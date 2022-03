Heidelberg-Neuenheim: Sexuelle Beleidigung; Täter geschnappt, Polizei sucht nach Geschädigten

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Ein Zeuge beobachtet und hörte am vergangenem

Samstag, gegen 18 Uhr, wie an der Neckarwiese, Uferstraße, Ecke Am Römerbad, aus

einem geparkten weißen Ford mit Freiburger Kennzeichen (FR- …) heraus,

vorbeigehende Frauen auf sexueller Grundlage beleidigt wurden.

Der Zeuge verständigte die Polizei und die eingesetzten Polizeibeamten konnten

die vier Männer im Alter zwischen 22 bis 32 Jahren im Bereich des weißen

Wohnmobils antreffen.

Nach Angaben des Zeugen beleidigte zumindest der 27-jährige Fahrzeughalter durch

die geöffnete Fahrertür des Kleinbusses vorbeigehende Frauen mit üblen Worten

auf sexueller Basis.

Bislang haben sich noch keine geschädigten Frauen oder Männer bei der Polizei

gemeldet.

Personen, die beleidigt wurden und bislang noch keine Anzeige erstattet haben

oder auch Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221. 4569-0, in Verbindung zu setzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer

Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Heidelberg-Altstadt; Gefährliche Körperverletzung, Täter tritt auf 21-Jährigen ein; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zunächst wurde der Polizei in der Nacht auf Sonntag

eine Schlägerei in der Heidelberger Altstadt im Bereich Untere Straße gemeldet.

Als die Polizeibeamten ankamen, war zunächst nur noch eine 21-jährige Zeugin

anwesend. Der Täter und das Opfer hatten sich bereits entfernt. Das Opfer konnte

später aufgefunden werden, der Täter bleibt noch flüchtig.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter

am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr seinem 21-jährigem Opfer ins Gesicht. Als der

Geschädigte zu Boden gegangen war, trat der Täter mehrfach gegen den Kopf des

jungen Mannes. Der blieb einige Zeit regungslos liegen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließen der Täter und das Opfer getrennt

voneinander den Tatort in Richtung Universitätsplatz.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen meldete sich nochmals die Zeugin, die das Opfer

erneut gesehen hat. Der Mann wurde daraufhin in der Heidelberger Altstadt von

der Polizei angetroffen.

Der 21-jährige Mann musste dann aufgrund seiner Verletzungen mit einem

Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Er war zwar noch

ansprechbar, konnte sich aber bisher an nichts mehr erinnern und konnte keine

Angaben gegenüber der Polizei machen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mittel, Tel.:

06221. 99-1700, in Verbindung zu setzten.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannte erbeuten hohen Geldbetrag bei Einbruch in Kneipe

Heidelberg (ots) – Bei einem Einbruch in eine Kneipe in der Unteren Straße

erbeuteten zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr, bislang

unbekannte Täter mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte, wonach es ihnen

gelang, zwei Tresore zu öffnen. Hieraus erbeuteten sie einen fünfstelligen

Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg: 21-Jähriger verletzt aufgefunden – Sturz oder Gewalttat?; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, wurde am Heumarkt

ein 21-jähriger Mann aufgefunden, der Gesichts- und Oberkörperverletzungen

aufwies. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades, war er nicht mehr in der Lage,

einen möglichen Geschehensablauf darzustellen. Zu Erstversorgung wurde ein

Rettungswagen bestellt.

Ob der Mann sich aufgrund eines Sturzes oder einer Auseinandersetzung zuzog, ist

noch nicht geklärt.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat das Polizeirevier

HD-Mitte dennoch die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/99-1700

zu melden.

Heidelberg: 39-Jähriger wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am Sonntag Haftbefehl gegen

einen 39-jährigen Mann erlassen. Er soll am Samstag, den 19.03.2022, im Besitz

von rund 300 Gramm Kokain und rund 100 Gramm Marihuana gewesen sein, um damit

Handel zu treiben.

Beamte des Fahndungsdienstes des Autobahnpolizeireviers Walldorf unterzogen den

verdächtigen Fahrer eines Pkws gegen 10:30 Uhr auf der Bundesautobahn 6 nahe St.

Leon-Rot zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest,

dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Außerdem gebärdete er sich gegenüber den Beamten äußerst nervös, was diese

veranlasste, seinen Pkw unter die Lupe zu nehmen. Im Fahrzeuginneren wurden

dabei 303,95 Gramm Kokain sichergestellt. Zudem führte der Tatverdächtige mehr

als 2.000 Euro Bargeld mit sich. Daraufhin wurde er festgenommen.

Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden in

der Wohnung des 39-Jährigen nochmals 6 Gramm Kokain und 95,5 Gramm Marihuana

sichergestellt.

