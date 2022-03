40-Jähriger randaliert in Gaststätte und beißt um sich

Darmstadt (ots) – Ein 40-jähriger Mann wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Sonntagmorgen 20.3.2022 unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 02 Uhr hatte sich der Mann trotz eines zuvor ergangenes Hausverbot Zutritt zu einer Gaststätte in der Schustergasse verschafft, dort randaliert und Getränke in Anspruch genommen, die er nicht bezahlen wollte.

Als er von den Türstehern nach draußen begleitet wurde, reagierte er sofort aggressiv und biss um sich. Dabei traf er die Hand eines Sicherheitsmitarbeiters, der daraufhin eine Anzeige erstattet. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den außer Rand und Band geratenen vorläufig fest und brachten ihn in den Gewahrsam der Polizei.

Dort verbrachte der Darmstädter zwecks Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten die restlichen Stunden der Nacht. Am Morgen wurde er nach Hause entlassen.

Diebe im Hallenbad – Spind aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Diebe haben am Freitag 18.3.2022 in der Zeit zwischen 17-19 Uhr ihr Unwesen in einem Schwimmbad in der Alsfelder Straße getrieben und in der kurzen Abwesenheit eines Schwimmbadbesuchers seinen Spind aufgebrochen. Aus dem Aufbewahrungsschrank entwendeten die Täter eine Jacke und ein Mobiltelefon im Wert von mehr als 400 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K35) ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Scheibe von Reisebüro eingeschlagen – Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – Die Schaufensterscheibe eines Reisebüros in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Büschelstraße ist am Sonntagabend 20.03.2022 von noch unbekannten Vandalen eingeschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit gegen 23 Uhr eingegrenzt.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

“ROADPOL – Speedmarathon” – Hessische Polizei nimmt Rasende ins Visier

Südhessen (ots) – Am 24.03.2022 findet der europaweite Verkehrsaktionstag “Speedmarathon” statt und auch die hessische Polizei macht an diesem Tag einmal mehr auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr geraten Rasende verstärkt ins Visier der Geschwindigkeitsmessungen:

In Hessen kommen an knapp 300 Messstellen über 800 Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz. Sämtliche Messstellen werden im Vorfeld über die Medien bekannt gegeben.

Die Unfallursache Geschwindigkeit gehört dauerhaft zu den häufigsten Unfallursachen auf hessischen Straßen. Polizeioberrat Gerhard Keller, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des “Speedmarathon 2022”, macht deutlich: “Nichtangepasste Geschwindigkeit war im zurückliegenden Jahr bei Unfällen mit tödlich Verletzten und Schwerverletzten in Hessen die Unfallursache Nr. 1! Während sich innerorts deutlich mehr Verkehrsunfälle ereigneten als außerorts, sind in der Folge bei außerörtlichen Verkehrsunfällen deutlich mehr Personen tödlich verletzt worden. Die Ursache hierfür ist die deutlich höhere Fahrgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften.”

Im Zuge dessen appelliert Keller an die Autofahrerinnen und Autofahrer: “Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller – seien Sie sich der Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens bewusst!”

Geschwindigkeitsverstöße sind kein Kavaliersdelikt, die Folgen werden aufgrund fehlender Weitsicht häufig außer Acht gelassen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerorts um 2 km/h die Zahl der Verunglückten um 15% senkt. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man bedenkt, dass bei 65 km/h acht von zehn Fußgänger bei der Kollision mit einem Pkw sterben, während bei 50 km/h acht von zehn überleben.

Ob Verletzte oder gar Getötete nach einem Verkehrsunfall zu beklagen sind, liegt an vielen Faktoren: Wie viele Insassen befinden sich im Fahrzeug? Prallt ein kleines Fahrzeug mit geringer Knautschzone frontal gegen eine Oberklasse oder stößt es seitlich und damit weniger geschützt gegen ein Hindernis? In allen Fällen ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls ein entscheidender Faktor, ob die Beteiligten verletzt überleben oder sterben.

Die Hessischen Polizistinnen und Polizisten begleiten den Speedmarathon 2022 über ihre Social-Media-Kanäle und machen Verkehrsteilnehmer unter dem Hashtag “#Speedmarathon” auf die häufigste Todesursache im Straßenverkehr aufmerksam.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network)

“Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!” ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht für “European Roads Policing Network”. Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweite Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

ROADPOL geht davon aus, dass die Verkehrsüberwachung und -prävention einen bedeutenden Beitrag zur Verminderung der Zahl von Verkehrsunfallopfern leisten wird.

Die zentralen Ziele des Netzwerkes sind:

Reduzierung von Verkehrsopfern auf europäischen Straßen

Zusammenführung, Zusammenarbeit und Austausch praktischer Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in Europa

Organisation und Koordination europaweiter Einsätze und Kampagnen

Unterstützung und Förderung von Forschungsinitiativen im Bereich der Verkehrssicherheit

Geld und Telefon aus weißen Audi gestohlen

Darmstadt (ots) – Aus einen in der Hügelstraße geparkten weißen Audi haben Kriminelle Bargeld, ein Telefon sowie Telefonzubehör im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Der Tatzeitraum wird zwischen Sonntag (20.3.), 18 Uhr und Montag (21.3.), 6 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zug der Hessischen Landesbahn mit Steinen beworfen

Weiterstadt (ots) – Noch unbekannte Täter haben am Samstagabend 19.03.2022 einen Zug der Hessischen Landesbahn mit Steinen beworfen und hierdurch 2 Scheiben des Zuges beschädigt. Gegen 20.20 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung des Lokführers ein, dass sein Zug bei der Fahrt in Richtung Groß Gerau/Höhe von Weiterstadt von mehreren Personen mit Steinen beworfen wurde.

Unmittelbar danach wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Steinewerfer auch einige Schottersteine auf die Schienen gelegt hatte, die teilweise auch von dem Zug überfahren wurden. Durch die Steinwürfe wurde glücklicherweise keiner der etwa 100 Reisenden im Zug verletzt.

Trotz der Absuche des Nahbereiches konnten keine Hinweise auf die Täter festgestellt werden. Die Sperrung wurde gegen 20.45 Uhr wieder aufgehoben. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 14 Zügen zu Verspätungen. Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den Steinwürfen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Tel. 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Weißer Caddy im Visier Krimineller

Mühltal-Trautheim (ots) – Ein weißer Caddy, der in der Straße “Am Trautheim” abgestellt war, rückte in das Visier Krimineller. Im Tatzeitraum zwischen Samstag- (19.3.) und Sonntagabend (20.3.) durchwühlten die Unbekannten den offenbar unverschlossenen Wagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und suchten im Anschluss das Weite. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden gut gemeinten Rat:

Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Fahrzeug alle Türen und Fenster verschlossen sind, wenn sie weggehen. Diebe nutzen oft günstige Gelegenheiten aus! Oft reichen Langfingern wenige Sekunden, um sich Ihr Hab und Gut anzueignen. Lassen Sie daher auch keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen!

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

Vandalen haben es auf Bücherschrank abgesehen

Weiterstadt (ots) – Vandalen hatten es am frühen Samstagmorgen 19.3.2022 auf einen Bücherschrank in der Ludwigstraße abgesehen. Gegen 3.15 Uhr zündeten sie dort mehrere Bücher an, was den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei auslöste. Der Brand wurde gelöscht und Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Der verursachte Schaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Neben den Büchern wurde auch ein Teil des Schrankes in Mitleidenschaft gezogen. Zeugenhinweise zu diesem Fall nimmt das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Messel (ots) – Bei dem Versuch in ein Mehrfamilienhaus “Am Wildpark” einzubrechen, haben bislang noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (18.3.), 21.30 Uhr und Samstag (19.3.), 11 Uhr einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Unbekannten nicht in das Objekt zu gelangen und sie ließen von ihrem weiteren kriminellen Vorhaben ab.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter möglicherweise beobachtet werden konnten und von Zeugen gestört wurden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Beleuchtung von Sprinter und Sattelauflieger gestohlen

Weiterstadt (ots) – Ein mit einer hellen und langen Jacke bekleideter noch unbekannter Täter hat am Samstag (19.3.) gegen 1.40 Uhr sein Unwesen in der Zeppelinstraße getrieben und die Rückleuchten von einem geparkten weißen Sprinter abmontiert. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 700 Euro geschätzt.

