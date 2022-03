Kontrolleure in der S-Bahn angegriffen

Frankfurt am Main (ots) – Nach der Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie

8 kam es an der S-Bahnstation Konstablerwache zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Mann aus Hanau und Kontrolleuren

der Deutschen Bahn AG. Nachdem der 25-Jährige kurz vor der Einfahrt zur

Konstablerwache keinen Fahrschein vorzeigen konnte, versuchte er nach der

Einfahrt zu fliehen. Die Mitarbeiter der Bahn konnten ihn jedoch festhalten,

worauf der Hanauer jedoch mit Schlägen und Tritten reagierte. Als eine Streife

der Bundespolizei eintraf ging der Mann auch auf die Beamten los. Erst als ihm

Handfesseln angelegt wurden, entspannte sich die Situation und der Mann konnte

zur Wache der Bundespolizei gebracht werden. Dort wurde bei ihm eine

Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille festgestellt. Nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wurde der Mann wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Frankfurt-Eckenheim: Trunkenheitsfahrt endet in Ausnüchterungszelle

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 21. März 2022, um 03:52 Uhr, meldete sich

ein Zeuge telefonisch beim Notruf der Polizei. Er schilderte, dass er in seinem

Auto ein Fahrzeug verfolge, dass mit teilweise über 80 km/h durch die Stadt

fahre. Die Fahrzeugführerin fahre in Schlangenlinien, bremse grundlos abrupt ab

und fahre dann wider schnell an. Im Verlauf der Fahrt sei die Fahrerin am

Dornbusch über eine Verkehrsinsel gefahren, dabei seien sowohl ihr linker

Vorder- als auch Hinterreifen geplatzt. Dies habe sie zunächst aber nicht an der

Weiterfahrt gehindert. Das Fahrzeug kam final erst auf Höhe der Bundesbank, in

der Wilhelm-Epstein-Straße, zum Stehen.

Dort konnte die nun hinzugekommene Polizeistreife die Fahrzeugführerin

antreffen. Die Fahrerin zeigte sich unkooperativ und wollte sich der Kontrolle

mehrfach erfolglos durch Weglaufen entziehen, sodass ihr die Beamten Handfesseln

mussten. Dies ließ sie jedoch nicht kooperativer werden, sondern das Gegenteil

war der Fall. Die Frau schlug während der Fesselung um sich und beschimpfte und

beleidigte die Beamten.

Die Polizisten nahmen die 43-Jährige Frau mit zur Dienststelle, wo sie zunächst

Blut abgenommen bekam und sich dann in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen

konnte. Am nächsten Morgen zeigte sie sich im Beisein einer Richterin

freundlicher und zur Mitwirkung bereit, sodass sie entlassen wurde.

Frankfurt: „ROADPOL – Speedmarathon“ – Hessische Polizei nimmt Rasende ins Visier – Kontrollstellen auch in Frankfurt

Frankfurt (ots) – Am 24.03.2022 findet der europaweite Verkehrsaktionstag

„Speedmarathon“ statt und auch die hessische Polizei macht an diesem Tag einmal

mehr auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 06.00

Uhr und 22.00 Uhr geraten Rasende verstärkt ins Visier der

Geschwindigkeitsmessungen:

In Hessen kommen an knapp 300 Messstellen über 800 Polizistinnen und Polizisten

zum Einsatz. Sämtliche Messstellen werden im Vorfeld über die Medien bekannt

gegeben.

Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen über Leben und Tod

Die Unfallursache Geschwindigkeit gehört dauerhaft zu den häufigsten

Unfallursachen auf hessischen Straßen. Polizeioberrat Gerhard Keller, Leiter der

Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen

und hessenweiter Koordinator des „Speedmarathon 2022“, macht deutlich:

„Nichtangepasste Geschwindigkeit war im zurückliegenden Jahr bei Unfällen mit

tödlich Verletzten und Schwerverletzten in Hessen die Unfallursache Nr. 1!

Während sich innerorts deutlich mehr Verkehrsunfälle ereigneten als außerorts,

sind in der Folge bei außerörtlichen Verkehrsunfällen deutlich mehr Personen

tödlich verletzt worden. Die Ursache hierfür ist die deutlich höhere

Fahrgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften.“

Geschwindigkeitsverstoß ist kein Kavaliersdelikt

Im Zuge dessen appelliert Keller an die Autofahrerinnen und Autofahrer: „Mit dem

Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im

Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller – seien Sie sich der

Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens bewusst!“ Geschwindigkeitsverstöße sind

kein Kavaliersdelikt, die Folgen werden aufgrund fehlender Weitsicht häufig

außer Acht gelassen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass die

Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerorts um 2 km/h die Zahl der

Verunglückten um 15% senkt. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man bedenkt,

dass bei 65 km/h acht von zehn Fußgänger bei der Kollision mit einem Pkw

sterben, während bei 50 km/h acht von zehn überleben.

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine entscheidende Ursache für viele Schwerverletzte

oder gar Verkehrstote

Ob Verletzte oder gar Getötete nach einem Verkehrsunfall zu beklagen sind, liegt

an vielen Faktoren: Wie viele Insassen befinden sich im Fahrzeug? Prallt ein

kleines Fahrzeug mit geringer Knautschzone frontal gegen eine Oberklasse oder

stößt es seitlich und damit weniger geschützt gegen ein Hindernis? In allen

Fällen ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls ein entscheidender

Faktor, ob die Beteiligten verletzt überleben oder sterben.

Social-Media-Kanäle im Einsatz für Menschenleben

Die Hessischen Polizistinnen und Polizisten begleiten den Speedmarathon 2022

über ihre Social-Media-Kanäle und machen Verkehrsteilnehmer unter dem Hashtag

„#Speedmarathon“ auf die häufigste Todesursache im Straßenverkehr aufmerksam.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network)

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites

Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht

für „European Roads Policing Network“. Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss

von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union handelt es sich

um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses

Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweite Aktionen zur Durchsetzung der

Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung

der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

ROADPOL geht davon aus, dass die Verkehrsüberwachung und -prävention einen

bedeutenden Beitrag zur Verminderung der Zahl von Verkehrsunfallopfern leisten

wird. Die zentralen Ziele des Netzwerkes sind:

Reduzierung von Verkehrsopfern auf europäischen Straßen

Zusammenführung, Zusammenarbeit und Austausch praktischer

Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in

Europa

Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in Europa Organisation und Koordination europaweiter Einsätze und

Kampagnen

Kampagnen Unterstützung und Förderung von Forschungsinitiativen im Bereich

der Verkehrssicherheit

Kontrollstellen auch in Frankfurt

Auch in Frankfurt wird die Polizei an entsprechenden Messstellen die

Geschwindigkeit Überwachen und Kontrollen durchführen. Umfassende Infos zu allen

Messstellen gibt es hier: https://k.polizei.hessen.de/883213923

Darüber hinaus sind Medienschaffende eingeladen, am Donnerstagvormittag oder –

Nachmittag (24.3.2022) an einer auserwählten Kontrollstelle im Frankfurter

Stadtgebiet dabei zu sein, um die polizeiliche Arbeit vor Ort zu begleiten und

anschließend darüber zu berichten. Hierfür bitten wir um vorherige und zeitnahe

Anmeldung unter der Email-Adresse der Pressestelle:

pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Frankfurt-Fechenheim: 71-jähriger Mann überfallen – Frankfurter Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (ro) Am Freitagabend (18. März 2022) wurde ein 71-jähriger

Mann beim Beladen eines Lieferwagens im Stadtteil Fechenheim überfallen. Zwei

bislang Unbekannte flüchteten anschließend mit Bargeld in einer Höhe von rund

2200 Euro. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache

aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Um kurz nach 21:00 Uhr wurde die Frankfurter Polizei informiert, dass es in der

Cassellastraße, zwischen Hanauer Landstraße und Orber Straße, zu einem Übergriff

auf einen Lieferwagenfahrer gekommen sei. Dieser gab gegenüber der alarmierten

Polizeistreife vor Ort an, dass er kurz zuvor von zwei bislang unbekannten

Personen auf einem Privatgrundstück überfallen worden sei. Nach dem Einladen von

Waren in das Fahrzeug habe der 71-Jährige in dieses einsteigen wollen, als zwei

Personen von hinten an ihn herantraten. Während dem 71-Jährigen ein unbekannter

Gegenstand in den Rücken gedrückt und sein Arm fixiert wurde, wurde zeitgleich

das Fahrzeug geöffnet und eine Umhängetasche aus dem Innenraum entnommen. Neben

persönlichen Gegenständen sollen sich darin auch Einnahmen in Höhe von rund 2200

Euro befunden haben, mit denen die Unbekannten anschließend flüchteten.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 172 bis 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, Nasen-

und Mundbereiche bedeckt (mutmaßlich mit Maske und/oder Schal)

