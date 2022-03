Weilerbach (ots) – In Weilerbach ist es am Sonntag 20.03.2022 zu einem Wohnhausbrand gekommen. In den Mittagsstunden stellte die 78-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses fest, dass es im Bereich des Gartens zum Brand einer Pergola gekommen war. Durch den starken Wind angefacht, schlugen die Flammen schnell auch auf das Wohnhaus über.

Ein Anwohner konnte die 78- und 84-jährigen Bewohner aus dem Anwesen ins Freie bringen. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum verbracht, wo sie nach kurzer Untersuchung unverletzt entlassen werden konnten.

Die Feuerwehr verhinderte mit starken Kräften ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser. Die Nachlöscharbeiten dauern bis in den Abend hinein an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Das Brandobjekt kann derzeit nicht betreten werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt mindestens 300.00