gesamten

Tatablaufs sprach der Unbekannte in einer ausländischen Sprache, die der

Geschädigte nicht verstand und auch nicht näher beschreiben konnte.

Vom Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 175 bis 180 cm groß

Ca. 60 bis 70 kg schwer

Gebräunte Haut

Schmales Gesicht

Hatte kurze dunkle Haare

Dunkle Augen

Trug eine Maske

Bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Jeans, genaue Farbe

nicht bekannt

Die Ermittlungen durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Alkoholisierte Autofahrerin beleidigt Beamte

Mannheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen stellten

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt Alkoholgeruch ausgehend von einer

20-Jährigen fest, die mit ihrem Peugeot kurz vor 6 Uhr bei U 4 fuhr. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille. Zudem stand die junge Frau

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung stellten die

Beamten noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Zigarettenschachtel der

20-Jährigen sicher. Ihre Beifahrerin, welche angab, dass es sich hierbei um ihre

Betäubungsmittel handeln würde, wurde hieraufhin ebenfalls Durchsucht. Neben

einer Kleinstmenge an weißem Pulver wurde auch ein Joint sichergestellt. Die

Fahrerin musste anschließend zur Blutentnahme mit in das Polizeirevier. Dort

beleidigte sie einen Beamten mehrfach unflätig. Auch mussten die Beamten gegen

ihre Begleiterin einschreiten, die versuchte in den Eingangsbereich zu gelangen

und dabei fortwährend die Dienstgeschäfte störte. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich die Situation. Die 20-Jährige muss sich

nun wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Besitzes von

Betäubungsmitteln und Beleidigung verantworten. Ihre Begleiterin sieht ebenfalls

einer Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln entgegen. Außerdem

werden Gebühren für das Stören der Dienstgeschäfte und des damit notwendigen

Einschreitens fällig werden.

Mannheim, Friesenheimer-Insel: Wildkamera entwendet – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag wurde der Eigentümer einer Wildkamera auf

einen 39-Jährigen aufmerksam, der diese zuvor von einem Baum entfernte und

entwendete. Als er diesen auf den Diebstahl kurz vor 12 Uhr An der

Kammerschleuse nahe den Kleingärten darauf ansprach, gab er an, diese „gefunden“

zu haben. Mit Eintreffen der verständigten Polizeibeamten flüchtete der

39-Jährige samt Kamera in Richtung Neckarwiese, konnte aber nach kurzer

Verfolgung von den Uniformierten festgenommen werden. Neben dem Diebesgut

stellten die Beamten zudem knapp 5 Gramm Marihuana und offenbar mehrere

entwendete Fahrradleuchten sicher. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wird

nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und des unerlaubten

Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Zudem konzentrieren sich die

Untersuchung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf die Herkunft der

sichergestellten Fahrradlichter.

Mannheim-Innenstadt: 24-Jähriger behindert Straßenbahnverkehr und greift Polizisten an

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurde das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt verständigt, nachdem eine Person immer wieder

den Schienenbereich in Höhe T1 betrat und so den Straßenbahnverkehr behinderte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese dann tatsächlich eine Person

fest. Da der Mann auf Ansprache nicht reagierte und sich erneut eine Straßenbahn

näherte, eilte einer der Polizisten zu dem 24-Jährigen und wollte diesen von den

Gleisen wegführen. Plötzlich stieß der junge Mann, der sich offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand befand, mit seinem Kopf in Richtung des Beamten.

Dieser wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Daraufhin wurde der 24-Jährige

zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Dort versuchte der

junge Mann dann erneut durch einen Kopfstoß einen Polizeibeamten zu verletzen.

Dies gelang ihm glücklicherweise nicht. Hinweise auf eine mögliche Alkohol –

oder Drogenbeeinflussung ergaben sich keine. Noch am Abend wurde der 24-Jährige

in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zu größeren Verkehrsbehinderungen

oder Verspätungen kam es durch den Zwischenfall nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Unter anderem wird derzeit geprüft, ob sich der 24-Jährige wegen „Tätlicher

Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ strafbar gemacht hat.