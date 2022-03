Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Gaststätte

Frankfurt-Griesheim (ots)-(ro) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 20.03.2022 kam es in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Personen. Dies hatte einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen zur Folge. Um kurz nach 01 Uhr wurde der Frankfurter Polizei eine Schlägerei zwischen einer Vielzahl von Gästen in einem Lokal im Bingelsweg gemeldet.

Mehrere Polizeistreifen waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort und verschafften sich zunächst einen Überblick. Den aktuellen Ermittlungen zufolge soll ein anfänglich verbaler Streit zwischen 2 Personengruppen ursächlich dafür gewesen sein, dass kurz darauf eine körperliche Auseinandersetzung folgte.

Eine Gruppe von 9 Männern im Alter von 20-41 Jahren soll dabei 3 Personen der anderen Gruppe im Alter von 26, 42 und 46 Jahren angegriffen haben. Dabei sollen auch greifbare Gegenstände und Mobiliar der Gaststätte zum Einsatz gekommen sein. Die Einrichtung des Lokals wurde hierbei teils erheblich beschädigt.

Die Polizeistreifen brachten die Situation vor Ort unter Kontrolle und leiteten die weiteren Maßnahmen ein. Während mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung Verletzungen aufwiesen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden, musste eine Person vorübergehend in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Alle Personen wurden nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Für drei Männer im Alter von 28, 31 und 41 Jahren ging es zuvor noch auf das Polizeirevier. Nach der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen, unter anderem einer Blutentnahme, wurden auch sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

Newroz-Kundgebung sowie weitere unterschiedliche Versammlungslagen

Frankfurt (ots) – Am 19. März 2022 fand eine Kundgebung unter dem Motto “Newroz das Fest der Freiheit-Freiheit für alle politischen Gefangenen” sowie einige weitere Versammlungslagen mit Aufzügen im Stadtgebiet Frankfurt statt. Newroz wird als kurdisches Neujahrsfest und schiitische Feier verstanden.

Zu den Versammlungen sind vorab Auflagenverfügungen durch die Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt erlassen worden. Diese kommunizierte die Polizei mehrfach über ihre Lautsprecherwagen.

Die Newroz-Kundgebung wurde planmäßig von 12:00-18:00 Uhr auf dem Rebstock-Messegelände durchgeführt und verlief friedlich. Insgesamt konnten 17.000 Teilnehmer verzeichnet werden. Vereinzelte Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie Straftaten wurden verfolgt.

Auch die weiteren angemeldeten Versammlungslagen, welche unter anderem die Corona-Lage und den Ukraine-Krieg thematisierten, nahmen einen friedlichen Verlauf.

