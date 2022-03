Arbeiter beschädigen bei Erdarbeiten erneut eine Gasleitung

Landstuhl (ots) – Eine Firma beschädigt während Erdarbeiten zur Verlegung von

Glasfaserleitungen eine Gasleitung in der Landstuhler Innenstadt. Aufgrund von

austretendem Gas werden vorsorglich 5 Wohnhäuser geräumt. Es wurde niemand

verletzt. Im Einsatz befanden sich die Freiwilllige Feuerwehr Landstuhl, der

Gefahrstoffzug Landkreis Kaiserslautern, die Stadtwerke und das Ordnungsamt der

Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern noch

an. Ipilan

Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs, Führerschein eingezogen

Otterbach (ots) – Ein alkoholisierter 59-Jähriger aus Otterbach befuhr am

Samstagnachmittag mit seinem Pkw die B 270 von Kaiserslautern in Richtung

Otterbach. Seinen auffälligen Fahrstil bemerkten Zeugen, welche die Polizei

verständigten. Der Fahrer wurde in Otterbach angetroffen und kontrolliert. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen,

sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr eingeleitet.

Gasleitungen bei Erdarbeiten beschädigt

Landstuhl (ots) – In Landstuhl sind in den vergangenen beiden Tagen bei der

Verlegung von Glasfaserkabel im Bereich der Luitpoldstraße und Vordere

Fröhnstraße Gasleitungen beschädigt worden. Beim zweiten Vorfall mussten

Wohnhäuser geräumt und der Gefahrenbereich abgesperrt werden. Verletzt wurde

niemand. Rettungskräfte der Feuerwehr, Vertreter von Stadt und Kreis sowie der

Polizei waren im Einsatz. Weitere Baumaßnahmen wurden nach Absprache zunächst

gestoppt.|pilan

Die Polizeiinspektion Landstuhl ist unter der Telefonnummer 06371 / 805 1850

erreichbar.

Brand eines verwilderten Grundstückes

Ramstein-Miesenbach (ots) – Durch Anwohner wird am Samstagnachmittag in

Ramstein-Miesenbach im Bereich der Balthasarstraße ein Brand eines ca. 6000 qm

großen verwilderten Grundstückes gemeldet. Das Feuer breitet sich auf ca. 2000

qm aus und kann durch die Freiwillige Feuerwehr Ramstein-Miesenbach zügig

gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Banner, welches am

angrenzenden Tennisheim des TC Ramstein angebracht ist, beschädigt. Eine Gefahr

für angrenzende Wohngebäude bestand nicht. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. |pilan

Sachbeschädigungen an PKW

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 und

20:20 Uhr, wurde bei einem auf dem Mitfahrerparkplatz an der B48 bei Winnweiler

geparkten, schwarzen VW Beatle Cabriolet die Heckscheibe eingeschlagen, sowie

der hintere linke Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der

verursachte Sachschaden wird auf rund fünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei in

Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung

stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Holzscheite auf Autobahn gelegt – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Alsenborn; A 6 Richtung Mannheim (ots) – Unbekannte Täter legten am Samstagabend

gegen 23.00 Uhr, zwei 1,50 m lange Holzscheite in einem Kurvenbereich auf die

Fahrbahn der BAB 6 in Richtung Mannheim. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer und ein

51-jähriger Citroen-Fahrer erkannten die Hindernisse zu spät und überfuhren

diese. Ein nachfolgender 35-jähriger Porschefahrer und ein 39-jähriger

Mercedes-Fahrer konnten den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und überfuhren

diese ebenfalls. An allen beteilgten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 10.000 Euro. Ein PKW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht dringend Zeugen, die eventuell Hinweise

auf den oder die Täter geben können!

Entlaufener Hund sorgt für Verkehrsunfall

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) – Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der

Kaiserstraße in Lohnsfeld zu einem Verkehrsunfall. Grund hierfür war ein

entlaufener Hund, welcher plötzlich auf die Fahrbahn vor ein herannahendes Auto

lief. Die Fahrerin konnte noch ausweichen, kollidierte aber in der Folge mit

einem neben dem Bordstein befindlichen Blumenkübel. Durch den Zusammenstoß wurde

das Auto derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt

werden musste. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

Unmittelbar nach dem Unfall gelang es dem Hundehalter das Tier wieder

einzufangen. Die Fahrerin, ihre drei Beifahrer und der Hund blieben

glücklicherweise unverletzt. |pirok

Mit Luftgewehr geschossen

Kusel (ots) – Am frühen Samstagmorgen teilte eine 31-jährige Frau aus dem

Stadtgebiet mit, dass sie soeben von einem vermeintlichen Geschoss an der

Schulter getroffen worden sei. Eine Vermutung wo der Schuss hergekommen sei,

konnte sie ebenfalls angeben. Beim Eintreffen der Streife konnte aus der

betroffenen Wohnung zunächst laute Musik wahrgenommen werden. Nachdem die

Beamten die Wohnung betreten und den 15-jährigen Täter dort festgestellt hatten,

räumte dieser ein mit einem Luftgewehr aus dem Fenster geschossen zu haben. Auf

den Jugendlichen kommen nun Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung,

Verstoßes gegen das Waffengesetz und Ruhestörung zu. Da sich im Verlauf des

Tages eine weitere Geschädigte meldete, die angab, dass durch die Geschosse ihr

Rollladen beschädigt wurde, muss sich der 15-jährige auch wegen Sachbeschädigung

verantworten.|pikus

Raub auf Tankstelle

kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen kurz nach 08 Uhr bedrohte ein

unbekannter männlicher Täter die Angestellte einer Tankstelle in Kaiserslautern.

Mit einer dunklen Mütze sowie einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz maskiert und

einem ca. sechs Zentimeter großen Messer in der Hand verlangte der Unbekannte

von der Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen und ihm das darin befindliche Bargeld

zu übergeben. Die Beute steckte er in seinen mitgeführten grauen Rucksack und

entfernte sich zu Fuß in Richtung Media-Markt. Beim Überfall trug der zirka 40 –

50 Jahre alte Täter eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jogginghosen mit breiten

hellen Streifen und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 zu melden.