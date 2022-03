Verletzte Person vor Bar – Zeugen gesucht

Fulda. Am Sonntagabend (20.03) meldete ein Zeuge der Polizei, gegen 23:30 Uhr, einen verletzten Mann im Bereich der Königstraße. Durch eine sofort entsandte Streife der Polizeistation Fulda konnte ein 43-jähriger Mann aus Fulda mit Kopfverletzungen vor einer dortigen Bar angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten zwei bislang unbekannte Männer den Fuldaer getreten und geschlagen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der 43-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Künzell. Zwischen Dienstagnachmittag (15.03.) und Sonntagvormittag (20.03.) schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Balkontür eines im Umbau befindlichen Wohnhauses in der Weimarer Straße ein. Anschließend entwendeten die Täter einen Winkelschleifer im Wert von etwa 250 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag (20.03.) an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Petersgasse. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Weitere Hinweise zu diesem Einbruchsversuch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntagabend (20.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Weserstraße ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Wertgegenstände im Wert von circa 5.000 Euro entwendeten. Weitere Hinweise zu diesem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Petersberg. In der Nacht von Samstag (19.03.), 18.30 Uhr, auf Sonntag (20.03.), 08.30 Uhr, kam es in der Goerdelerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines weißen Renault Kangoo ein. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Schaden an der Scheibe beträgt circa 200 Euro. Weitere Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vogelsberg (ots)

Katalysator gestohlen

Mücke. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (18.03.) einen Katalysator aus einem blauen Opel Astra. Zur Tatzeit stand das Auto in der Homberger Straße im Ortsteil Bernsfeld. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geld geraubt

Alsfeld. Unbekannte schlugen am Freitagabend (18.03.), zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, einen 55-jährigen Mann auf einer Rastanlage bei Berfa auf die Schulter und stahlen ihm anschließend mehrere hundert Euro Bargeld aus der Hosentasche. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Samstag (19.03.) kam es gegen 13 Uhr zu einer Unfallflucht in der „Breitenstraße“. Ein Pkw-Fahrer aus Spangenberg parkte seinen grauen VW Bora am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich parkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug hinter dem VW ab und touchierte diesen beim Ausparken mit der vorderen rechten Stoßstange. Der Sachschaden an dem Bora wird auf circa 500 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenhinweise erbeten

Wildeck-Hönebach. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte am Samstag (19.03.) mit seinem Lkw mit Anhänger auf einem Tankstellengelände in der Thüringer Straße. Hierbei stieß er gegen einen dortigen Metallzaun. Dieser wurde teilweise aus der Verankerung gedrückt und der Betonsockel beschädigt. Der Schaden am Zaun wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (10.03.) parkte ein roter Opel Combo, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr, an der linken Parkplatzseite in einer Parkbucht in der Eichhofstraße. Vermutlich touchierte ein auf der gegenüberliegenden Parkplatzseite ausparkendes Fahrzeug den Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. An dem Opel entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Von Montag (07.03.) bis Montag (14.03.) kam es in der „Breitenstraße“ zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die dortige Informationsanzeige für den öffentlichen Nahverkehr und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Kirchheim. Ein Forsthaus sowie ein Werkzeugschuppen in der Eichbergstraße im Ortsteil Gershausen wurden in der Zeit von Sonntag (06.03.) bis Sonntag (20.03.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an den dortigen Türen und verursachten hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alpaka-Hengst „Cosmo“ tot aufgefunden

Philippsthal. In der Nacht zu Montag (14.03.) verschwand der 11-jährige Alpaka-Hengst „Cosmo“ von seiner Weide oberhalb der Straße „Tiefenkeller“ – wir berichteten.

Am Sonntagnachmittag (20.03.) informierte ein Zeuge die Besitzerin des Hengstes, dass er das Tier tot an einem nur schwer einsehbaren Steilhang eines Privatgrundstücks – unweit der Koppel – aufgefunden habe. Die Beine des Alpakas hatten sich augenscheinlich in einem dortigen Zaun verfangen.

Die genauen Hintergründe und wie der Alpaka-Hengst von der Weide zur Fundstelle gelangte, sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Bad Hersfeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kind von Hund gebissen

Bad Hersfeld. Am Sonntag (20.03.), gegen 12.50 Uhr, verletzte ein Hund einen sechsjährigen Jungen leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief ein nicht angeleinter Schäferhund an der Kreuzung Petersberger Straße/ Dreherstraße auf eine mehrköpfige Personengruppe zu und biss das Kind unvermittelt in den Oberarm. Anschließend rannte das Tier davon. Der Sechsjährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen beobachteten eine männliche Person, die dem freilaufenden Hund augenscheinlich nachrannte, sich jedoch nicht um die Verletzung des Jungen kümmerte. Dieser Mann kann als etwa 55 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur, gepflegtem Erscheinungsbild und einer Halbglatze beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de