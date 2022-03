Sachbeschädigung

Frankenthal (ots) – Am Freitagabend 18.03.2022 meldeten Anwohner, dass eine Gruppe Jugendlicher die Bepflanzung der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal beschädigen würde. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war die Gruppe nicht mehr vor Ort. Es konnten Beschädigungen der Pflanzen und mehrerer Lampen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Frankenthal (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden in den letzten Wochen vermehrt E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen kontrolliert.

Die Gültigkeit eines Versicherungskennzeichens beträgt ein Jahr. Das Versicherungsjahr beginnt am 01.03. des laufenden Jahres und endet am 28./29.02. Wer ohne den nötigen Versicherungsschutz fährt, macht sich eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.

Brandstiftung an Müllcontainern

Frankenthal (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 02:30 Uhr, wurden in der Mahlastraße in Frankenthal Müllcontainer auf bisher unbekannte Weise in Brand gesetzt. Neben den Müllcontainern wurden zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.