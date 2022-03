Streit eskaliert-Ehemann wird der Wohnung verwiesen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 21:00 Uhr gerieten eine 37-jährige Frau aus Ludwigshafen und ihr 41-jähriger Lebensgefährte in Streit. Nachdem der Mann zunächst die Wohnung verließ, erschien er kurze Zeit später erneut und trat die Wohnzimmertüre ein. Seine Lebensgefährtin schlug er mehrfach gegen den Arm.

Der alkoholisierte Mann (1,11 Promille) wurde schließlich von der Polizei der Wohnung verwiesen. Zudem darf er sich die nächsten 10 Tage seiner Lebensgefährtin nicht nähern. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Mannheim mit einem Range Rover die Siemensstraße in Friesenheim. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW X1. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Auto des 27-jährigen daraufhin mit einem gegenüber geparkten Mazda 5 und kam im Anschluss auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zudem konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,94 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 82.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierte PKW-Fahrerin

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht auf Sonntag, 20.03.22 um 03:50 Uhr fiel einer STreifenbesatzung ein PKW mit nicht eingeschaltetem Licht in der Yorckstraße in Ludwigshafen auf. Als die 27-jährige Fahrerin aus Böhl-Iggelheim einer Kontrolle unterzogen wurde, konnte ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Die Fahrerin wurde anschließend auf die Dienstelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Saarlandstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person. Aufgrund von alkoholbedingter Fahrunsicherheit kollidierte der 75-jähriger Fahrer eines Fiat Panda aus Ludwigshafen mit insgesamt 4 am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und setzte seine Fahrt fort.

Hierbei wurde ein 50-jähriger Mann an der Hüfte leicht verletzt, welcher gerade dabei war in seinen PKW einzusteigen. Zwei weitere Zeugen verfolgten den Fahrer und konnten ihn in der Straße Am Bubenpfad bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrer wurde anschließend auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 16.000 Euro.

Streitigkeiten führen zu einer Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Samstag, 19.03.2022 wurden gegen 03:30 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in die Lutherstraße zu einer randalierenden Person beordert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Randalierer nicht mehr vor Ort, konnte jedoch namentlich benannt werden.

Da man sich vorab um den Schlüssel eines Fahrzeugs gestritten habe, welches nun nicht mehr vor Ort stand, wurde die ebenfalls in Ludwigshafen befindliche Wohnanschrift des Mannes durch die Beamten aufgesucht. Dort konnte neben dem Fahrzeug der 33-Jährige in Begleitung einer 34-jährigen Frau angetroffen werden.

Da beide dem Alkohol zugesprochen hatten und die Fahrereigenschaft zunächst nicht geklärt werden konnte, wurden beide auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am Freitag 18.03.2022 gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW die Maxdorfer Straße Fahrtrichtung A650. Da sich der Mann während der Fahrt übergeben musste, lehnte er sich aus dem Seitenfenster und verlor hierbei augenscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch fuhr er einer an einer Lichtzeichenanlage wartenden 32-jährigen Frau hinten auf.

Die Frau klagte im Anschluss über Schmerzen im Kopfbereich. Das ebenfalls im Fahrzeug befindliche 2-jährige Kind der Frau blieb augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des verantwortlichen Fahrers, ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen Donnerstag 17.03.2022 ca. 16:30 Uhr und Freitag 18.03.2022 ca. 14:15 Uhr, parkte ein PKW der Marke Toyota auf Höhe des Anwesens Leuschnerstraße 19. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte die 49-jährige Halterin fest, dass der Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt war.

Vermutlich touchierte der Schadensverursacher den Seitenspiegel im Vorbeifahren in Fahrtrichtung Goerdelerplatz. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 18.03.2022, ungefähr zwischen 12:30-12:40 Uhr, wurden in der Berthold-Schwarz-Straße insgesamt 9 Fahrzeuge beschädigt. Der oder die unbekannten Täter dürften die Fahrzeuge im Vorbeilaufen auf dem Gehweg seitlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt haben.

Zeugen vor Ort hätten ein ca. 7-jähriges Kind mit Schulranzen im benannten Zeitraum den dortigen Gehweg entlanglaufen gesehen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, blieb jedoch zunächst unklar. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstag 19.03.2021 gegen 23:15 Uhr, brannte in der Bgm.-Fries-Straße aus bislang ungeklärte Ursache eine Mülltonne. Durch das Einschreiten von Anwohnern, welche den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschten, konnte ein mögliches Ausweiten des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.