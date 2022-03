Neustadt: Mehrere Brände im Stadtgebiet

Neustadt an der Weinstraße – Eine Brandserie hielt die Feuerwehr vom Sonntagabend (19.03.2022) ab 22:13 Uhr bis Montagmorgen 03:18 Uhr auf Trab.

Gegen 22:13 Uhr am Sonntagabend rückten die Einsatzkräfte mit dem Stichwort „Rauchentwicklung aus Tiefgarage“ zum Amtsgericht in der Robert-Stolz-Straße aus. Eine Rauchentwicklung zeigte vor Ort dem Einsatzleiter den Weg. Auf einem Parkplatz des Amtsgerichts, neben der Einfahrt zur Garage, hatte sich Grünabfall auf einem PKW-Anhänger entzündet. Kurzerhand zogen die Einsatzkräfte den Anhänger, mit dem Schwelbrand, vom Gebäude weg auf den Parkplatz. Hier wurde der Grünabschnitt abgekippt, auseinandergezogen und unter Atemschutz mit dem Schnellangriff abgelöscht. Durch das schnelle verständigen der Feuerwehr entstand kein größerer Sachschaden. Aus Ermittlungstaktischen Gründen können zur Brandursache keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und 19 Einsatzkräften, zusammen mit der Polizei und dem Rettungsdienst.

Kurz nach dem Einsatz am Amtsgericht ereignete sich im nahegelegenen Harthäuserweg ein Flächenbrand. Umgehend setzten Anwohner einen Notruf ab und unternahmen mit einem tragbaren Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen. Sodass die Feuerwehr nur noch kleinere Nachlöscharbeiten durchführen und die Brandstelle auf Glutnester kontrollieren musste. Im Einsatz war die Wehr mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften.

Die Polizei informierte die Feuerwehr darüber, dass im weiteren Verlauf des Harthäuserwegs ein Gebüsch brennt. Mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs war der Brand zügig unter Kontrolle und abgelöscht. Im Einsatz hatte die Feuerwehr ein Fahrzeug und acht Einsatzkräfte. Ebenso war die Polizei vor Ort.

Gleich nach dem Einrücken vom letzten Einsatz im Harthäuserweg rückte die Feuerwehr erneut zu einem gemeldeten Gebüschbrand in die Winzinger Straße aus. In Höhe der Rosengartenkreuzung konnten die Einsatzkräfte auf Sicht anfahren. Ein Feuerschein zeigte den Weg. Auf einem Grundstück in der Winzinger Straße Richtung Unterführung Martin-Luther-Straße standen Holzansammlungen, Kunststoffabsperrgitter, Reifen, und ein Baum in Vollbrand. Umgehend forderte der Einsatzleiter die Bereitschaftskräfte aus der Hauptfeuerwache nach. Mit zwei handgeführten Strahlrohren brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein weiteres Ausbreiten. Das auf einem Haufen liegende Brandgut musste mit Reißhacken auseinandergezogen werden. Da durch die verschiedenen Brandmaterialien sich kein kompletter Löscherfolg einstellte wurde die Brandstelle mit Löschschaum abgedeckt, sodass das Feuer erstickte. Die Löschwasserversorgung stellte die Feuerwehr über einen Unterflurhydranten sicher. Aus Ermittlungstaktischen Gründen können zur Brandursache keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Polizei und der Kriminaldauerdienst. Wegen des Schaumeinsatz verständigte der diensthabende Disponent den Bereitschaftsdienst der städtischen Entsorgungsbetriebe.

Während dem Rückbau des Einsatzes in der Winzinger Straße kam es zu einem Folgeeinsatz in der Hohenzollernstraße. Hier war der Feuerwehr ein Kellerbrand gemeldet worden. Freie Kräfte rückten umgehend zur neuen Einsatzstelle an und der Abmarsch 2 wurde alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild nicht. Direkt an der Rückseite des Gebäudes, am Parkplatz einer Bank, hatte sich ein Kleinbrand entwickelt. Dieser war mit einem handgeführten Strahlrohr und Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Auch hier ist die Brandursache unklar. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und der Rettungsdienst an der Örtlichkeit.

Während dem Einsatz in der Hohenzollernstraße kam es unweit in der Landauer Straße, in Höhe des Bahnparkplatzes zu einem weiteren Folgeeinsatz. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang starker Qualm aus dem Eingangsbereich des Objektes welches als Wohnungen und Hotel genutzt wird. Zwei Personen mussten über ein Hubrettungsgerät in Sicherheit gebracht werden. Weitere neun Personen, ein Hund und eine Katze konnten mit Hilfe der Polizei und der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Sie kamen zum Teil im angrenzenden Hotel und privat unter. In einem Raum wo vorübergehend Müll und Wertstoffe gelagert werden, war ein Brand ausgebrochen. Durch eine geöffnete Tür verteilte sich der Qualm in einem Teil des Objekts und schnitt den Fluchtweg ab. Unter Atemschutz und einem Hohlstrahlrohr bekämpften die Einsatzkräfte den Brand und konnten ein Ausbreiten verhindern. Da dieser bereits in die Zwischendecke gelangte, musste diese geöffnet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden. Ebenso nahm die Feuerwehr die darüber liegenden Wohnungen in Augenschein. Parallel kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um das Gebäude zu belüften. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Weiterhin leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus und stellte die Wasserversorgung über zwei Unterflurhydranten in der Landauer Straße sicher. Während des laufenden Einsatzes war die Landauer Straße, zwischen der Von-der-Tann-Straße und der Kreuzung Landauer-, Bahnhof- und Exterstraße für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Um weitere Kräfte bei einem eventuellen weiteren ausbreiten des Brandes und auf einen Folgeeinsatz gerüstet zu sein, wurde der Löschzug Süd zur Einsatzstelle beordert. Aus Ermittlungstaktischen Gründen können zur Brandursache keine Angaben gemacht werden. Vor Ort waren 11 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften, die Polizei mit mehreren Funkstreifen- und Zivilfahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarztfahrzeug sowie der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter).