Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten auf K4177 – Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal (ots) – Am Samstagmittag gegen 15:45 Uhr kam es auf der K 4177

zwischen Sinsheim-Dühren und Angelbachtal / Michelfeld zu einem Zusammenstoß

zwischen einem 34-jährigen Traktorfahrer und einem 64-jährigen KIA-Fahrer. Die

beiden Unfallbeteiligten fuhren zunächst hintereinander auf der Landstraße. Der

Traktor des 34-Jährigen war mitsamt seinem anhängenden Miststreuer die letzte,

zu einem Tross aus insgesamt drei Traktoren gehörende, Arbeitsmaschine. Um

diesen zu überholen, setzte der KIA-Fahrer am Ende einer langgezogenen Kurve zum

Überholen an. Als sich der KIA-Fahrer und der Traktor-Fahrer auf gleicher Höhe

befanden, soll der Traktor-Fahrer nach links in den dortigen Feldweg abgebogen

sein, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Infolge des Zusammenstoßes kam der

KIA-Fahrer linksseitig ins Schleudern und zuletzt auf der unmittelbar nach dem

Feldweg beginnenden Leitplanke schräg hängend zum Stehen. Der KIA wurde

hierdurch stark beschädigt und war in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit,

sodass dieser mithilfe eines Krans geborgen und abgeschleppt werden musste.

Sowohl der 34-jährige Traktor-Fahrer, als auch die 63-jährige Beifahrerin des

KIAs wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am KIA

wird auf 15.000,- geschätzt, wohingegen der Traktor nur leicht beschädigt wurde.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim, hinsichtlich des Unfallhergangs

und der Verantwortlichkeiten der beiden Fahrer dauern derzeit an. Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 07261 690-0 melden.

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Führerloses Auto verursacht Sachschaden

Waibstadt (ots) – Am Sonntag gegen 17:10 Uhr rollte ein führerloser Opel an

einem Gefälle in der Hauptstraße plötzlich los und kollidierte mit einem am

Fahrbahnrand geparkten Auto.

Der 59-jährige Fahrer des Opels sicherte ersten Ermittlungen zufolge sein

Fahrzeug vor dem Aussteigen nicht ausreichend gegen das Wegrollen, weshalb es zu

dem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro kam. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Doppelhaushälfte – Polizei sucht Zeugen!

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag

auf Samstag zwischen 02 Uhr und 06 Uhr in der Fasanenstraße. Bislang unbekannter

Täter drang durch eine gewaltsam geöffnete Terassentür in das Innere des Hauses

ein und durchwühlte mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas entwendet wurde ist

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

BAB 5, St. Leon Rot: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn

BAB 5, St. Leon Rot (ots) – Am Samstag um 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte

der Autobahnpolizei Walldorf einen Toyota, welcher auf der BAB 5 von Frankfurt

in Richtung Karlsruhe fuhr. Der 35-jährige Fahrer gab zunächst an, dass er

seinen Geldbeutel mit den Fahrzeugpapieren und seinem Führerschein vergessen

habe. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche

Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Ein Drogenvortest verlief schließlich

positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen

stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Ende 2021 über keine Fahrerlaubnis

mehr verfügt. Die Weiterfahrt war daher am Autobahnparkplatz „Mönchberg“

beenden. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Fahrräder beschädigt – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag wurden zwischen 18:45 Uhr und

22:15 Uhr in der Tiefgarage Drehschreibe in der Bahnhofstraße/Schulstaße vier

Fahrräder beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerschnitten die Reifen,

beschädigten die Lichter und verbogen die Felgen. Hinweise auf den oder die

Täter gibt es derzeit nicht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist

derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 18:00

Uhr, und Samstag, 08:45 Uhr in der Strombergstraße. Bislang unbekannte

Täterschaft schlugen die Scheibe eines Rolltores mittels unbekanntem Gegenstand

ein und betraten anschließend das Innere des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Reihenhauses, hoher Sachschaden, Pressemeldung Nr. 2

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannten Gründen kam es

Sonntagnacht gegen 23:21 Uhr in Sandhofen im Buchenweg an einem Reihenhaus zu

einem Brand. Dieser griff nach ersten Ermittlungen schnell auf die Fassade und

dann auf das Dach des Hauses über. Von hier aus konnte sich das Feuer auf die

beiden angrenzenden Reihenhäuser ausbreiten. Der Feuerwehr gelang es schließlich

den Brand einzudämmen und so ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser zu

verhindern. Sicherheitshalber wurden die Bewohner von insgesamt 5 Reihenhäusern

evakuiert und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst betreut. Durch den

Brand wurden keine Personen geschädigt. Die ersten Schätzungen der Feuerwehr zum

entstandenen Sachschaden belaufen sich auf ca. 500.000 Euro. Die Ermittlungen

zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch mit Unterstützung des

Kriminaldauerdienstes aufgenommen.

Leimen/St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis): Brand in einem Restaurant in der Bahnhofstraße; PM Nr. 2

Leimen/St. Ilgen (ots) – Am Sonntagabend, gegen 20:40 Uhr, kam es in einem

Restaurant in der Bahnhofstraße in Leimen, Ortsteil St. Ilgen, bei

Reinigungsarbeiten aus bislang noch nicht geklärten Gründen zu einer Stichflamme

im Bereich des Herdes. Hierdurch geriet die darüber liegende Abzugshaube in

Brand. Die Angestellten konnten mit eigenen Mitteln den Brand im Restaurant

löschen. Jedoch hatte sich der Brand zwischenzeitlich auf den angeschlossenen

Kamin ausgebreitet. Die Feuerwehr Leimen kam mit einem größeren Aufgebot vor Ort

und konnte schlussendlich auch den Brand im Kamin löschen. Eine Anwohnerin

atmete Rauch ein und wurde vorsorglich zur weiteren Versorgung in ein nahe

gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Inventar des Restaurants entstand Sachschaden

in Höhe von 5.000 EUR.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Reihenhauses, hoher Sachschaden, Pressemeldung Nr. 3

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Ursache des Brandes eines

Reihenhauses im Buchenweg ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen wurden durch

einen Brandermittler des Polizeiposten Leimen aufgenommen. Ein technischer

Defekt kann zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings ausgeschlossen werden. Der

Dachstuhl des Anwesens ist gänzlich ausgebrannt, es ist derzeit nicht mehr

bewohnbar. Am heutigen Montagmittag kam es gegen 13:00 Uhr nochmals zu einer

Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehr erneut vor Ort kam und ein bis dahin

nicht entdecktes Glutnest löschte. Zu einem neuerlichen Brand kam es nicht. Die

beiden an das betroffene Haus angrenzenden Reihenhäuser konnten durch ihre

Bewohner wieder bezogen werden. An beiden Häusern entstand ebenfalls

Sachschaden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt mehrere geparkte Pkws – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Bereits am Donnerstagmorgen, den 17.03.22, zwischen 7:00 Uhr

und 8:30 Uhr zerkratzte eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand

gleich drei gegenüber dem Wohnanwesen Eschenweg 14 geparkte Pkws. Bei allen drei

Fahrzeugen wurde nahezu die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim nahm

die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, sich unter der Telefonnr. 06201/ 1003-0 zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflüchtigen betrunkenen Autofahrer; Wohnungsdurchsuchung; Festnahme; Polizeibeamte werden beleidigt

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 61-jähriger betrunkener Autofahrer fuhr

mit seinem Opel Astra gegen eine Straßenlaterne und flüchtet anschließend mit

seinem Auto.

Nachdem er zu Hause seine Wohnungstür nicht öffnete, ordnete das Gericht eine

Wohnungsdurchsuchung an. Der Beschuldigt beleidigte bei der Festnahme die

eingesetzten Polizeibeamten und unmittelbarer Zwang musste anwendet werden.

Am vergangenen Samstagmittag, kurz nach 13 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit

seinem Pkw Opel Astra in der Straße „Bahnhofsplatz“ gegen eine Straßenlaterne.

Anschließend fuhr er ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallverursacher

nachgekommen zu sein, weiter.

Ein Zeuge beobachtet den Unfall und verständigte die Polizei. Er konnte das

Kennzeichen des Autos sowie eine Beschreibung des Fahrers abgeben.

Wie sich später herausstellte, fuhr der 61-jährige, der auch Halter des Autos

ist, nur noch wenige Kilometer zu seiner Wohnung und stellte dort seinen

unfallbeschädigten Opel vor seiner Garage ab.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Eberbach fanden das Fahrzeug vor und

stellten frische Unfallschäden im Frontbereich fest. Im Fahrzeuginneren lag noch

eine leere Bierdose.

Der beschuldigte 61-jährige Autofahrer öffnete auf Klingeln nicht seine

Wohnungstür.

Aufgrund der Hinweise, dass sich der Beschuldigte in seiner Wohnung befand,

beantragten die Polizeibeamten beim Amtsgericht Heidelberg eine

Wohnungsdurchsuchung und betraten über eine offenstehende Balkontür die Wohnung.

Den 61-Jährigen fanden sie in seinem Bett vor. Er roch stark nach Alkohol und

konnte sich, nachdem er von den Beamten geweckt worden war und aufstand, kaum

auf seinen Beinen halten.

Nachdem ihm vermutlich die Folgen bewusst wurden, beleidigte er die

Polizeibeamten mit Begriffen aus der Gossensprache. Auch lehnte er jegliche

„Mitarbeit“ ab. Einen freiwilligen Alkoholvortest wollte er nicht machen und

seinen „Promillewert“ wird erst das Ergebnis der Blutuntersuchung bringen.

Durch sein Verhalten wurde aber nicht verhinderte, dass die Maßnahmen trotzdem

ihren Weg nehmen sollten.

Gemeinsam mit einer weiteren Funkstreife, die zur Unterstützung angefordert

wurde, wurde der Beschuldigte zum Polizeirevier verbracht. Dabei mussten die

Beamten auch noch „sanften“ unmittelbaren Zwang anwenden, um den Mann zur

Mitfahrt zu bewegen.

