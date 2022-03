Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Pkw Scheibe eingeschlagen und Notebook entwendet – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Samstagabend in der

Zeit zwischen 17.00 und 20.30 Uhr, die Fensterscheibe eines in einer Tiefgarage

der Institutstraße geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten der

oder die Unbekannten ein Notebook, ein Tablet und einen Rucksack im Gesamtwert

von ca. 2500,- Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 400,- Euro geschätzt.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten Kontakt mit

dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, aufzunehmen.

Sinsheim/Hilsbach: Unbekannte stehlen aus einem Radbagger 100 l Diesel – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Bereits am Freitagnachmittag den 18.03.2022, um 16.30 Uhr,

musste der Besitzer eines Radbaggers, den er am Montagnachmittag den 11.03.2022,

um 15.00 Uhr, auf dem Reißigplatz abgestellt hatte, feststellen, dass Unbekannte

ca. 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendeten. Hierzu brachen die

Unbekannten den Tankdeckel aufbrechen und richteten einen Schaden von ca. 300,-

Euro am Tank an. Der Diebstahlsschaden selbst liegt bei ca. 225,- Euro. Zeugen

und/oder Anwohner, die Hinweise auf Tat oder verdächtiges beobachtet haben

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim Tel: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall – Renault Fahrer erfasst Wildschwein

Eberbach (ots) – Am Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger

Renault Fahrer die Landesstraße 524, von Eberbach kommend, in Richtung

Unterdielbach. 200 Meter vor der Ortseinfahrt Unterdielbach querte unvermittelt

ein Wildschwein die Fahrbahn. Der 23-Jährige konnten eine Kollision nicht mehr

vermeiden und erfasste das Tier. Während das Wildschwein am Unfallort verendete

blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Jedoch entstand an seinem Pkw ein

erheblicher Sachschaden, der auf ca. 5000,- Euro geschätzt wird. Da das Fahrzeug

nicht mehr fahrbereit war musste es abgeschleppt werden.

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot (ots) – Am Samstagabend, kurz nach 20:30 Uhr, betrat ein bislang

noch unbekannter Täter einen, in der Straße Im Schiff ansässigen

Lebensmitteldiscounter in Sankt-Leon-Rot im Ortsteil St. Leon. Nachdem er ein

paar Artikel an der Kasse bezahlte, zog er plötzlich eine schwarz-silberne

Pistole aus seinem Hosenbund und bedrohte damit die Kassiererin. Um seiner

Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, ging er die Kassiererin noch

körperlich an. Im Anschluss griff der Täter in die offene Kasse und entnahm aus

dieser ca. 1.200 EUR Bargeld. Hiernach verließ der Täter den Discounter und ging

unerkannt flüchtig.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften nach dem

unbekannten Mann führten bislang nicht zu dessen Ergreifung.

Beschreibung des Täters:

männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180 cm groß, südländische Erscheinung, schlanke bis

normale Figur, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit einer

schwarz/orangefarbenen Jacke, darunter einen blauen Kapuzenpullover, dunkles

Golf-Käppi, blaue Jeans und dunkle Sportschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine weitere Flucht nach dem Überfall

geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter 0621/174-4444 zu melden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Trick-Betrüger erbeuten ca. 1700 Euro bei 60-jähriger Frau

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag-Nachmittag nahm ein bislang

unbekannter Täter über Whatsapp Kontakt zu einer 60-jährigen Frau aus

Angelbachtal auf und gab sich als deren Tochter aus, die sich aktuell in Geldnot

befände. Unter einem Vorwand bat die falsche Tochter die Frau um eine

Überweisung in Höhe von ca. 1700 Euro, welche diese, im Glauben, ihrer Tochter

zu helfen, im Anschluss vornahm. Der Betrug flog erst auf, als sich die Frau am

gleichen Abend mit ihrer tatsächlichen Tochter traf und ihr die Quittung für die

Überweisung übergeben wollte. Die beiden Frauen begaben sich daraufhin umgehend

zum Polizeirevier Sinsheim und erstattet Strafanzeige.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurde

eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd auf einen Skoda-Fahrer aufmerksam,

der trotz beabsichtigter Kontrolle zunächst nicht auf die Anhaltesignale des

Streifenwagens reagierte. Nachdem das Fahrzeug schließlich in der Bahnhofstraße

angehalten und der 52-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden konnte,

wurde durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließend

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann

musste die Beamten in der Folge zum Revier begleiten, wo eine Blutentnahme

durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr. Sein Führerschein wurde durch die Beamten einbehalten.

Weinheim/RNK – Körperliche Auseinandersetzung im Schlosspark – Zeugen gesucht

Weinheim/RNK (ots) – Am späten Freitagabend, um 23.00 Uhr, wurden Beamte des

Polizeireviers Weinheim zum Weinheimer Schlosspark gerufen, nachdem es dort zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war.

Wie sich vor Ort herausstellte, wurden ein 17- und 18-Jähriger von einer

unbekannten Personengruppe körperlich angegangen und mit Tritten und Schlägen

traktiert. Erst nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und den

Geschädigten zur Hilfe kamen, flüchteten die unbekannten Angreifer aus dem

Schlosspark. Im Zuge der darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein

18-jähriger Beteiligter aus der flüchtigen Personengruppe in der Weinheimer

Innenstadt durch eine Streife des PRev Weinheim festgestellt werden. Die beiden

Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt und mussten

durch einen hinzugezogenen Rettungswagen nicht behandelt werden. Die

Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur

Auseinandersetzung geben können, sich mit diesen unter Telefon 06201-10030, in

Verbindung zu setzten.

St. Leon-Rot: Unfall auf L 546; vier verletzte Unfallbeteiligte; Pressemitteilung Nr. 2

St.Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15:20 Uhr befuhr ein

Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L 546 von Malsch in Richtung St.Leon-Rot.

Als dieser nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Ortsteil Rot abbiegen

wollte, übersah er ein entgegenkommendes und mit vier Personen besetztes

Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich waren die beteiligten

Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit; hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt

14.000 EUR. Von den insgesamt fünf Unfallbeteiligten wurden vier Personen

glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen

Versorgung in umliegende Krankenhäuser. An der Unfallstelle war neben dem

Rettungsdienst auch die freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Gegen 16:30 Uhr konnte

die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg

aufgenommen.