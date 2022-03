Neustadt: Mandelblüte Gimmeldingen – Positive Bilanz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizei zieht eine absolut positive Bilanz für dieses Wochenende (19./20.03.2022) die Einsatzlagen im Zusammenhang mit der Mandelblüte betreffend. Zwar war die Meile und Gimmeldingen gut besucht, jedoch kam es weder bei der An- bzw. Abfahrt, noch im Ort selbst, zu Problemen. Einsatzanlässe, die polizeiliches Einschreiten erfordert hätten, wurden nicht bekannt. Um ein Verkehrschaos im Ortskern zu vermeiden wurden die Anreisenden rechtzeitig auf Parkplätze außerhalb der Ortsbebauung geleitet.

Vor allem in den engen Straßen von Gimmeldingen und den Wirtschaftswegen war die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Neustadt im Einsatz. Hierbei absolvierten die sportlichen Beamten eine Fahrtstrecke von circa 21 Kilometern. Besonderes Augenmerk legten sie auf die Funktionstüchtigkeit der Fahrräder und der Verkehrstüchtigkeit der Fahrradfahrenden. In zahlreichen Bürgergesprächen wurde das Verhalten im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit des Fahrradverkehrs thematisiert. Die Kontrollen der Fahrradstreife werden an den kommenden Wochenenden fortgesetzt.