Auf der Polizeiwache wurden in Zeitabständen zwei Blutentnahmen durch einen

Polizeivertragsarzt durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Unfall und den darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen

wurde niemand körperlich verletzt und es entstand „nur“ Sachschaden an der

Straßenlaterne von circa 500 Euro und am Auto des Beschuldigten von circa 3.000

Euro.

Nach den Blutentnahmen wurde der Beschuldigte in die Obhut seiner Familie

übergeben. Die Wohnungsdurchsuchung brachte zwar nicht den Führerschein des

Beschuldigten zum Vorschein, aber bis auf Weiteres darf er kein

führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug fahren.

An die Staatsanwaltschaft wird nun Strafanzeige vorgelegt und der 61-Jährige

muss sich u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht unter Alkohol und

Beleidigung der Polizeibeamten verantworten.

Wiesloch: Zwei Mal ohne Führerschein – zudem einmal unter Drogen erwischt

Wiesloch (ots) – Am frühen Samstagabend wurde in der Schwetzinger Straße ein

Renault angehalten und der 29-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei

stellte sich schnell heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Die Weiterfahrt

wurde untersagt und der Halter informiert. Während der 29-Jährige wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird, droht dem Halter des Autos eine Anzeige, da

er offenbar zuließ, dass der 29-Jährige sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis fuhr.

Ebenfalls teuer zu stehen kommen dürfte einem 37-Jährigen die Fahrt von Wiesloch

nach Bad Schönborn. Der Mann war mit seinem Audi am Sonntagmorgen, kurz vor 4

Uhr, einer Streife auf der B 3 aufgefallen, die ihn daraufhin kontrollierte.

Noch während des Anhaltevorgangs warf der Mann einen Beutel, wie sich später

herausstellte mit einer geringen Menge Marihuana, aus dem Fahrzeug. Während des

Kontrollgesprächs stellten die Beamten sofort eine Drogenbeeinflussung des

Mannes fest, der aus einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz stammt. Eine

Blutentnahme zur Bestimmung der Beeinflussung wurde auf dem Revier durchgeführt.

Darüber hinaus besaß der Mann keine Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war nicht

zugelassen.

Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.

Hockenheim: Autoaufbrüche; Zielrichtung Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden vier BMWs

aufgebrochen und aus ihnen die Multifunktionslenkräder mit den dazugehörenden

Navigationseinheiten ausgebaut.

Der Gesamtschaden dürfte auch auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Fahrzeuge waren in der Georg-Maier-Straße, der Wilhelm-Herz-Straße, in der

Edith-Stein-Straße und im Neugärtenring abgestellt.

Ob ein Zusammenhang ähnlich gelagerter Fälle in den letzten Tagen in

Schwetzingen und Sandhausen besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das

Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Auto

Schriesheim (ots) – Ein 51-jähriger Motorradfahrer geriet am Sonntag gegen 16:20

Uhr auf der L536 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden

20-jährigen Ford-Fahrer.

Der Motorradfahrer war auf der Landstraße in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs,

als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe des Parkplatzes „Stausee“

frontal mit dem Ford zusammenprallte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 51-Jährige so schwer, dass er mit dem

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Ford

sowie das Motorrad waren so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen die

beiden Fahrzeuge bergen musste. Da durch den Unfall Öl auf die Fahrbahn

gelangte, musste eine Fachfirma die Straße reinigen. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Dossenheim: Schmierfink unterwegs; Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Schmierfinke trieben in

der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr Unwesen an mehreren Stellen in Dossenheim.

An sieben Stellen in er Friedrichstraße, im Schlüsselweg und in der Heidelberger

Straße beschmierten sie in unterschiedlichen Farben die Einfriedungen von

Anwesen und eine Balkonverkleidung sowie drei Müllcontainer und einen

Autoanhänger.

Darüber hinaus wurde in der Beethovenstraße ein Trafohäuschen und am Bahnhof die

Fassade einer Umspannstation beschmiert.

Ob ein Schaden entstanden ist, bzw. wie hoch sich die Kosten für die Beseitigung

der Schmierereien belaufen, steht noch nicht fest, dürfte jedoch über 1.000.-

Euro betragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Sprayern geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 062211/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschießt Fenster mit Luftdruckwaffe

Dielheim (ots) – Am Samstag, gegen 23:40 Uhr, schoss ein bislang unbekannter

Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Luftdruckwaffe auf ein Fenster

eines Wohnhauses in der Straße „Im Weissbaum“ und flüchtete unerkannt.

Die Bewohner des Hauses vernahmen zwei Knallgeräusche an einem Fenster, an

welchem sie bereits den Rollladen heruntergelassen hatten. Als sie auf der Suche

nach der Ursache der Geräusche waren, bemerkten sie Einschusslöcher im Rollladen

sowie eine beschädigte Fensterscheibe und verständigten umgehend die Polizei.

Die alarmierte Polizeistreife konnte ein Projektil einer Luftdruckwaffe

sicherstellen.

Hinweise auf einen Täter sowie ein mögliches Tatmotiv liegen derzeit jedoch

nicht vor. Daher sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 zu melden.