Ob diese Tat möglicherweise mit einem weiteren Diebstahl in der Rudolf-Diesel-Straße in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen Freitag (18.3.) und Sonntag (20.3.) waren dort die Rückstrahler eines abgestellten Sattelaufliegers in das Visier Krimineller geraten. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf mehr als 2000 Euro.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers oder die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Brennender Plastikeimer ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Zimmern (ots) – Der Brand eines Plastikeimers in einem Mehrfamilienhaus in der Ritterseestraße rief am Montagnachmittag 21.3.2022 Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 16.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der Brand im Heizungskeller des Wohnhauses ausgebrochen sei. Wie sich im Zuge der Einsatzmaßnahmen rausstellte, brannte ein dort abgestellter Plastikeimer.

Die alarmierte Feuerwehr aus Groß-Zimmern konnte binnen kurzer Zeit den Brand löschen. Verletzt wurde nach jetzigem Stand glücklicherweise niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge, entstand auch am Gebäude kein Schaden. Die brennende Glut in einem zweiten Eimer war offenbar ursächlich für den Brand und die starke Rauchbildung.

Baumaschinen und Werkzeuge aus Container entwendet – Wer hat etwas gesehen?

Messel (ots) – Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von geschätzten 8.000 Euro haben noch unbekannte Diebe aus zwei Baustellencontainern am Rathausplatz am frühen Montagmorgen (21.3.) entwendet. Weil die Anwohner gegen 4 Uhr verdächtige Quietschgeräusche wahrgenommen hatten, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich dabei um die Tatzeit gehandelt haben könnte.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, Fahrzeuge oder womöglich sogar den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dieburg (Kommissariat 41) in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Groß-Gerau

Drogen aus Autofenster geworfen

Groß-Gerau (ots) – Zwei 22 und 23 Jahre alte, in einem Auto sitzende Männer, kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Sonntagabend (20.03.) in der Mittelstraße. Als die Beamten von dem Duo bemerkt wurden, warf einer von ihnen eine Tüte aus dem Wagen. Wie sich später herausstellte, befanden sich darin rund 50 Gramm Marihuana.

Auch im Wagen fanden die Ordnungshüter wenige Gramm der Droge und beschlagnahmten alles. Die beiden jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Weißer Volvo-Lastwagen gestohlen

Biebesheim (ots) – Ein in der Otto-Hahn-Straße abgestellter weißer Lastwagen der Marke Volvo, wurde in der Zeit zwischen Samstagmittag (19.03.) und der Nacht zum Montag (21.03, gegen 1.20 Uhr, von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise gestohlen.

An dem LKW im Wert von etwa 60.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen RP-TX 1807 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Volvo geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Kriminelle haben es auf Katalysatoren abgesehen

Groß-Gerau (ots) – Ein in der Rheinstraße in Dornheim abgestellter Mitsubishi sowie ein in im Mühlweg geparkter Opel, gerieten in der Nacht zum Sonntag (20.03.) in das Visier von Katalysatordieben.

Die Unbekannten durchtrennten in beiden Fällen mit einem Rohrschneider die Abgasrohre der Autos und entwendeten die Katalysatoren. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

E-Bikes im Visier von Kelleraufbrechern

Kelsterbach (ots) – Mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Dahlienstraße gerieten zwischen Dienstag (15.03.) und Samstag (19.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Kelleraufbrecher hierbei auf E-Bikes. Mindestens vier Fahrräder wurde gestohlen.

Der Tatzeitraum konnte zunächst nicht genauer eingegrenzt werden, jedoch vermuten die Ordnungshüter einen Zusammenhang mit Taten in der Nacht zum 5. März sowie am frühen Donnerstagmorgen (17.03), als die Polizei einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen konnte (wir haben berichtet). Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit ausgelaufenen Betriebsstoffen und Vollsperrung A 67 Ri. Süd

BAB 67, km 16,2 Ri. Süden (ots) – Am 21.03.2022 um ca. 01:20 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Groß-Gerau und Büttelborn ein Verkehrsunfall bei km 16,2. Hierbei befuhr ein 26 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Moers mit seinem Pkw Suzuki Splash die zweite Fahrspur und touchierte aus ungeklärter Ursache beim Passieren eines Lkw-Gespannes auf der ersten Fahrspur dieses im linken Bereich der Zugmaschine.

