Eggenstein- Leopoldshafen – Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Eggenstein- Leopoldshafen – Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck bei

Wohnungseinbruch (ots) – Bislang Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag

in eine Wohnung in der Eggensteiner Dr. Gustav-Knodel-Straße gewaltsam

eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 19:30 Uhr und 02:00 Uhr über die

Terrassentür Zugang zu der Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0721 967180 beim Polizeirevier Karlsruhe-

Waldstadt zu melden.

Bruchsal – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bruchsal (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16 Uhr auf der

Kreuzung Hardfeldstraße/Franz-Sigel-Straße wurde ein Kradfahrer mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine 44-Jährige Mercedesfahrerin wollte ersten Feststellungen zufolge von der

Hardfeldstraße in die Straße „Am Eisweiher“ fahren. Sie kollidierte hierbei mit

dem von links kommenden 41-jährigen Motorradfahrer. Er wurde im Anschluss per

Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto

beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro.

Karlsruhe – Alkoholisierter Jugendlicher leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 17-Jähriger war in der Nacht zum Samstag zunächst in

Streitigkeiten verwickelt und widersetzte sich in der Folge massiv den

einschreitenden Polizisten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 03.30 Uhr in eine

körperliche Auseinandersetzung in der U-Strab-Haltestelle Europaplatz

verwickelt. Aufgrund seines jugendlichen Alters und fehlender Identitätspapiere

wollten die herbeigerufenen Beamten den 17-Jährigen zunächst auf das

nahegelegene Polizeirevier Marktplatz verbringen.

Hiergegen leistete der Jugendliche jedoch heftige Gegenwehr, sodass insgesamt

fünf Polizeibeamte vonnöten waren, um den Widerstand zu beenden.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,2

Promille. Er zog sich bei seiner heftigen Gegenwehr leichte Hautverletzungen zu.

Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte

rechnen.

Bruchsal – Unbekannte Täter entwenden aufgestelltes Baugerüst – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter haben ein bereits aufgestelltes Baugerüst im

Zeitraum von Montag, 07.03.2022, bis Sonntag, 20.03.2022, auf einem abseits

gelegenen und umzäunten Gartengrundstück hinter dem Bruchsaler Friedhof

entwendet.

Der durch die Täter entstandene Diebstahlschaden wird auf circa 3.000 Euro

beziffert.

Zeugen, die in dem Bereich des Bruchsaler Friedhofs verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251

7260 in Verbindung zu setzen.

Weingarten – 16-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16:00 Uhr auf der

Bundestraße 3 in Weingarten erlitt ein 16-Jähriger leichte Verletzungen.

Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr die B3 aus Grötzingen kommend in Fahrtrichtung

Durlach. Hierbei bremste dieser wohl aufgrund eines Fahrfehlers sein Fahrzeug

bis zum Stillstand ab. Zwei unmittelbar dahinterfahrende Fahrzeuge konnten die

Bremsung wahrnehmen und rechtzeitig halten. Der 16-jährige Motorradfahrer

erkannte die Situation zu spät und touchierte das Auto vor ihm. Er stürzte von

seinem Motorrad und verletzte sich leicht am rechten Bein.

Karlsruhe-Schwerer Verkehrsunfall auf B 10

Karlsruhe (ots) – Einen schweren Verkehrsunfall verursachte ein 56 Jahre alter

Autofahrer, als er am Montagmorgen auf der Bundesstraße 10 verbotener weise sein

Fahrzeug wendete.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Unfallverursacher gegen 05:20 Uhr auf dem

rechten Fahrstreifen der B 10 in Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Ausfahrt

Honsellstraße wendete er aus bislang unbekannter Ursache sein Fahrzeug nach

links. In der Folge kollidierte der nachfolgende 53-jährige Tiguan-Fahrer mit

dem bereits gewendeten Pkw. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer konnte ebenfalls nicht

mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher sowie der 53-jährige

Tiguan-Fahrer schwer verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in

Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug des 34-Jährigen war zum Unfallzeitpunkt mit

drei Personen besetzt. Davon wurde ein 51-jähriger Mitfahrer leicht verletzt,

auch er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste der mittlere und linke

Fahrstreifen bis 10:00 Uhr gesperrt bleiben.

Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf

rund 40.000 Euro geschätzt.

Dettenheim-Rußheim – Einbruch in Buchhandlung – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag, 08.30

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Buchhandlung in Dettenheim-Rußheim

ein und entwendeten einen Tresor.

Nach bisherigem Sachstand hebelten die Täter die Eingangstür auf und

verschafften sich Zutritt zu dem Ladengeschäft, das auch als Postfiliale und

Lotto-Annahmestelle betrieben wird. Aus einem Nebenraum der Verkaufsstelle

entwendeten die Einbrecher einen Tresor, der aufgrund seines Gewichts von

mindestens zwei Personen abtransportiert werden musste und hierfür auch ein

Fahrzeug zum Einsatz kam. Während die Höhe des Sachschadens derzeit noch nicht

beziffert werden kann, liegt der Diebstahlschaden bei mehreren tausend Euro.

Bereits wenige Tage vor dem Einbruch fielen dort mehrere Männer auf, die sich

auffällig im Geschäft umschauten. Beide Männer werden als etwa 30 bis 40 Jahre

alt, mit einem gepflegten Erscheinungsbild und schwarzen Haaren beschrieben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256/93290 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Fußgängerin sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Sexuell belästigt wurde am Freitagabend eine junge Frau durch

einen Fahrradfahrer, als sie in der Karlsruher Innenstadt unterwegs war.

