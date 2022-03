Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Altrip (ots) – Am frühen Samstagmorgen 20.03.2022 gegen 01.05 Uhr, wurde der 18-jährige Fahrer eines Pkw in der Adriastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. hierbei fielen bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen, vor allem an den Augen auf. Einen Urintest konnte der 18-Jährige nicht durchführen, weswegen er zur Dienststelle gebracht wurde, wo ihm durch eine Ärztin zur Feststellung der konsumierten Drogenart und Grad der Drogenbeeinflussung entnommen wurden.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit auf der Dienststelle sichergestellt. Vor Ablauf von 24 bis 36 Stunden werden diese ihm nicht ausgehändigt werden können. Beim Verlassen der Dienststelle räumte Fahrer ein, am Vortag Extasy konsumiert zu haben.

Den Betroffenen erwartet eine Geldbuße i.H. v.500 EUR, einen Punkt in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Obwohl die Probezeit erst vor Kurzem abgelaufen war, kann diese dennoch noch Maßnahmen in eigener Zuständigkeit anordnen.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag 18.03.2022 um 20.00 Uhr auf Samstag 19.03.2022 um 09.30 Uhr, wurden in der Ebertstraße und Anton-Bruckner-Straße an einem Wohnmobil, einem Skoda Fabia und Opel Astra jeweils eine Scheibe eingeschlagen, bei einem Rover Defender und Nissan 350 Z wurde versucht Scheiben aufzuhebeln.

Die geöffneten Fahrzeuge wurden durch den oder die unbekannten Täter durchsucht. Aus dem Wohnmobil wurden Gegenstände im Wert von ca. 500 EUR entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2800,- EUR. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Weiterer Diebstahl aus Pkw

Schifferstadt (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 17.03.2022 in der Zeit von 01.25-01.30 Uhr, manipulierten unbekannte Täter Im Bachgarten vermutlich mittels technischer Hilfsmittel das KeylessGO-System eines BMW X6 und öffneten so das Fahrzeug. Das Starten des Fahrzeugs gelang jedoch nicht.

Daraufhin durchwühlten die Täter den Pkw und entwendeten daraus eine Kleingeldkassette und zwei Jacken. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235/495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Undankbarer Zecher

Waldsee (ots) – Am Freitag 18.03.2022 gegen 22.55 Uhr, stolperte ein deutlich alkoholisierter 25-jähriger Mann in der Neuhofener Straße und stürzte auf den Gehweg. Ein Passant kam zu Hilfe und sollte auf Bitten des Gestürzten die Freundin anrufen. Diese verständigte den Rettungsdienst und kam mit ihrer Mutter hinzu. Nachdem ein Rettungssanitäter vorschlug, vorsorglich den Gestürzten ins Krankenhaus zu bringen, wurde dieser aggressiv und schlug dem Helfer ins Gesicht.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der mittlerweile hoch aggressive Zecher auch diesen gegenüber aufbrausend und nicht zu beruhigen. Zum Schutz aller Beteiligen musste der Aggressor gefesselt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war wohl nicht mehr notwendig. Durch das Verhalten ihres Freundes war die Freundin so geschockt, dass sie und ihre Mutter diesen nicht mehr mitnehmen wollten.

Da der Randalierer nicht zu beruhigen war, musste er bis zur Ausnüchterung zum Schutz anderer Personen in polizeilichen Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille.

Da Rettungskräfte im Einsatz Polizeivollzugsbeamten gleichgestellt sind, erwartet den aggressiven Zecher eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zur Feststellung seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit wurde dem Schläger durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, die auch seine Gewahrsamsfähigkeit bescheinigte.