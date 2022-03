Steinewerfer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Ein 44-jähriger Mann aus Singen warf in der Landauerstraße in Speyer Steine gegen dort parkende Fahrzeuge. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hielt er immer noch einen Stein in der Hand und bedrohte damit die Polizeibeamten. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde der Stein nicht abgelegt weshalb er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Hierbei wurden sowohl der 44-Jährige wie auch einer der eingesetzten Beamten leicht verletzt. Beide erlitten Schürfwunden. Der Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und weiterhin wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, da an 2 parkenden Fahrzeugen durch das Steinewerfen Schaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Täter bei PKW Aufbruch auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag 20.03.2022 versuchte eine männliche Person mehrere Fahrzeuge im Bereich Speyer/Nord, Bahnhof Speyer Nord/West aufzubrechen. Im Lärchenweg konnte er gegen 02:00 Uhr von einem 19-jährigen Zeugen dabei beobachtet werden wie er bei einem dort parkenden Cabrio der Marke Audi mit einem mitgeführten Klappmesser das Dach aufschlitzte.

Als der Täter sich vom Fahrzeug entfernen wollte, wollte ihn der Zeuge davon abhalten. Der Täter bedrohte ihn daraufhin mit dem Messer, stach in seine Richtung und entfernte sich dann fluchtartig vom Tatort. Der couragierte Zeuge, der unverletzt blieb, folgte ihm und informierte die Polizei. Der 32-jährige Täter konnte dadurch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme festgestellt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Person konnten etliche Wertgegenstände aufgefunden werden, die den PKW-Aufbrüchen zuzuordnen sind. Er wurde zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 32-Jährige wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnten 2 aufgebrochene Fahrzeuge in dem oben genannten Bereich festgestellt werden, die Schadenshöhe ist hierbei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht zum Sonntag im Bereich Speyer Nord/Nord-West nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Schlangenlinien fahrender PKW

Hockenheim/Speyer (ots) – Eine 45jährige Autofahrerin meldet ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der A61 Hockenheim in Fahrtrichtung Speyer. Bei einem Überholvorgang musste die 45-Jährige abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ob weitere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, ist unklar. Der 36-jähriger Hyundaifahrer konnte festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht, Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Fahrt bzw. mögliche weiterer Geschädigte/Gefährdete werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Nach Ablenkung Geldbeutel entwendet

Speyer (ots) – Eine 73-jährige Frau aus Speyer befand sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Iggelheimer Straße in Speyer. Sie legte ihren Geldbeutel kurzzeitig sichtbar in ihren Einkaufswagen ab. Unvermittelt wurde sie von einer männlichen Person angerempelt, dieser entschuldigte sich bei der Frau und ging weiter.

Kurze Zeit später bemerkte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels. Den Mann beschreibt die Geschädigte als ca. 20-30 Jahre alt, 1,85 m groß und schlank. Es entstand ein Schaden von ca. 70 Euro.

Wer zum oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte in der Iggelheimerstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät niemals Wertgegenstände auch nicht kurzzeitig unbeaufsichtigt zu lassen und vor allem Geldbeutel und andere Wertgegenstände bzw. Taschen, in denen sich die Wertgegenstände befinden, immer am Körper zu tragen.