Durch die Kollision verlor der Fahrer des Suzuki die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit den Schutzplanken rechtsseitig. Hierbei verletzte der Pkw-Fahrer sich leicht an der Hand, der 62 jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zudem ergaben sich bei dem Fahrer des Pkw Anzeichenauf einen aktuellen Betäubungsmittelkonsum.

Bei der Zugmaschine wurde durch den Aufprall der Tank aufgerissen und die komplette Fahrbahn mit ca. 100 Litern Treibstoff verunreinigt, welche teilweise auch ins Erdreich neben der Fahrbahn sickerten.

Hierdurch bedingt musste die A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung vollgesperrt werden. Derzeit sind die Aufräum- und Bergungsarbeiten in vollem Gange. Die Feuerwehr Groß-Gerau sowie Spezialunternehmen zur Fahrbahnreinigung sind im Einsatz. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Vollsperrung wurde um 04:30 Uhr aufgehoben.

Einbrecher in Gaststätte

Nauheim (ots) – Eine Gaststätte im Seeweg geriet in der Nacht zum Samstag (19.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Ihnen fielen hierbei mehrere hundert Euro Wechselgeld in die Hände. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Kripo sucht Zeugen nach Aufzugsbrand im Bahnhof

Groß-Rohrheim (ots) – Ein Techniker der Deutschen Bahn meldete am 12.03.2022 den Brand in einem Aufzug in der Unterführung zum Aufgang Bahngleis 2. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Rohrheim konnten zügig durchgeführt werden. Durch den Band selbst ist jedoch ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Zudem fällt diese barrierefreie Zugangsmöglichkeit zum Bahnsteig bis auf Weiteres aus.

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. In dem Aufzug wurde Unrat sowie eine Kunstoff-Warnbake, vermutlich vom Bahnhofsvorplatz gestapelt, um es in der Folge in Brand zu setzen. Durch den abgeschlossenen Aufzug entstand dadurch eine enorme Hitze. Das Feuer wurde um 0.50 Uhr entdeckt.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252/706-0.

Letzte Spur am Heppenheimer Bahnhof

Bensheim (ots) – Nach einem Einbruch am Sonntagnachmittag in ein Haus in der Schwanheimer Straße in Bensheim, sind die Täter mutmaßlich mit dem Zug in Richtung Heppenheim weggefahren. Die elektronische Spur endete im Heppenheimer Bahnhof.

Für eine Smart-Watch, ein Tablet und zwei Eheringe brachen Kriminelle zwischen 13.40 Uhr und 16.30 Uhr die Eingangstür des Hauses, Nähe der Dammstraße auf. Nach derzeitigen Erkenntnisse wurde zwei Zimmer durchsucht und die Gegenstände entwendet. Geflohen sind die Einbrecher über den Wintergarten.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ermittelt in dem Fall weiter und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Hinweise entgegen.

Verwirrte Frau in Fachklinik gebracht

Viernheim (ots) – Offensichtlich verwirrt hat eine etwa 50-jährige Frau am Sonntagnachmittag (20.03.) vorbeilaufende Passanten in der Fußgängerzone angepöbelt. Um eine mögliche Eskalation zu verhindern, hat ein Passant die Polizei gerufen.

Die Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war, wurde in der Schulstraße angetroffen und zunächst mit auf die Polizei genommen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Fachklinik.

Verdächtige Beobachtung – 40-Jähriger vorläufig festgenommen

Bürstadt (ots) – Verdächtig hat sich am Sonntagnachmittag ein Mann verhalten, der aus einem Haus in der Nibelungenstraße rannte und sich in der Folge mehrmals umdrehte, so als ob er etwa zu verbergen hätte. Diese Beobachtung und das Kennzeichen des Kleintransporters, mit dem der Mann wegfuhr, wurde der Polizei von Zeugen gemeldet.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann samt Transporter um kurz nach 17 Uhr am Schwimmbad angetroffen werden. Weil der Verdacht bestand, dass der 40-Jährige aus Darmstadt Drogen konsumiert haben könnte, wurde er vorläufig festgenommen und musste die Beamten auf die Polizeistation begleiten.

