Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Bad Hersfeld – Am Donnerstagmorgen, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr, parkte ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Rotenburg a. d. Fulda seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Eichhofstraße, Höhe Hausnummer 3. Ein anderer Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug den Pkw des Rotenburgers und verursachte Sachschaden. Anschließend verließ der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuenstein – Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Eisenach befuhr am Samstag die Hählganser Straße. Im Einmündungsbereich zur Mühlgasse missachtete die Pkw-Fahrerin aus Eisenach die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin aus Neuenstein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall nach Wildwechsel

Nentershausen – Am Sonntag 20.03.22 gg. 02.10 Uhr fuhr ein 27- jähriger Cornberger mit seinem Pkw von Weißenhasel in Richtung Sontra-Hornel auf der L3249. Ein Reh sprang auf die Fahrbahn und der Cornberger wich diesem aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmast, fuhr weiter im Flutgraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im rechten Flutgraben zum Stillstand. Der Cornberger befreite sich trotz schwerer Verletzungen selbständig aus dem Fahrzeug und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Telefonmast entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15500 EUR. Ein Zusammenstoß mit dem Reh gab es nicht.

Verkehrsunfallflucht

Alheim – Freitag, 18.03.2022, 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Ein Kraftfahrzeug (PKW oder LKW) befuhr in Sterkelshausen die Baumbacher Straße in Richtung Baumbach und kam aus unbekannten Gründen am Ortsende von der Fahrbahn ab, streifte hierbei ein Verkehrszeichen sowie einen Palisadenstein einer Mauereinfassung des dortigen Grundstücks. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Wildwechsel mit Folgen

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 19.03.2022 gegen 23:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Toyota die Bundesstraße 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Eichhof. Kurz hinter der Ortslage Asbach kreuzte plötzlich ein Reh ihre Fahrbahn. Die junge Frau versuchte dem Tier auszuweichen, geriet hierbei auf das Grün der Fahrbahnbegrenzung, fuhr einen kleinen Abhang hinunter und überschlug sich in Folge dessen mehrfach in dem dortigen Feld. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 8000 Euro. Das querende Reh blieb unverletzt und setzte seinen Weg unbeirrt fort.

PKW-Fahrer beschädigt beim Vorbeifahren einen in der Feldstraße abgestellten PKW – mutmaßlich war Alkohol als Unfallursache im Spiel

Am frühen Samstag Morgen, den 19.03.2022 gegen 05:30 Uhr wurde ein 52-jährige Anwohnerin aufgrund lauter Geräusche auf der Feldstraße in Künzell-Engelhelms wach. Bei der Feldstraße handelt es sich um eine Sackgasse in einem Wohngebiet. Als die Zeugin aus dem Schlafzimmerfenster schaute erkannte sie, dass der geparkte PKW FIAT der 32-jährigen Nachbarin frische Unfallspuren aufwies und noch das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf der Straße stand, von dem von der Zeugin das Kennzeichen abgelesen und die Insassen beschrieben werden konnten. Die Ermittlungen ergaben, dass der männliche Fahrer des Mercedes zum Unfallzeitpunkt die Feldstraße von der Oberdorfstraße kommend in Fahrtrichtung des Wendehammers gefahren ist und nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich wegen Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen den den dort geparkten FIAT gestoßen war. An beiden PKW`s entstand durch die Kollision ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 14.000 EUR geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so dass in der Sache Unfallfluchtermittlungen laufen. Falls weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer (0661) 105-0 zu melden.

Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw in Petersberg

Am 13.03.2022 gegen 20:10 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Ford Mustang die B 458 in Richtung Fulda. In Höhe der Abfahrt nach Böckels überholte sie den Pkw des unbekannten Beschuldigten. Der Beschuldigte betätigte nach dem Überholvorgang der Geschädigten wiederholt die Lichthupe und fuhr dabei besonders dicht auf. An der Anschlussstelle Fulda Mitte, in Höhe der Abfahrt zur A7 in Richtung Frankfurt, blieb die Geschädigte verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage stehen. Der Beschuldigte betätigte die Lichthupe und stieg daraufhin aus seinem Pkw aus. Er stürmte auf den Pkw der Geschädigten zu, schrie laut umher und beschimpfte diese an ihrer Beifahrertür. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf grün wechselte, fuhr die Geschädigte aus Angst los. Noch während dem Anfahren trat der Beschuldigte gegen die Beifahrertür der Geschädigten. Im Anschluss stellte diese eine Schramme an ihrem Fahrzeug fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der unbekannte Täter fuhr, laut Aussagen der Geschädigten, einen älteren dunklen VW oder Audi 100. Er wird wie folgt beschrieben: westeuropäisch, circa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt, schlank, dunkler Vollbart, kurze Haare, ein hellbrauner Strickpullover und eine Brille. Der Unbekannte habe außerdem akzentfreies Deutsch gesprochen. Falls sich jemand zur Tatzeit am Tatort befand und das Geschehen mitverfolgt hat, bitte weitere Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/ 105-2300.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 19.03.21, gg. 10.50 Uhr befuhr ein 57 jähriger E-Bike Fahrer aus dem Schwalmtal in der Feldgemarkung von Romrod die abschüssige Straße „Rabenstrut“ in Fahrtrichtung Romrod. Aufgrund einer Bodenwelle/Wasserrinne in der Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und kam zu Fall. Hierbei zog er sich eine offene Armfraktur zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Alsfeld verbracht werden. Am E-Bike entstand nur geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall mit verletztem PKW Fahrer

Am 19.03.22, gg. 10.54 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Mücke Merlau und Mücke Nieder-Ohmen. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein 72 jähriger PKW Fahrer aus der Großgemeinde Mücke nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in das Krankenhaus nach Lich eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000,– Euro.

Verkehrsunfall mit Traktor

Am 19.03.22, gg. 11.30 Uhr ereignete sich in der Feldgemarkung von Feldatal ein Verkehrsunfall mit einem Traktor. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein 50 jährige Traktorfahrer aus der Großgemeinde Feldatal beim Befahren eines befestigten Wirtschaftsweges nach rechts von der Fahrbahn ab und der Traktor stürzte im angrenzenden Straßengraben um. Bei dem Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Freiwillige Feuerwehr aus der Gemeinde Feldatal gebunden werden mussten. Der 50 jährige Fahrer als auch sein 14 jähriger Sohn wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Traktor entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, den 18.03.2022 um 18:00 kam es auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in der Friedloser Straße in Bad Hersfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Bad Hersfeld fuhr mit ihrem Skoda über den Parkplatz des LIDL Marktes und streifte im Vorbeifahren den Audi einer 71-jährigen Frau aus Hauneck.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.