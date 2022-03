Tatverdächtigte nach Körperverletzung festgenommen,

Wiesbaden, Warmer Damm, Freitag, 18.03.2022, 22:36 Uhr

(Fu)Vier Heranwachsende wurden am Freitagabend im Bereich Warmer Damm

angegriffen und dabei leicht verletzt. Den Angaben der vier 18 und zweimal 19

und 20 Jahre alten Geschädigten zufolge seien sie gegen 22:36 Uhr im Bereich

Warmer Damm von zwei Jugendlichen nach Zigaretten gefragt worden. Nachdem dies

verneint wurde, soll es dann zunächst zu einem Streitgespräch gekommen sein. In

Folge dessen sollen die Beiden auf die vier Geschädigten eingeschlagen und

getreten haben. Die Geschädigten flüchteten hierauf in Richtung Innenstadt. Die

beiden Täter folgten den Geschädigten und es kam erneut zu einer körperlichen

Auseinandersetzung vor einer Bar. Erneut sollen die beiden Angreifer auf die

vier Geschädigten eingeschlagen haben. Die Geschädigten suchten hierauf Schutz

in der Bar. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten beide Angreifer

aufgegriffen werden. Bei den Tätern handelt es sich um ein polizeibekanntes

jugendliches Brüderpaar aus Taunusstein. Da einer der Brüder sichtlich unter

Alkoholeinfluss stand, wurde durch den Bereitschaftsstaatsanwalt eine

Blutentnahme angeordnet. Anschließend wurden die Jugendlichen in die Obhut ihres

Vaters übergeben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der

Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124/7078-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb schlägt um sich,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 19.03.2022, 19:09 Uhr

(cp)In der Wiesbadener Innenstadt schlug Samstagabend ein ertappter Ladendieb

zunächst auf Mitarbeiter eines Geschäftes und schließlich auch noch auf einen

Passanten ein.

Ein junger Mann fiel gegen 19:05 Uhr einer 32-jährigen Angestellten eines

Bekleidungsgeschäftes in der Kirchgasse auf. Der 19-Jährige aus Taunusstein soll

hier mehrere Jacken in eine Tasche gestopft haben. Bezahlen wollte er sie

offenkundig nicht und die Mitarbeiterin sprach ihm vor Verlassen des Geschäftes

darauf an. Hieraufhin ließ der Mann die Tasche zwar fallen, wollte nun aber das

Geschäft nicht mehr verlassen. Während die Frau und ein hinzugekommener 34 Jahre

alter Angestellter des Geschäfts versuchten den Mann aus dem Laden zu bugsieren,

soll der 19-Jährige dann plötzlich ausgerastet sein und der 32-Jährigen in den

Bauch getreten haben. Anschließend trat und schlug er auf beide ein. Ein

50-jähriger Passant bemerkte die Situation und eilte den Beschäftigten zu Hilfe,

wurde dann aber ebenfalls von dem jungen Mann geschlagen und getreten. Zu dritt

gelang es aber schließlich ihn zu überwältigen und bis zum Eintreffen einer

Polizeistreife festzuhalten. Diese nahm den Mann fest und behielt ihn über Nacht

im Gewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Trickdiebstahl beim Geldwechsel,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 18.03.2022, 10:45 Uhr

(ds)Am Freitagmorgen wurde ein älterer Mann Opfer eines Trickdiebstahls. Der

84-Jährige hielt sich gg. 10;45 Uhr in der Dotzheimer Straße in Höhe der

Haltestelle Bismarckring auf. Hier wurde er durch einen unbekannten Täter

angesprochen und nach Kleingeld zum Wechseln gefragt. Dabei kam der Täter dem

Geschädigten sehr nah, als er diesem half, die Geldbörse aus seiner Jackentasche

zu ziehen. Kurz darauf rief ein zweiter Täter hinüber, dass er Kleingeld habe

und beide Personen entfernten sich in unbekannte Richtung. Erst später stellte

der Wiesbadener Senior schließlich fest, dass ihm die Geldscheine aus seinem

Portemonnaie dabei entwendet wurden. Der Haupttäter soll 165cm – 168cm groß, 35

Jahre alt, mittelkräftig und braungebrannt gewesen sein. Er habe braune Haare

mit Geheimratsecken und war mit einer grau-beigen, dünnen Jacke bekleidet. Sein

Helfer soll ca. 50 Jahre alt, 180cm groß und von normaler Statur gewesen sein.