Der Drogentest schlug auf Kokain an. Weitere Drogen wurden nicht gefunden. Neben der Anzeigenaufnahme wurde auch Blut für das Strafverfahren abgenommen, indem er sich demnächst verantworten wird.

Diebisches Trio in Kirche

Bensheim (ots) – Nachdem am Sonntag 20.03.2022 nach dem Gottesdienst einer Kirche in der Darmstädter Straße, 5 Euro aus einer Geldbörse gestohlen wurden, sind 3 tatverdächtige Männer geflohen. Die Handtasche mit der Geldbörse lag während der Tatzeit, gegen 12.25 Uhr in einem Nebenraum, als einer der Täter zugriff. Als die Bestohlene den Dieb bemerkte und ansprach, ließ er die Geldbörse zurück und floh mit seinen Komplizen.

Der Haupttäter soll zwischen 45-55 Jahre alt sein und an beiden Händen sowie an der rechten Halsseite Tätowierungen haben. Er trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Wollmütze. Einer seiner Komplizen war mit einer weißen Jacke bekleidet. Der dritte im Bunde hatte einen Rucksack mit grünen Applikationen dabei.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Bensheim (K 41). Telefon: 06251 / 8468-0.

Motorradfahrer 88 “Sachen” zu schnell – Dreimonatiges Fahrverbot droht

Viernheim (ots) – Einen 27-jährigen Motorradfahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmittag (18.03.) auf der A 659. Der 27-Jährige passierte einen Streckenabschnitt der Autobahn, auf dem maximal 100 km/h gefahren werden dürfen, mit 188 Stundenkilometern.

Dem Biker drohen nun 700 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein 3-monatiges Fahrverbot.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Einhausen (ots) – Am Montag 14.03.2022 ereignete sich in der Mathildenstraße in Einhausen, Höhe der ESSO-Tankstelle ein Verkehrsunfall zwischen einem roten PKW und einer Fußgängerin, die dabei verletzt wurde.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich an die Polizei Heppenheim zu wenden. Tel. 06252-7060.

Odenwaldkreis

Stundenlang am Steuer – Polizei erhebt tausende Euro Sicherheitsleistung

Bad König (ots) – Zwei 34- und 41-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag 18.03.2022 im Zeller Gewerbegebiet. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die beiden Fahrer eine fremde Fahrerkarte nutzten, um ihre Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern. Die Karte wurde anschließend im Fahrzeug aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Im Rahmen der Auswertung wurde daraufhin ermittelt, dass die beiden Brummmifahrer in den Tagen zuvor zusammen teils 26 Stunden am Stück unterwegs waren und hierbei, statt wie vorgeschrieben 9 Stunden Pause zu machen lediglich 3 Stunden ruhten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Beamten ordneten zur Verfahrenssicherung Sicherheitsleistungen von jeweils 4000 Euro pro Fahrer und 10.000 Euro gegen die Spedition an. Zudem wurden Verfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und der fahrpersonalrechtlichen Verstöße eingeleitet.

Diebstahl im Verbrauchermarkt – Diebin trug lilafarbenen Schal

Erbach (ots) – Eine Diebin konnte am Freitag (18.03.) eine Einkaufstasche mit Geldbörse und Papieren aus einem Verbrauchermarkt im Stockheimer Ring stehlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 230 Euro. Die bestohlene Kundin stellte ihre bereits getätigten Einkäufe im Kassenbereich ab, bevor sie die Ladenfläche betrat. Nach ihrem Einkauf war die Tasche mit ihren Wertsachen nicht mehr da.

Der Diebstahl wurde mit einer Kamera aufgezeichnet. Die schlanke Diebin ist Brillenträgerin, etwa 50 Jahre alt und bis zu 1,70 Meter groß. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck “Anmerican goods”. Dazu trug sie einen lilafarbenen Schal, eine dunkle Hose und schwarze Lederstiefel.

Wer kennt die gesuchte Frau? Wer kann Hinweise zu ihr geben? Zuständig für den Diebstahlsfall ist die Erbacher Polizei (K 41). Telefon: 06062 / 953-0.

