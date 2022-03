Die Digitalisierung hat den heutigen Arbeitsmarkt fest im Griff. Immer mehr Unternehmen setzen auf digitale Lösungen, um ihre Produkte und Leistung zu vermarkten.

Daher wundert es nicht, dass auch Experten mit entsprechendem Know-How in diesem Bereich gefragt sind. Mit einer IT-Weiterbildung haben Arbeitnehmer die Chance, in ihre berufliche Zukunft zu investieren. In diesem Beitrag erfahren Leser, warum sich Schulungen in dieser Sparte lohnen.

Darum hat die Digitalisierung heute einen hohen Stellenwert

Will ein Unternehmen konkurrenzfähig bleiben oder seiner Konkurrenz gar einen Schritt voraus sein, sollte die Firma in digitale Lösungen investieren. Fakt ist, dass immer mehr Nutzer im Internet nach Dienstleistungen und Produkten suchen. Daher ist es wichtig, dass der Betrieb auch im Internet vertreten ist. Doch auch unternehmensintern ist es essenziell, auf Digitalisierung zu setzen. Denn wird IT in den Firmenalltag implementiert, lassen sich viele Arbeitsabläufe einfacher und damit schneller abwickeln. Um die dafür benötigte Infrastruktur zu schaffen und diese zu warten, braucht es geschulte Experten. Und darum können sich Arbeitnehmer, die in eine IT-Weiterbildung investieren, einen erheblichen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen. Mit einer schnellen und effektiven Ausbildung punkten unter anderem Coding-Bootcamps im Bereich Webentwicklung.

In diesen Branchen sind IT-Experten besonders gefragt

Auf Digitalisierung setzen vor allem Betriebe, die in der Forschung und Industrie tätig sind. Denn in solchen Unternehmen ist es besonders wichtig, für reibungslose und automatisierte Arbeitsabläufe zu sorgen. Eine gut ausgebaute IT-Infrastruktur ist für solche Firmen daher so gut wie unverzichtbar. Doch auch im Finanzbereich kommt die IT vermehrt zum Einsatz. Zur Berechnung komplexer Modelle kommen mittlerweile spezielle Programme zum Einsatz, die den Fachkräften ihre Tätigkeit erleichtern. Generell hält die Digitalisierung heute aber in fast allen Branchen Einzug. So verfügen die meisten Unternehmen über eine eigene Webseite, die einerseits der Informationsvermittlung und andererseits als Visitenkarte dient.

Vor allem junge Arbeitnehmer profitieren von einer Weiterbildung

Wer gerade ins Berufsleben startet, sollte auf eine zukunftsträchtigen Ausbildung setzen. Idealerweise handelt es sich hierbei um einen Abschluss, der auch in einigen Jahren noch Relevanz hat. Als vorteilhaft erweisen sich des Weiteren Bildungswege, die Betroffenen viele Wege öffnen – so können Arbeitnehmer später selbst bestimmen, ob und in welchem Bereich sie eine Spezialisierung anstreben. Besonders beliebt sind in der IT-Branche derzeit Experten wie Data-Scientists, Systemadministratoren und Webentwickler. Hierbei handelt es sich zumeist um Fachkräfte, die für den Aufbau und den Betrieb der digitalen Infrastruktur verantwortlich sind.

Die passende Ausbildung finden

Arbeitnehmer, die nicht mehrere Jahre in ein Vollzeitstudium investieren wollen, sollten sich nach einer Weiterbildung umsehen. Denn letztgenannte Ausbildungen dauern oftmals nur einige Monate, wobei zugleich eine intensive Wissensvermittlung stattfindet. Dabei empfiehlt es sich, auf praxisnahe Seminare oder Bootcamps zu setzen. In diesem Fall können Teilnehmer die Theorie gleich in die Praxis umsetzen, wobei ihnen die Seminarleiter bei Unklarheiten zur Seite stehen. Nach dem Abschluss einer solchen Weiterbildung können Absolventen sofort ins Berufsleben einsteigen. Dadurch müssen sich zukünftige Arbeitgeber nicht mit einer langen Einlernphase beschäftigen. Aus diesem Grund setzen heute immer mehr Unternehmen auf Experten, die ein Coding-Bootcamp erfolgreich abgeschlossen haben.

Fazit – Coding-Bootcamps als Investition in die Zukunft

Mittlerweile setzen immer mehr Unternehmen auf digitale Produkte und Leistungen. Dafür braucht es eine funktionierende IT-Infrastruktur. Aus diesem Grund sind Arbeitnehmer, die über eine Ausbildung im Bereich der Digitalisierung verfügen, äußerst gefragt. Personen, die konkurrenzfähig bleiben, aber nicht mehrere Jahre in ein Studium investieren wollen, sollten ein Coding-Bootcamp in Erwägung ziehen. Hier können sich Teilnehmer das erforderliche Wissen in mehreren Wochen aneignen.