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und

bittet mögliche Zeugen, die am Freitagabend in der Cassellastraße bzw. dem

umliegenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder sonstige

Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich telefonisch unter der

Rufnummer 069/755-51299 zu melden.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Betrugsversuch

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 75-jährige Frankfurterin erhielt am Freitag, den

18. März 2022, gegen 14.30 Uhr, den Anruf eines weinenden Mannes, der sich ihr

gegenüber als ihr Sohn ausgab. Er gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht zu haben und nun dringend Geld zu brauchen. Das Gespräch wurde nun

von einer zweiten Person übernommen, die dann die übliche Masche als

„Polizeibeamter“ abzog. Er forderte die Zahlung von 38.000 EUR als Kaution oder

aber, wenn man den Betrag nicht aufbringen könne, auch die Hinterlegung von

Wertgegenständen. Man „einigte“ sich schließlich auf einen Betrag in Höhe von

18.500 EUR, die einem „Haftrichter“ in der Gerichtsstraße übergeben werden

sollten. Man ließ sich die Handynummer der Geschädigten geben und hielt darüber

die ganze Zeit Kontakt mit der Frau, die sich zu ihrer Bankfiliale begab.

Glücklicherweise schöpfte der Bankmitarbeiter Verdacht, nachdem die Frau ihr

Anliegen vorgetragen hatte und informierte die Polizei.

Die Frankfurter Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass

sie niemals um Geldbeträge oder etwa Wertgegenstände bittet und auch nicht mit

der Telefonnummer „110“ anruft. Lassen Sie sich am Telefon auf keine

Diskussionen ein, sondern beenden Sie einfach das Gespräch. Und nochmals –

übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte, sondern verständigen

Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der Rufnummer 110.

Frankfurt-Sachsenhausen: Indoorplantage entdeckt

Frankfurt (ots) – (la) Am Samstag, den 20. März 2022, konnte im Frankfurter

Stadtteil Sachsenhausen nach Zeugenhinweisen eine Cannabis Indoorplantage

entdeckt werden.

Die Polizeibeamten betraten gegen 14:45 Uhr das Mehrfamilienhaus in der

Mörfelder Landstraße. Bereits im Treppenhaus konnte ein starker Marihuanageruch

wahrgenommen werden. Nachdem den Beamten die Wohnungstür durch die Mieterin

geöffnet wurde, intensivierte sich der Geruch sogar noch deutlicher. Auf

Nachfrage erklärte die 54-jährige, dass sie im Besitz vom medizinischem

Marihuana sei und über entsprechende Unterlagen verfüge, die den Besitz erlauben

würden. Sie bat die Beamten in die Wohnung und legte diverse Schreiben vor, die

zwar den Besitz von Marihuana nichtlegitimieren konnten, dafür aber in der Küche

3 Canabispflanzen zum Vorschein brachten. Nachdem die Beamten sie daraufhin als

Beschuldigte in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren belehrten, bestand die

nun Beschuldigte nachdrücklich darauf alleine in Ihr Schlafzimmer zu gehen, um

dort einen Anwalt anrufen zu können. Da den Polizisten die Situation sehr

merkwürdig vorkam riefen nun diese ihrerseits bei der Staatsanwaltschaft

Frankfurt an, um einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung zu erwirken. Damit

hatten die Beamten erneut den richtigen Riecher, denn im Schlafzimmer der Frau

befand sich eine Indoorplantage mit 64 Cannabispflanzen in unterschiedlichen

Entwicklungsstadien.

Die Pflanzen und das Zubehör wurden sichergestellt und die Beschuldigte in das

Polizeipräsidium gebracht, wo sie nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

in ihre nun drogenfreie Wohnung entlassen wurde.

Frankfurt-Bornheim: 82-jähriger Rentner vor dem Bornheimer Friedhof um 70,- Euro betrogen

Frankfurt (ots) – (la) Der 82-jährige Senior wurde am 20. März 2022, gegen 14:00

Uhr, auf dem Parkplatz des Frankfurter Ostfriedhofs von einem gutgekleideten

circa 45-jährigen, kräftigen Mann mit orientalischem Erscheinungsbild

angesprochen, ob er Geld zum Erwerb einer Grabkerze wechseln könne. Während er

in seiner Geldbörse nach Wechselgeld suchte, entwendete ihm der Täter zunächst

unbemerkt 70,- Euro. Als der Rentner den Betrug kurze Zeit später bemerkte,

hatte sich der Täter mit dem entwendeten Geld bereits entfernt.

