Sinn- Diesel abgezapft

Etwa 700 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 1610 Euro zapften Unbekannte zwischen 11 Uhr am Freitag (18. März) und 9 Uhr am Samstag aus einem Tank einer Sattelzugmaschine ab. Diese stand auf dem Parkplatz Hohenrain der A45 Richtung Dortmund. Den verschlossenen Tank öffneten die Diebe mit einem unbekannten Werkzeug, wodurch ein Schaden von etwa 30 Euro entstand. Die Ermittler der Polizeiautobahnstation Mittelhessen (Telefonnummer 06033 70435010) bitten um Zeugenhinweise.

Wetzlar- Zaun beschädigt

Auf nicht näher bekannte Weise beschädigten Unbekannte mehrere Elemente eines Holzzaunes am Parkplatz Bachweide. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro und entstand in der Nach von Samstag auf Sonntag (19./20. März), zwischen 18.30 und 8.30 Uhr. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei zu melden (Telefonnummer 06441/918-110).

Breitscheid- Zwei Leichtverletzte nach Überschlag

Der Seat eines 21-jährigen Fahrers geriet am frühen Sonntagmorgen (20. März) gegen 4.20 Uhr nach rechts von der L3042 ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie der 18-jährige Beifahrer, beide aus Breitscheid, verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Am Seat entstand ein Totalschaden (18.000 Euro), er musste abgeschleppt werden. Bei den Ermittlungen zur Unfallursache spielt Alkohol eine Rolle: Der Atemalkoholtest beim Fahrer zeigte 1,8 Promille an.

Wetzlar: Einbruch in chinesisches Restaurant

Diebe nahmen zwei Kartons mit mehreren Flaschen Vodka und Whiskey sowie Münzgeld an sich, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. März) in ein Restaurant in der Spilburgstraße einbrachen. Zwischen 22.30 und 10.30 Uhr verursachten sie dabei einen Schaden von 500 Euro und nahmen Diebesgut im Gesamtwert von etwa 350 Euro mit. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Hinweise: Wem ist im Tatzeitraum am chinesischem Restaurant etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wetzlar: Einbruchversuch scheitert

Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden, der durch einen Einbruchsversuch an zwei Türen der Lahn-Dill-Kliniken in der Forsthausstraße entstand. Zwischen 22 Uhr am Freitag (18. März) und 23.10 Uhr am Samstag brachen die Unbekannten eine innenliegende Tür des ehemaligen Schwesternwohnheims auf, scheiterten aber an der zweiten und flüchtete ohne Diebesgut. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Mittenaar- Offenbach: Wohnmobil zerkratzt

Unbekannte zerkratzten ein in der Mittlere Feldstraße geparktes Wohnmobil rundherum und verursachen damit zwischen 21 Uhr am Samstag (12. März) und 17 Uhr am Freitag einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Herborner Polizei (Telefonnummer 02772/47050) bittet um Zeugenhinweise.

Braunfels: Angelzubehör entwendet

Aus einem geparkten roten Hyundai entwendeten Diebe Angelzubehör und einen Schlüsselbund im Wert von etwa 100 Euro. Zwischen 13 Uhr am Freitag (18. März) und 9 Uhr am Samstag schlugen sie eine Scheibe ein und verursachten dadurch einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Wetzlarer Polizei (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Wetzlar: Einbruch in Einfamilienhaus

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro nahmen Unbekannte an sich, die in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlrain einbrachen. Zwischen Samstag, 26. Februar, und Freitag, 18. März, gelangten sie auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie alle Räume, Schränke und Behältnisse und verschwanden unter anderem mit drei Gitarren und mehreren Gemälden. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Mitteilung, falls Zeugen in dem Zeitraum in der Gegend etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Haiger: Zusammenstoß an Kreuzung

An der Kreuzung Bahnhofstraße/ Carl Coos Straße stieß am Freitag (18. März) gegen 19.10 Uhr ein 34-jähriger Skoda-Fahrer aus Dillenburg mit einem 22-jährigen Motorradfahrer aus Dillenburg zusammen. Der 34-Jährige war im Begriff, nach links in die Carl-Coos-Straße abzubiegen, der 22-Jährige befuhr die Bahnhofstraße Richtung Dillenburg. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, am PKW waren es 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings stellten die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest und der Atemalkoholtest zeigte schließlich 0,8 Promille an.