Auf dem Gehweg der Winterstraße, Ecke Marienstraße, kam der 27-Jährigen um 18.15

Uhr ein Radfahrer entgegen. Beim Vorbeifahren griff der Täter der Frau

unvermittelt an die Brust und beleidigte sie. Anschließend entfernte sich der

Angreifer in Richtung der Augartenstraße.

Der Unbekannte wird als ca. 30 Jahre alt,175 cm groß und sehr schlank

beschrieben. Er hatte dunkle kurze gelockte Haare und Geheimratsecken sowie

einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke und

stark verwaschenen Jeans. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein altes

Herrenrad mit einem Gepäckträger.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.

Karlsruhe – Flüchtender Rollerfahrer touchiert Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Ein Rollerfahrer sollte, nachdem er sich an einer Ampel

auffällig verhalten hatte, am Samstagabend auf dem Adenauerring von

Polizeibeamten kontrolliert werden. Der Mann fuhr mit weit überhöhter

Geschwindigkeit weg und wurde verfolgt. Nachdem er den Streifenwagen touchiert

hatte, stürzte er und verletzte sich leicht. Der 20-jährige Fahrer stand wohl

unter Drogeneinfluss.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstag, gegen 21.45 Uhr, ein Rollerfahrer

auf dem Adenauerring auf. Dieser ignorierte die Haltezeichen der Beamten und

fuhr mit offenbar weit überhöhter Geschwindigkeit weg. Schließlich gelang es den

Beamten, sich vor den Roller zu setzen.

Hier streifte er beim Vorbeifahren den Kotflügel des Streifenwagens und fuhr

aber weiter. Am Streifenwagen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000

Euro. Der 21-Jährige setzte seine Flucht fort, über die Kurze Allee und den

Kanalweg und kam auf Höhe Louisianaring zu Fall, ohne Beteiligung der ihn

verfolgenden Polizisten.

Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und musste sich anschließend einer

Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss

von Drogen stand.

Außerdem erwarten ihn mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Unfallflucht, weil

ja der Streifenwagen beschädigt wurde.

Bruchsal 24-Jähriger bei Einbruch in Apotheke vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 24 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend in eine

Apotheke in der Bruchsaler Kaiserstraße eingebrochen. Durch einen aufmerksamen

Zeugen gelang es einer Streife den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig

festzunehmen.

Gegen 23:30 Uhr wurde ein Anwohner durch Scheibenklirren auf den Einbruch

aufmerksam. Eine Streife des Polizeireviers Bruchsal konnte aufgrund der

Personenbeschreibung den 24-Jährigen im Rahmen der Fahndung ausfindig machen.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem mutmaßlichen

Beschuldigten die zuvor entwendeten Medikamente, ein Schraubendreher sowie

Handschuh.

Nach bisherigen Einschätzungen ist der Diebstahlschaden gering, die entwendeten

Medikamente scheinen eher ungezielt zusammengesucht worden zu sein.

Nach Abschluss der auf der Polizeiwache erforderlichen Maßnahmen wurde der

24-Jährige entlassen.

Östringen – Polizist durch flüchtenden Autofahrer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwerer verletzt wurde ein 30-jähriger Polizeibeamter nachdem

er am Samstagmorgen versucht hatte, ein Auto an einer Kontrollstelle zu

kontrollieren. Der Fahrer flüchtete und fuhr gezielt auf die Polizeibeamten zu,

wobei ein Beamter verletzt wurde. Der Flüchtige wurde festgenommen, nachdem er

in den Graben gefahren war.

Die beiden Polizeibeamten wollten gegen 03.30 Uhr am Samstagmorgen an einer

Kontrollstelle in der Hauptstraße in Östringen ein vorbeifahrendes Auto

kontrollieren. Sie gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Dieser gab daraufhin Gas und

fuhr gezielt auf die auf der Straße stehenden Beamten zu. Einer konnte sich noch

durch einen beherzten Sprung zur Seite retten, der andere wurde vom

vorbeirasenden Fahrzeug am Fuß erfasst.

Beide Polizisten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung des flüchtenden

Mercedes auf. Dieser fuhr aber auf der kurzen Strecke so schnell, dass er am

Kreisel am Ortsausgang von Östringen ins Gelände fuhr und dort stehenblieb. Der

25-jährige Fahrer blieb offenbar unverletzt und konnte dort festgenommen werden.

Er stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde beim

Polizeirevier Bad Schönborn durchgeführt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Der schwerer verletzte Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Bretten- Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum

Samstag gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in Diedelsheim.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Eindringlinge zwischen 18:00 Uhr und

08:30 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in die Büroräumlichkeiten in der

Steinzeugstraße. In Folge dessen wurden mehrere Büroräume durchsucht,

aufgefundene Geldkassetten geöffnet bzw. geleert und ein altes Handy entwendet.

Hinweise zur Täterschaft gibt es bislang keine, weshalb das Polizeirevier

Bretten auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 07252/50460 zu melden.

Karlsruhe – Zwei Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Karlsruhe (ots) – Zwei Männer im Alter von 27-und 28 Jahren sind am Samstag bei

Farbschmierereien in der Kriegsstraße auf frischer Tat ertappt worden.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie die Männer gegen 20:00 im Bereich des

„Scheck-In Centers“ mehrere Gebäudeteile sowie Zigarettenautomaten und

Stromverteilerkästen mit roter Farbe besprühten. Durch die alarmierte

Polizeistreife konnte nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung die

alkoholisierten Täter vorläufig festgenommen werden und wurden in der Folge auf

das Polizeirevier verbracht. Nach Abschluss der erforderlich polizeilichen

Maßnahmen konnte das Duo seinen Weg fortsetzten.

Wie hoch der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden ist, kann

aktuell noch nicht gesagt werden. Die beiden Männer müssen jedoch mit einer

Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.