Ihr möchtet heiraten, aber nicht so gediegen, wie das in Deutschland vielerorts der Brauch ist? Dein Partner und du, ihr möchtet es einfach so ganz anders machen?

Dann träumt ihr vielleicht auch von einer Hochzeit in Las Vegas. An was dabei alles zu denken ist, erfährst du hier.

Welche Dokumente brauchst du?

Ihr benötigt einen aktuellen Reisepass und zusätzlich eine Marriage License, die ihr vor Ort in Las Vegas ausgestellt bekommt. Zur kurzfristigen Einreise kann ein ESTA-Antrag gestellt werden, um günstiger und unkomplizierter als mit einem Visum in die USA zu kommen. Er wird einfach digital ausgefüllt und wird innerhalb von 72 Stunden genehmigt. Dann ist er in Kombination mit eurem Reisepass zwei Jahre lang gültig. Für die spätere Anerkennung der Vermählung in Deutschland benötigt man eine beglaubigte Kopie des Trauscheins vom örtlichen Recorder’s Office. Diese muss dann wieder in die USA geschickt werden, damit man eine Apostille für das Standesamt zu Hause erhält.

Gäste und Trauzeugen

Du kannst völlig ohne Freunde und Verwandte heiraten, benötigst aber einen Trauzeugen. Wenn ihr keinen habt, wird dieser auch von Weddingagenturen in Las Vegas gestellt oder ihr fragt einfach irgendjemanden, der bei einer Trauung vor oder nach euch dabei ist. Alles also ziemlich unkompliziert. Wer doch lieber einige Freunde und Verwandte dabeihaben möchte, kann beim Antrag zur Einreise in die USA gleich einen ESTA Gruppenantrag stellen. Er ist für alle Arten von Gruppen wie etwa Vereine, Familien oder auch Firmenbelegschaften gedacht, sofern eine Aufenthaltsdauer in den USA von 90 Tagen am Stück nicht überschritten wird.

Die schönsten Orte

Auch wenn Ihr Euch schon auf Hochzeitsmessen in Karlsruhe oder Stuttgart umgesehen habt und dachtet, ihr habt schon viel gesehen – Las Vegas bietet noch weitaus verrücktere Locations zum Heiraten. In Hotels, die ihre eigene Wedding Chapel haben, im Neon Museum, im Stratosphere Tower, am Red Rocket Canyon oder, oder, oder. Ob in freier Natur am Strand oder in kitschig bunten Kapellen – für jeden Geschmack und jedes Budget bietet Vegas Heiratswilligen die passende Umgebung. Zahlreiche Anbieter, auch deutschsprachige, übernehmen gerne für euch die Organisation.

Kosten und Planung

USA ist tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dementsprechend sind auch beim Thema Hochzeitbudget keine Grenzen nach oben. Es geht relativ spartanisch mit nur rund 150-200 Dollar für die Trauung und die Hochzeitslizenz. Mit der Beauftragung einer speziellen Agentur, der entsprechenden Location, einem Fotografen, Buchung einer Limousine oder gar eines Helicopterflugs zum Grand Canyon von Las Vegas aus, und so weiter, lässt sich das Budget jedoch ganz nach Belieben nach oben treiben. Gerade die Organisation durch eine Wedding-Agentur hat aber auch viele Vorteile, da sie Erfahrung vor Ort haben und meist einen praktischen Dokumenten-Service anbieten. Wer seine Hochzeit also unkompliziert und zuverlässig geplant haben möchte, ist hier genau richtig.

Fazit

Las Vegas ist nicht nur für seine Casinos und Spielautomaten bekannt, sondern auch für seine Hochzeiten. Dementsprechend riesig ist die Auswahl an Locations. Egal, in welcher Form ihr euch das Eheversprechen gebt, es wird auf jeden Fall außergewöhnlich sein und euch noch lange in Erinnerung bleiben.