Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Linienbus, drei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 13.25 Uhr befuhr ein Linienbus die

Heid-und-Neu-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Die Fahrerin des Linienbusses

wollte die parallel verlaufenden Gleise der Straßenbahn nach rechts überqueren

um die Haltestelle Hirtenweg/Technologiepark anzufahren. Hierbei übersah sie

vermutlich die entgegenkommende Straßenbahn. Die Straßenbahn prallte frontal in

die linke Fahrzeugseite des Linienbusses. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin

des Busses und der Fahrer der Straßenbahn leicht verletzt. Im Bus wurde ein

Fahrgast durch umherfliegende Glassplitter ebenfalls leicht verletzt. Die drei

verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall

entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro, der Straßenbahnverkehr

war in diesem Bereich für etwa 90 Minuten gesperrt. Der Bus war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wieviele Fahrgäste sich zum

Unfallzeitpunkt in der Straßenbahn und im Buss befanden, kann derzeit nicht

gesagt werden, da sich die Fahrgäste bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte

entfernt hatten.

Walzbachtal-Wössingen – In Bäckerei eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag

auf Samstag in eine Bäckereifiliale in der Wössinger Straße in

Walzbachtal-Wössingen ein und entwendete Bargeld in unterer dreistelliger Höher.

Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.30 Uhr am Freitag

und 04.00 Uhr am Samstag liegen. Zugang verschaffte sich der Täter über die

Ladeneingangstüre, wegen dort festgestellter Blutanhaftungen könnte er sich

hierbei verletzt haben.

Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen oder Feststellungen

gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Bretten unter

Telefon 07252 / 50460 zu wenden.