Er hatte einen Schnauzer. Zeuginnen und Zeugen die die Tat beobachtet haben oder

sonstige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0611/345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Heckscheibe nach Streit eingeschlagen, Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag,

18.03.2022, 20:50 Uhr

(ds)Am Freitagabend eskalierte eine Streitigkeit unter Verkehrsteilnehmern in

der Helenenstraße derart, dass ein Beteiligter die Heckscheibe eines Pkw

einschlug. Die 25-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW wollte durch die

Helenenstraße in Richtung Bleichstraße fahren. Dabei wurde sie durch einen in

zweiter Reihe haltenden VW Transporter an der Weiterfahrt gehindert. Sie gab

daraufhin Lichtzeichen. Der Beifahrer des Transporters rastete dadurch offenbar

vollkommen aus. Er öffnete das Fenster der Beifahrertür und beleidigte die

Fahrerin des BMW mit Schimpfworten. Anschließend öffnete er seine Tür und

stürmte aggressiv auf den BMW los. Dabei ließ er sich auch nicht vom Fahrer des

Transporters abhalten. Der Täter trat mit den Füßen gegen die Heckklappe des BMW

und schlug schließlich mit der Faust gegen die Heckscheibe. Die Heckscheibe

zersplitterte vollständig. Anschließend flüchtete der bisher unbekannte Täter

mit blutender Hand fußläufig in Richtung Wellritzstraße. Nach Angaben des

Fahrers des Transporters kannte er seinen Beifahrer nur flüchtig. Der Täter war

bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und rotem Pullover. Er soll ca. 170cm

groß sein und habe lockige, braune, kurze Haare. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in

Verbindung zu setzen.

Bei Streitigkeiten mit Pfefferspray gesprüht Wiesbaden, Paulinenstraße,

Samstag, 19.03.2022, 16:55 Uhr

(schü)Ein gemeinsames Schachspiel am Schachbrett am „Warmen Damm“ führte in den

Nachmittagsstunden des Samstags zunächst zu Streitigkeiten zwischen den Spielern

und im Anschluss zum Einsatz von Pfefferspray durch einen der Streithähne.

Gegen 17:00 Uhr waren drei Personen, die zuvor gemeinsam Schach spielten,

angeblich über die Spielweise eines der Beteiligten in Streit geraten. Dieser

eskalierte dergestalt, dass einer der drei, ein 59-jähriger Wiesbadener, ein

Pfefferspray zückte und mit diesem in Richtung der vorigen Mitspieler sprühte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierdurch mindestens drei Personen

beeinträchtigt, von denen allerdings nur noch zwei durch die Polizei angetroffen

werden konnten. Es handelt sich hierbei um einen 49-Jährigen und einen

60-Jährigen, beide aus Wiesbaden. Beide konnten ihre Beschwerden lindern, indem

sie ihre Augen mit Wasser spülten, das sie von Rettungskräften zu Verfügung

bestellt kamen. Der dritte Geschädigte hatte sich bereits vom Tatort entfernt.

Der Beschuldigte wurde durch eine Polizeistreife in der Nähe des Tatortes

angetroffen, wo ihm Zeugen das Pfefferspray abgenommen hatten. Bei der

anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten wurde ein weiteres, nicht

erlaubnisfreies Pfefferspray sichergestellt, das ebenso einbehalten wurde, wie

das zur Tat benutzte. Den Beschuldigten erwartet nun neben dem Verfahren

hinsichtlich des Pfeffersprayeinsatzes ein weiteres wegen dem unerlaubten

Mitführen des zweiten Sprays. Zudem erhielt er einen zeitlich befristeten

Platzverweis für den Bereich des „Warmen Damms“.

Auf Grund des starken Windes ist es durchaus möglich, dass weitere Personen, die

sich im Bereich des Tatortes aufgehalten hatten, durch das Pfefferspray in

Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese, sowie mögliche Zeugen des Vorfalls,

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der (0611)345-2140 in

Verbindung zu setzen.