Frankfurt-Griesheim: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) – (fue) Einer Funkstreife des 16. Polizeireviers fiel am

Sonntag, den 20. März 2022, gegen 22.40 Uhr, auf der Mainzer Landstraße ein VW

Golf auf, der ohne Kennzeichen bewegt wurde.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und zeigten dem Fahrer

entsprechend Anhaltesignale, die von diesem jedoch ignoriert wurden. Stattdessen

erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit und befuhr teilweise entgegengesetzt zur

Fahrtrichtung die Mainzer Landstraße, Rebstöcker Straße, Idsteiner Straße,

Frankenallee, Schwalbacher Straße und Kriegkstraße, zurück zur Mainzer

Landstraße. In der Schwalbacher Straße fuhr er frontal auf einen

Funkstreifenwagen zu, dessen Fahrer einen Zusammenprall nur noch durch ein

schnelles Ausweichmanöver verhindern konnte. Danach setzte der Fahrer die Flucht

auf der Mainzer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung fort, auch unter

Benutzung des Gleisbettes. Ohne seine überhöhte Geschwindigkeit auch nur etwas

zu verringern, fuhr er an den Kreuzungen der Mainzer Landstraße zur Wickerer

Straße, der Schmidtstraße und zur Waldschulstraße über die Rotlicht zeigenden

Ampeln.

An der Kreuzung zur Elektronstraße wollte er nach links in diese abbiegen,

verlor aber durch die hohe Geschwindigkeit die Kontrolle über den Golf und stieß

zunächst gegen die Ampel und dann gegen ein Absperrgitter der

Straßenbahnhaltestelle. Ein dort wartender Fahrgast konnte sich nur durch einen

Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Lenker des Wagens, ein 20-jähriger

Mann, konnte noch im Golf sitzend festgenommen werden. Das Fahrzeug ist nicht

zugelassen und auch nicht versichert. Der 20-jährige verfügt über keine

Fahrerlaubnis, ein Alkohol-, Drogentest verlief negativ.

Der 20-Jährige wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

verantworten müssen. Hinzu kommt noch der von ihm verursachte Sachschaden.

Bundesautobahn 66: Vermeintliche Betrüger unterwegs

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 20. März 2022, gegen 15.50 Uhr, war eine

Zivilstreife auf der BAB 66 unterwegs zur BAB 5 in Richtung Kassel.

Auf der Verbindungsfahrbahn der beiden Autobahnen stand ein VW Golf mit

eingeschaltetem Warnblinker, dessen Fahrer wild gestikulierend am Fahrbahnrand

stand. Den Beamten gegenüber gab er an, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und

er und seine Begleiter kein Geld hätten, da „sie alles auf einem Parkplatz

verloren hätten“. Er würde sich gerne Geld leihen, dafür die Telefonnummern

austauschen und dies am nächsten Tag zurückzahlen. Die Frage nach einem Ausweis

verneinte er unter dem Hinweis auf den „Verlust“ am Parkplatz. Die Beamten gaben

sich nun als Polizei zu erkennen. Neben dem 27-jährigen Fahrer befanden sich

noch zwei weitere Männer von 29 und 30 Jahren und ein 6-jähriger Junge in dem

Fahrzeug.

Wie sich dann herausstellte, war der Tank des Golf noch gut halb gefüllt. Es

fanden sich auch die Ausweispapiere der Insassen sowie 40 EUR Bargeld. Im

Handschuhfach fand sich noch der Kaufvertrag des Golf vom 22. Dezember 2021. Da

das Fahrzeug noch immer mit den alten Kennzeichen gefahren wurde, wurden diese

sichergestellt.

Wie weiter ermittelt werden konnte, war das Fahrzeug am 10. Februar 2022 in

Würzburg aufgefallen. Dort hatten drei Männer von einem Geschädigten 300 EUR

Bargeld für wertlosen Schmuck ergaunert. Die Personalien der Tatverdächtigen

wurden den Kollegen übermittelt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen

und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurden die Männer wieder

entlassen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.