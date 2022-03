Frankfurt/BAB661 (ots)-(ro) – Am Samstagabend 19.03.2022 gegen 20:15 Uhr stach ein 41-Jähriger auf der BAB661/Höhe Preungesheimer Dreieck, mehrfach auf seine Ex-Ehefrau ein. Die 40-Jährige wurde mit mehreren schweren Stichverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung erlag die Frau dort am Sonntag 20.03.2022 ihren Verletzungen.

Der 41-jährige Ex-Ehemann wurde am Samstag noch vor Ort durch die Polizei festgenommen und am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Erstmeldung

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen