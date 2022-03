Abifeier endet im Polizeigewahrsam

Germersheim (ots) – Nach einer Abifeier schlug und trat ein 21-Jähriger auf seinen 19-jährigen Mitschüler ein. Grund für die Auseinandersetzung war ein Streit, weil der 21-Jährige im Pkw des 19-Jährigen nächtigte und trotz mehrfacher Aufforderungen den Pkw nicht verlassen wollte.

Selbst die hinzugerufene Polizei stieß bei dem 21-Jährigen auf taube Ohren. Der junge Mann wurde schließlich durch die Polizeibeamten aus dem Auto geholt und in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde der betrunkene junge Mann nach Hause gebracht und an seine Eltern übergeben.

Einbruch in Bäckereifiliale

Wörth (ots) – In der Nacht vom 18.02.2022 auf den 19.03.2022 brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale im Ortsteil Maximiliansau ein. Hierzu drangen sie zunächst in das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Einkaufsmarktes ein und konnten so zu der Bäckereifiliale vordringen.

In dem dazugehörigen Personalraum hebelten die Täter mit brachialer Gewalt einen kleinen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Die genauere Gesamtschadenshöhe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern.

Pkw-Teile an 3 BMW geklaut

Germersheim (ots) – 3 BMW-Besitzer beklagten bei der PI Germersheim den Diebstahl von Pkw-Teilen an ihren Fahrzeugen. An den BMW wurden jeweils die Heckspoiler und die Radnabenkappen entwendet. Alle 3 Pkw waren auf dem Kirchplatz abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Telefon: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Warnung vor Betrugsmasche

Germersheim (ots) – Bei der Polizei Germersheim gingen diese Woche mehrere Anzeigen wegen Enkeltrick-Betrügereien unter Nutzung des Messengerdienstes WhatsApp ein. Die Opfer erhielten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn oder Enkel ausgeben und wegen einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten.

Am Donnerstag 17.03.2022 waren die Betrüger in Rülzheim erfolgreich. Ein 72-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen niedrigen 4-stelligen Geldbetrag an die Betrüger.

Werden Sie immer misstrauisch, wenn jemand von einer unbekannten Nummer schreibt und sich als Verwandter ausgibt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.