In IGS eingebrochen,

Wiesbaden, Lorcher Straße Samstag, 19.03.2022, 22:05 Uhr

(schü)Um kurz nach 22:00 Uhr wurde am Samstagabend ein Alarmeingang bei einer

Schule im Rheingauviertel gemeldet.

Durch die entsandten Polizeikräfte konnte ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster

festgestellt werden. In dem dahinter befindlichen Raum waren mehrere Spinde

geöffnet worden. Zudem konnte hier eine leere Geldkassette aufgefunden werden.

Das Schulgebäude wurde umstellt und mit Hilfe eines Diensthundeführers nebst

Diensthund durchsucht. Der oder die Täter hatten jedoch das Schulgebäude

offensichtlich bereits wieder verlassen. Weitere Räumlichkeiten, die ebenfalls

durch die Einbrecher betreten worden sind, konnten nicht festgestellt werden.

Durch das gewaltsame Öffnen des Fensters entstand ein Sachschaden von circa

300,- Euro. Ob aus der Geldkassette tatsächlich Bargeld entwendet wurde, steht

aktuell noch nicht fest.

Mitbürger, die Hinweise zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit

dem 3.Polizeirevier unter der Rufnummer (0661)345-2340 in Verbindung zu setzen.

Streit um Billardtisch eskaliert,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 19.03.2022, 23:55 Uhr

(schü)Um kurz vor Mitternacht kam es am Samstag in einer Spielhalle in der

Hagenauer Straße in Biebrich zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen,

nachdem man sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht über die Nutzung

eines dort befindlichen Billardtisches einigen konnte.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich zwei Beteiligte und eine Begleiterin

derselben bereits in ihrem PKW und wollten die Örtlichkeit verlassen. Einer der

beiden Männer, ein 33-Jähriger, war aus Mainz, ein zweiter, 17 Jahre alt, aus

Hamburg. In der Spielhalle konnten mehrere junge Männer angetroffen werden, die

ebenfalls der Schlägerei zuzuordnen waren. Bei den Männern handelt es sich Gäste

aus Mainz im Alter von 21 bis 24 Jahren.

Beide Parteien machten widersprüchliche Angaben zum Ablauf der Streitigkeiten.

Nach den aktuellen Erkenntnissen waren vermutlich Streitigkeiten um die Nutzung

eines Billardtisches, auf den beide Parteien Anspruch erhoben, ursächlich für

die sich anschließende Schlägerei. Hierbei kam es nach Angaben der Beteiligten

zu Schlägen und Tritten seitens der jeweiligen anderen Gruppierung.

Die Beteiligten der Auseinandersetzung trugen teilweise leichte Verletzungen

davon und lehnten die Behandlung durch einen Rettungsdienst ab.

Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten,

sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)345-2540 in Verbindung

zu setzen.

Schlägerei bei privater Feier

Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, Sonntag, 20.03.2022, 00:05 Uhr

(schü)Um kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag wurde aus dem Bereich des

Vereinsheims eines Schiersteiner Vereins in der Saarbrücker Allee eine

Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet.

Vor Ort konnten die entsandten Polizeistreifen eine private Feier in dem

angemieteten Vereinsheim feststellen. Bei dieser Feier kam es aus bislang nicht

bekannten Gründen zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Eine dieser beiden

Gruppen bestand aus jungen Frauen und Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren, die

andere aus jungen Männern im Alter von 22 bis 24 Jahren. Die meisten der

Beteiligten kommen aus Wiesbaden, jedoch waren auch Gäste aus Hochheim/Main,

Fulda und Koblenz beteiligt.

Die Ursache für die Schlägerei konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

geklärt werden, da sich alle Beteiligten der Polizei gegenüber äußerst

unkooperativ verhielten. Mehrere der beteiligten Personen trugen leichtere

Verletzungen davon, so dass auch eine Rettungswagenbesatzung zum Einsatz kam.

