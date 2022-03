Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Wabern: Unbekannte Täter schlagen auf drei junge Männer ein

Wabern – Drei junge Männer von unbekannter Tätergruppe zusammengeschlagen Tatzeit: 20.03.2022, 04:15 Uhr Am Samstagmorgen wurden drei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren in der Bahnhofstraße von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Die drei Männer befanden sich auf dem Gehweg der Straße im Bereich einer dortigen Discothek. Plötzlich wurden sie von einer Gruppe von 3 – 5 Tätern angegriffen. Sie wurden sofort geschlagen und zwei der drei Männer gingen daraufhin zu Boden. Einer konnte flüchten, wurde jedoch von den Tätern verfolgt, eingeholt und anschließend ebenfalls geschlagen. Die drei jungen Männer erlitten durch die Schläge Hämatome im Bereich der Gesichter, Verletzungen im Bereich der Augen, Nasen und Lippen. Von den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Personengruppe aus 3-5 Tätern handelt. Die Personen seien vermutlich alle zwischen 20 und 25 Jahren alt und südländischer Herkunft. Eine Person hatte einen Dreitagebart. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Knüllwald-Remsfeld: Hoher Sachschaden bei Schuleinbruch

Knüllwald-Remsfeld – Einbruch in Schule Tatzeit: 18.03.2022, 16:00 Uhr bis 20.03.2022, 10:55 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro verursachten unbekannten Täter bei einem Einbruch in eine Schule im Knüllweg. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Schulgebäude. In zwei Klassenräumen versuchten die Täter erfolglos die Beamer von der Decke zu reißen. Weiterhin beschmierten sie Einrichtungsgegenstände mit Farbe und durchsuchten die Schränke in den Klassenräumen. Es wurden die Glaselemente von zwei Außentüren sowie einem Kellerfenster am Gebäude durch Einschlagen beschädigt bzw. zerstört. Zudem wurde im Flurbereich im ersten Obergeschoss ein Feuerlöscher entleert. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Homberg: E-Scooter von Schulparkplatz gestohlen

Homberg – Diebstahl eines E-Scooters Tatzeit: 16.03.2022, 09:40 Uhr bis 13:20 Uhr Einen E-Scooter im Wert von 350,- Euro stahlen unbekannte Täter vom Parkplatz einer Schule in der Hans-Staden-Allee. Die Täter begaben sich zu dem mit einem Fahrradschloss gesicherten Scooter und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Bei dem schwarzen Scooter handelt es sich um einen Mi Electric Scooter, Modell Ninebot, mit dem Versicherungskennzeichen 802BDT. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Knüllwald: Unbekannte Täter brechen Geldautomaten an Autobahnraststätte auf

Knüllwald – Geldautomat an Rasthof der A 7 aufgebrochen Tatzeit: 20.03.2022, 21:00 Uhr – 21.03.2022, 05:30 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Autobahnrastanlage „Hasselberg West“ an der A 7 auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Eine Mitarbeiterin der Raststätte bemerkte heute Morgen, dass der Geldautomat, welcher sich am Hintereingang de Raststätte befindet, aufgebrochen wurde. Die Täter begaben sich an der zur Tatzeit geschlossenen Raststätte zum rückseitigen Geldautomaten. Diesen brachen sie mit unbekannten Werkzeugen auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Der Automat wurde hierbei komplett zerstört, die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681774-0