Mannheim Neckarstadt-Ost: Schwerer Verkehrsunfall – Radfahrer lebensgefährlich verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Lange

Rötterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen

Radfahrer und einem 80-jährigen Pkw-Führer. Details zum Unfallhergang können der

Pressemitteilung Nr. 1 entnommen werden. Der Radfahrer kam zur weiteren

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zum Berichtszeitpunkt besteht noch

immer Lebensgefahr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die

Lange Rötterstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der

Pozzistraße und der Käfertaler Straße bis ca. 15:00 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang übernommen.

Mannheim-Käfertal: Verletzter Mäusebussard auf Kinderspielplatz

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde ein verletzter

Vogel auf dem Kinderspielplatz „Am Neckarkanal“ gemeldet. Es handelte sich dabei

um einen verletzten Mäusebussard, der durch die eingesetzten Beamten einfangen

und einer Tierärztin übergeben werden konnte. Von dort erfolgte die weitere

Versorgung.

Mannheim-Käfertal: Alkoholisierter Jugendlicher auf E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.15 Uhr, fiel

einer Streifenwagenbesatzung in der Rollbühlstraße ein jugendlicher

E-Scooter-Fahrer auf. Bei seiner Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch

festgestellt. Das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtests ergab einen Wert

von 1,4 Promille. Der 16-jährige junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme

aufs Polizeirevier Käfertal begleiten und wurde dann in die Obhut seiner Eltern

überstellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

Mannheim: 70-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Schwetzinger Straße schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am 18.03.2022 kam es gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung

Schwetzinger Straße / Kopernikusstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall bei

dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 26-jährige Fahrer eines Opel wollte

von der Kopernikusstraße in die Schwetzinger Straße einbiegen und übersah

hierbei vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 70-jährigen Fußgänger,

welcher zu diesem Zeitpunkt die Schwetzinger Straße überquerte. Durch den

Zusammenstoß wurde der Fußgänger in Form mehrerer Knochenbrüche verletzt und

musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Informationen zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4220 mit der Verkehrspolizei Mannheim in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus; Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Wie zuvor berichtet, kam es am Freitagabend gegen 23:30 Uhr zu

einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der

Strahlenburgstraße. Obwohl sich der Großteil der dort wohnenden Personen selbst

in Sicherheit bringen konnte, mussten die im Dachgeschoss Anwesenden mithilfe

einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand konnte schnell

gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Derzeit

ist das Anwesen nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

300.000EUR geschätzt. Aufgrund der Rauchgasentwicklung mussten sechs Personen

ambulant durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Drei weitere

Personen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende

Krankenhäuser. Die genaue Brandursache ist aktuell noch unbekannt. Der

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

übernommen.