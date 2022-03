Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Unfallort: 65614 Beselich-Schupbach, Friedhof

Unfallzeit: Freitag, 18.03.2022, 15.00 Uhr

Sachverhalt:

Ein 18 -jähriger Fahrer eines Pkw Audi aus der Großgemeinde Beselich befuhr mit seinem Pkw Audi die Straße „Hof Goldener Hain“ aus Richtung Sportplatz kommend in Fahrtrichtung Friedhof. Dort stieß er gegen einen geparkten Pkw Fiat und beschädigte diesen. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Fahrer innerhalb kurzer Zeit ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Schadenhöhe insgesamt: 8.000 EUR

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Unfallort: Gemarkung Beselich, Kreisstraße 449 zwischen Eschenau und Schupbach

Unfallzeit: Freitag, 18.03.2022, 19.20 Uhr

Unfallhergang:

Die 62- jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr die K 449 aus Richtung Schupbach kommend in Fahrtrichtung Eschenau. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenspur und stieß mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen, der von einem 58- jährigen Fahrer aus Neuwied geführt wurde. Sowohl die Fahrerin des Pkw Ford als auch der Fahrer des Klein-Lkw und seine 57 -jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Schadenhöhe insgesamt: 10.500 EUR

Sachbeschädigung

Limburg, Hölderlinstraße 21

Freitag, 18.03.2022, 12.20 Uhr

Eine 59 – jährige Hauseigentümerin wurde Opfer einer Sachbeschädigung. Drei unbekannte Jugendliche warfen mit Pflastersteinen gegen ihr Garagentor und entfernten sich dann unerkannt. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- EUR. Eine Beschreibung der unbekannten Beschuldigten ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Hadamar, Freiherr – vom – Stein – Straße , Fürst – Johann – Ludwig Schule

Donnerstag, 17.03.2022, 12.00 Uhr

Zwischen einem 15 – jährigen aus Elz und einem 15 – jährigen aus Hadamar kam es an der Bushaltestelle der Schule zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug der Beschuldigte aus Hadamar seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht. Zudem trat er auf den stehenden Geschädigten ein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Limburg Süd Am Sonntag, den 20.03.2022 gegen 01 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, die sich am McDonalds Limburg Süd aufhielten. Ein 26-jähriger aus Runkel stand mit seiner 23-jährigen Begleitung an seinem Fahrzeug, um auf die Ausgabe der Bestellung zu warten. Bisher unbekannte Personen fuhren mit einem PKW neben die beiden Wartenden und wollten eine verbale Streitigkeit beginnen. Die Situation eskalierte und die Personengruppe schlug auf den 26-Jährigen als auch auf den PKW ein. Die Person wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Giftköder Limburg Blumenrod

Eine 53-jährige Anwohnerin in der Karlsbader Straße in Limburg entdeckte am 19.03. beim Gassigehen am Spielplatz und in der näheren Umgebung drei Giftköder, die offenbar für Katzen und Hunde ausgelegt wurden. In dem Futter waren Tabletten und Rasierklingen eingearbeitet. Die Finderin sammelte die verdächtigen Gegenstände ein und übergab sie der Polizei. Ob bereits Tiere betroffen sind, ist nicht bekannt.

Brand Tal Josaphat

Der 53-jähriger Besitzer eines Gartengrundstücks im Tal Josaphat wollte dort Müll entsorgen und zündete Kunststoffwellplatten an. Das Feuer war nicht angemeldet und löste einen Feuerwehreinsatz aus, weil es drohte, auf die angrenzenden Bäume und auch auf ein nahestehendes Gebäude überzugreifen. Ein Sachschaden entstand jedoch nicht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit:

Unfallort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße, Kreisverkehr Kubacher Weg Unfallzeit: Samstag 19.03.2022, 19:13 Uhr

Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda aus der Gemeinde Leun fuhr vom Kubacher Weg entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und beschädigte beim Durchfahren des Kreisels mehrere Verkehrszeichen, welche sich auf den Fahrbahnteilern befanden. Er verließ den Kreisverkehr in Richtung Usingen, musste jedoch kurz darauf anhalten, da bei dem Verkehrsunfall ein Reifen des PKW beschädigt wurde.

Noch beim Wechsel des Reifens konnte er durch eine Streife der Polizeistation Weilburg kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalhoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet wurden. (MM)