Auf Grund der vorherrschenden aggressiven Stimmung wurde die Veranstaltung durch

die Polizei beendet, da davon ausgegangen werden musste, dass es zu weiteren

Auseinandersetzungen kommen würde. Zwischen zwei jungen Männern der beiden

Gruppierungen kam es im Anschluss im Bereich Sportplatzweg/Saarbrücker Allee

tatsächlich zu einer erneuten Körperverletzung, bei der ein 22-Jähriger eine

Platzwunde über dem rechten Auge erlitt. In der Folge kam es mehrfach in dem

Bereich zur Zusammenrottung von einzelnen Personengruppen, die offensichtlich

die Auseinandersetzung mit den anderen Streithähnen suchten. Dies konnte jedoch

durch die polizeiliche Präsenz mehrerer Funkstreifen verhindert werden. Zeugen,

die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich mit

dem 5. Polizeirevier unter (0611)345-2540 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit E-Scooter,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 18.03.2022, 22:40 Uhr

(ds)Am Freitagabend verletzte sich die Fahrerin eines E-Scooters bei einem

Alleinunfall schwer. Die 19-Jährige aus Wiesbaden befuhr gegen 22:40 Uhr mit

einem E-Scooter die Dotzheimer Straße in Richtung Luisenstraße. Zwischen

Kiedricher Straße und Eltviller Straße stieß sie mit ihrem Roller gegen einen

geparkten Pkw Mercedes und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich die Frau

schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener

Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde noch eine polizeiliche Blutentnahme

angeordnet, da es Hinweise gab, dass die Frau bei dem Unfall unter

Alkoholeinfluss stand.

Autofahrer unter Drogeneinfluss,

Wiesbaden, Moritzstraße, Freitag, 18.03.2022, 18:35 Uhr

(ds)Am frühen Freitagabend wurde durch eine Polizeistreife ein Autofahrer

angehalten, der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte. Der 22-jährige Fahrer

eines weißen Mercedes wurde gegen 18:35 Uhr in der Moritzstraße von einer

Zivilstreife der Polizei beobachtet, wie er bei Rotlicht vor einer

Lichtzeichenanlage hielt. Obwohl die Ampel weiter Rot zeigte, fuhr er plötzlich

an und bog in die Adelheidstraße ab. Daraufhin wurde der Fahrer einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrertür stieß den

Beamten starker Marihuana Geruch entgegen. Der 22-Jährige aus Wiesbaden gab

bereitwillig zu, dass er Marihuana konsumiert hätte. Bei der Durchsuchung seines

Fahrzeuges wurde auch noch ein Beutel mit Marihuana aufgefunden. Er wurde

anschließend auf eine Polizeidienststelle mitgenommen. Hier wurde ein Urintest

durchgeführt und eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Führerschein musste der

Mann ebenso abgeben.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hund rennt quer durch Eltville auf die B 42

Bad Schwalbach (ots) – Eltville, Sonntag, 20.03.2022, 12:25 Uhr

Am Sonntag, den 20.03.2022, gegen 12:25 Uhr meldet ein Hundebesitzer aus

Eltville, dass sein weißer Mischlingshund, den er erst unmittelbar zuvor vom

Tierschutz übernommen hatte, sich losgerissen habe und nun durch Eltville laufe.

Trotz sofortiger Fahndung durch eine Streife der Polizei Eltville, konnte der

Hund auf die B42 in Richtung Wiesbaden flüchten. Unter Mithilfe von

Verkehrsteilnehmern gelang es zwischen der Auffahrt Eltviller Straße und der

Sülzbachtalbrücke, den Hund davon abzuhalten, auf die Gegenfahrbahn zu laufen.

Ein 31-jähriger Geisenheimer versuchte hierbei den Hund auf der Fahrbahn zu

ergreifen und festzuhalten, wurde jedoch vom Hund in die Hände gebissen.

Anschließend gelang es der Streife, dass panische Tier mittels eines

Hundefanggeräts zu sichern und, unterstützt durch eine Hundeführerstreife, in

eine Hundebox zu verladen.

Der Hund wurde der Tierschutzorganisation übergeben. Der 31-jährige musste in

einem Krankenhaus behandelt und genäht werden, konnte dieses anschließend aber

wieder verlassen. Für die Sicherung des Hundes musste die B42 in Richtung

Wiesbaden kurzzeitig gesperrt werden.