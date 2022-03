Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg: Schusswaffen geraubt – Zeugen gesucht

Carlsberg (ots) – Am Donnerstag, 17.03.2022, kam es gegen 17 Uhr bei einem Verkaufsgespräch zu einem Raub von fünf Schusswaffen durch einen unbekannten männlichen Täter. Nach der Tat konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der männliche Täter wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 1,80 bis 1,90 m groß

trug eine Basecap und eine Corona-Schutzmaske

sportliche Figur

ca. 30 bis 40 Jahre alt

sprach deutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 entgegen.

Tiefenthal: 57-Jähriger verstößt gegen das Gewaltschutzgesetz und leistet Widerstand

Tiefenthal – 20.03.2022, 19:50 Uhr (ots) – Gegen einen 57-Jährigen bestand ein Näherungsverbot zu seiner Partnerin in Tiefenthal, aufgrund des Gewaltschutzgesetzes. Trotzdem erschien der 57-Jährige an deren Wohnung und er kam mehreren Aufforderungen zum Verlassen der Örtlichkeit nicht nach. Der Uneinsichtige sollte in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Ein „Taser“ wurde im sog. Kontaktmodus eingesetzt, um den Widerstand zu brechen. Anschließend wurde er in eine Gewahrsamszelle verbracht. Der 57-Jährige beleidigte während der Maßnahme die Beamten.

Grünstadt: Unfallflucht auf dem Globus-Parkplatz – Zeugen gesucht

Grünstadt, Samstag, 19.03.2022, 09:15 – 09:35 Uhr (ots) – Ein 53-Jähriger parkte seinen blauen BMW (5er Kombi) am Haupteingang des Globus Marktes in Grünstadt und ging einkaufen. Neben ihm parkte ein roter Fiat 500 mit weißem Dach, der mutmaßlich zu einem älteren Ehepaar gehört. Nach seinem Einkauf bemerkte der 53-Jährige einen Lackschaden mit roter Farbanhaftung an seinem PKW. Der Schaden (ca. 500 Euro) wurde wahrscheinlich durch einen Türanschlag verursacht. Verursacher war möglicherweise der Fahrer (oder Beifahrerin) des roten Fiat 500. Die Polizei sucht Zeugen, die die Situation mitbekommen haben – Hinweise bitte an die PI Grünstadt: 06359 93120.

Obrigheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem PKW

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 15.03.2022 und dem 20.03.2022 kam es in der Mühlheimer Hauptstraße in Obrigheim zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Rufnummer 06359 93120 oder per Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):