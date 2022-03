Neustadt: Fahr mal hin – SWR-Fernsehen in Neustadt an der Weinstraße am 01. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Fahr mal hin! Die beliebte Sendereihe des SWR-Fernsehens machte in Neustadt an der Weinstraße Station. Redakteurin Maja Hattesen begibt sich auf die Spurensuche, was in der Perle der Pfalz entdeckt werden kann.

Kein Geheimnis ist, dass hier weltberühmte Weingüter zu finden sind. Zu den ersten Adressen zählt das Weingut der Familie Christmann – 2021 Winzer des Jahres in Deutschland. Drei Generationen feilen an einem naturnahen und authentischen Wein. Im Verein „Die Waldschatten“ wollen junge Menschen nicht nur reden, sondern handeln. Sie kümmern sich um den Wald, hängen Nistkästen auf, sammeln Müll, pflegen die Wanderwege, initiieren Wandertouren und bewirtschaften die beliebte Schänke auf der Wolfsburg. Kulturbotschafter Michael Landgraf führt durch die historische Altstadt mit dem ältesten Fachwerkbestand der Pfalz. Er zeigt auf, dass Neustadt nicht nur durch das Hambacher Fest zurecht Demokratiestadt genannt werden kann.

Das Weingut Schäffer ist auch Außenspielstätte des Theaters in der Kurve, dem einzigen festen Theater in Neustadt. In der traditionsreichen Gaststätte „Quetschekuchestubb“ serviert das Ehepaar Sachse moderne regionale Küche mit erstklassigen Weinen. Im „Magischen Garten“ experimentieren Vater Brian Posch und seine Kinder an mehr als 400 Gewürzmischungen. Sie bereichern den Neustadter Wochenmarkt mit ihren Kräutern.

Die Ausstrahlung ist im SWR-Fernsehen am Freitag, 1. April 2022, 18:15 – 18:45. Danach ist die Sendung in der Mediathek der ARD verfügbar. https://www.fernsehserien.de/fahr-mal-hin/sendetermine/swr-fernsehen/01.04.2022-18:15-Uhr