Dem Verdächtigen wird nun unter anderem vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in

nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am Folgetag dem Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Haftbefehl auf Grund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in

Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Heidelberg-Kirchheim: 40-jähriger Radfahrer verursacht durch gewagtes Überholmanöver Verkehrsunfall. 58-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt

Heidelberg (ots) – Am Sonntagvormittag, gegen 11:40 Uhr, hatte ein 40-jähriger

Radfahrer durch ein gewagtes Überholmanöver, auf einem zur Fahrbahn der Speyerer

Straße parallel verlaufenden Fahrradweg, einen Verkehrsunfall verursacht. Der

40-Jährige befuhr hinter einer 58-jährigen Pedelec-Fahrerin den Radweg in

Richtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Engstelle, im Bereich des Cuzarings, soll

der der 40-jähriger plötzlich über den Grünstreifen verbotswidrig die vor ihm

fahrende Pedelec-Fahrerin überholt haben. Die 58-Jährige erschrak hierdurch,

sodass es, auch aufgrund des ungenügenden Sicherheitsabstandes, zum Zusammenstoß

der beiden Radfahrer kam. Die 58-Jährige stürzte infolge der Kollision wiederum

auf die Fahrbahn der Speyerer Straße und wurde beinahe von einem in gleiche

Richtung fahrenden Pkw erfasst. Schlimmere Folgen konnten glücklicherweise durch

das schnelle Reaktionsvermögen des Pkw-Fahrers verhindert werden. Die 58-Jährige

erlitt durch den Sturz sowohl an der Hand, als auch am Unterarm Frakturen,

weshalb sie zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt gegen den

40-Jährigen Radfahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Heidelberg-Schlierbach: Pkw kollidiert mit Linienbus und verursacht hohen Sachschaden

Heidelberg (ots) – Bereits am Freitagabend kam es gegen 17:30 Uhr in Höhe der

Bushaltestelle „Jägerhaus“ auf der Schlierbacher Landstraße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Audi-Fahrerin und einem Linienbus.

Beide Fahrzeuge fuhren auf der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts. Als der

Linienbus an besagter Haltestelle ordnungsgemäß anhielt, fuhr die 40-Jährige

infolge von Unachtsamkeit auf den haltenden Bus auf. Durch den Zusammenstoß wird

der Audi derart beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und noch vor

Ort abgeschleppt werden musste. Außerdem verlor das Fahrzeug Schmiermittel,

weshalb auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg zur Fahrbahnreinigung im Einsatz

war. Eine Streife des Verkehrsdienst Heidelberg kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Bei dem Unfall wurde trotz des jeweils geschätzten Sachschadens von ca. 10.000,-

EUR glücklicherweise niemand verletzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es

nicht.

Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte Audi-Fahrerin verursacht Auffahrunfall und flüchtet von der Unfallstelle trotz verletzter Beteiligter

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend gegen 18 Uhr verursachte eine Audi-Fahrerin

an der Ampelkreuzung Speyerstraße/ Carl-Friedrich-Gauß Ring, hinter sich einen

Auffahrunfall. Die bisher noch nicht bekannte Audi-Fahrerin soll auf der Speyer

Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sein und unmittelbar vor der

Ampelkreuzung, trotz Grünphase, aus bisher ungeklärten Gründen abgebremst haben.

Ein hinter ihr fahrender 50-jähriger VW-Fahrer war, um einen Zusammenstoß zu

verhindern, hierdurch gezwungen, plötzlich abzubremsen. Hingegen gelang es einem

hinter dem VW fahrendem 16-jähriger Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig

abzubremsen, weshalb er auf den vor ihm stehenden VW auffuhr. Durch die

Kollision stürzte sowohl der 16-Jährige Motorradfahrer, als auch seine

16-jährige Sozia. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Sturz leicht verletzt

und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Trotz

Ansprache durch den Motorradfahrer soll sich die Audi-Fahrerin unerlaubt vom

Unfallort entfernt haben. Sowohl der verunfallte VW, als auch das Motorrad

wurden leicht beschädigt. Der jeweilige Sachschaden wird auf ca. 2.000,- EUR

geschätzt. Außerdem trat aus dem Leichtkraftrad Betriebsflüssigkeit aus, weshalb

die Berufsfeuerwehr Heidelberg die Fahrbahn zuletzt reinigte. Zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. Der Verkehrsdienst Heidelberg

nahm die Ermittlungen auf, und sucht nun nach der namentlich noch nicht

bekannten Verursacherin. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich

unter der Rufnummer 0621 174 – 4111 an diesen wenden.

Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug; zwei Personen leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr waren

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz auf dem Weg zu größeren

Streitigkeiten und befuhren, unter Inanspruchnahme von Sonder-und Wegerechte,

die Jahnstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Als die Einsatzkräfte in den

dortigen Kreuzungsbereich einfuhren und links in Richtung Berliner Straße

abbiegen wollten, kam es zur Kollision mit einer VW-Fahrerin. Die 20-Jährige,

welche die Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim befuhr, bemerkte das

Polizeifahrzeug offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall wurde das Einsatzfahrzeug auf die

Gegenfahrbahn geschleudert. Im VW lösten hingegen sämtliche Airbags aus. Die

20-jährige VW-Fahrerin sowie eine 23-jährige Polizeibeamtin wurden dabei leicht

verletzt. Beide wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine umliegende

Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

rund 70.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in beide

Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Weststadt: Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am

frühen Sonntagmorgen über eine verdächtige Person, welche sich mit einem

hochwertigen E-Bike ohne Sattel in der North-Gettysburg-Avenue aufhielt. Wie die

Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd später in Erfahrung brachten,

entwendete der 28-Jährige das Fahrrad seinen eigenen Angaben zu Folge zwischen 0

und 3 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof. Das rund 3.000 Euro teure Fahrrad wurde

sichergestellt. Der 28-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls verantworten. Ein Geschädigter bzw. eine

Geschädigte des Diebstahls konnte bisher nicht ermittelt werden. Es handelt sich

um ein schwarzes E-Bike des Herstellers „Campus“, Modell: „BM27“ (siehe

Vergleichsbild). Die Herausgabe kann nur unter Vorlage eines eindeutigen

Eigentumsnachweises erfolgen. Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung

zu setzen.