Ausheben von Gullydeckeln

Biblis (ots) – In der Nacht von Freitag 18.03.2022 auf Samstag 19.03.2022, zogen Unbekannte eine Spur der Verwüstung durch die Darmstädter Straße. Von der Einmündung Bürstädter Straße bis zur Friedensstraße hoben sie insgesamt 8 Gullydeckel aus und legten sie auf die Gehwege. Weiterhin hoben sie einen Metallpfosten ab und steckten ihn als Hindernis in eines der Gullylöcher.

Auch ein Bauzaun wurde als Hindernis auf die Straße gedreht. Einer der Gullydeckel war in Höhe der Kirche auf der Fahrbahn platziert worden, sodass ein Autofahrer darüber fuhr und sein Fahrzeug beschädigte. Hierdurch entstand ein Schaden an dem PKW in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und bittet Zeugen sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Wohnung nach Brand unbewohnbar

Lampertheim (ots) – Drei Verletzte und eine unbewohnbare Wohnung sind das traurige Ergebnis eines Brandes, der sich am Samstagabend 19.03.2022 in einer Wohnung in der Finkenstraße in Lampertheim ereignete. Kurz nach 19.00 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr und bei der Notrufzentrale der Polizei Anrufe ein.

Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Lampertheim und Hüttenfeld konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem 6-Parteien-Haus verhindern. Dennoch ist die betreffende Wohnung unbewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Verletzt wurden die 25-jährige Bewohnerin der betreffenden Wohnung, ihre 58-jährige Mutter aus der Nachbarwohnung und eine 84-jährige Bewohnerin der Wohnung obendrüber. Sie kamen aufgrund der Inhalation von Rauchgas in umliegende Krankenhäuser. Zum Berichtszeitpunkt war die 84-jährige Bewohnerin zwischenzeitlich wieder entlassen.

Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt. Das THW wurde zur Sicherung der durch die Feuerwehr geöffneten Türen hinzugezogen. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Radmutterlösen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Am Donnerstag 17.03.2021 gegen 17:07 Uhr, kam es in in der Borsdorffstraße auf dem Parkplatz des Landratsamts Darmstadt-Dieburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine unbekannte, männliche Person manipulierte an 2 Fahrzeugen. Am Fahrzeug des Mitteilers wurden die Radmuttern aller 4 Reifen gelöst. An einem weiteren Fahrzeug wurde die Luft aus den Reifen abgelassen.

Täterbeschreibung:

männlich, 55-60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, graue Haare, Halbglatze, bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke, darunter ein hellblauer Kapuzenpullover, dunkler Jeanshose und braunen Lederschuhen.

Laut dem Mitteiler sei die Person mit einem schwarzen BMW-SUV vom Tatort davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen oder Personen, die einen Hinweis auf die Person geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-41110.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Krankenfahrstuhlfahrer

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag den 20.03.2022 um 15:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Groß-Umstadt-Wiebelsbach. Ein 91-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls aus Wiebelsbach befuhr die Straße “Buckelgarten” in Groß-Umstadt-Wiebelsbach.

Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 91-Jährige die Kontrolle über seinen elektrischen Krankenfahrstuhl auf der abschüssigen Straße und prallte ungebremst gegen eine Hauswand. Hierdurch wurde er schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 EURO. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Darmstadt/Schloß Karnichstein (ots) – Am Sonntagmorgen 20.03.2022 gg. 02:30 Uhr kam es auf der L 3097/Kranichsteiner Straße in Höhe Jagdschloß Kranichstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer aus Rödermark kam aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer aus Ober-Ramstadt wurden beide im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Für die Unfallaufnahme musste die L 3097 zwei Stunden gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sollen sich bitte mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt unter Telefonnummer: 06151/ 969-41110 in Verbindung setzen.

Unfallflucht in Bessungen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstagmorgen (19.03.) beschädigte vermutlich gegen 04:30 Uhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer drei geparkte Autos in der Bessunger Straße in Darmstadt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.700 EUR geschätzt.

Nach ersten Hinweisen ist der Verursacher möglicherweise mit einem dunklen Familienwagen unterwegs gewesen. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten sich bei dem 2.Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/ 96941210 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Münster (ots) – Am Freitag, den 18.03.2022, gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Münster eine Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zur Folge befuhr ein weißer Lkw die Sandstraße in Münster in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Sandstraße Hausnummer 33 fuhr der Lkw mutmaßlich an einem rechts am Fahrbahnrand abgestellten weißen Kleinwagen vorbei und streifte diesen am linken Außenspiegel.

Danach entfernte sich der Fahrer ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Der Sachschaden des Kleinwagen befindet sich im niedrigen 3-stelligen Bereich. Zeugen die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Babenhausen (ots) – Am Samstag 19.03.2022 kam es gegen 01:30 Uhr auf der L3065 von Babenhausen in Richtung Langstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein weißer SUV, besetzt mit 5 Personen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren, befuhr die Landstraße von Babenhausen kommend in Richtung Langstadt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links in den Straßengraben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die 5 Personen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle 5 Personen wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wird sich zukünftig in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

An dem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg, waren noch die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 7 Fahrzeugen, die Straßenmeisterei Groß-Umstadt sowie ein Abschleppunternehmen am Unfallort eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt.

Odenwaldkreis

Alkohol am Steuer – PKW prallt gegen Ampelmast

Michelstadt B45 (ots) – Ein 46-Jähriger Bad Königer befuhr am Samstag 19.03.2022 gegen 20:30 Uhr mit seinem Sportwagen die B45 in Michelstadt aus Richtung Erbach kommend. An der Kreuzung B45/ Hammerweg kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und pralle mit seinem Fahrzeug frontal gegen den dortigen Ampelmast.

Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem unverletzten Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird sich der Sportwagenfahrer in einem Strafverfahren verantworten müssen. Der Sachschaden an dem Chevrolet und der Ampel wird mit ca. 7.500 Euro beziffert.

Von Unfallstelle geflüchtet und verletzte Radfahrerin zurückgelassen

Michelstadt (ots) – Am Freitagabend 18.03.2022 gegen 19:15 Uhr, kam es im Bereich Waldstraße/Ecke Hochstraße zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Michelstadt die Waldstraße in Richtung Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein unbekannter Fahrzeugführer, der von der Hochstraße in die Waldstraße einfuhr, die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin.

Diese musste ausweichen und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie begab sich eigenständig in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen VW Golf oder Polo, mit Erbacher Zulassung, gehandelt haben.

Am Fahrrad der 20-Jährigen entstand durch den Sturz ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR. Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

