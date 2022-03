Landau: Die Polizei-News

Spritztour auf Parkplatz unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Mehrere Zeugen meldeten am Freitag 18.03.2022 gegen 14:30 Uhr, einen Fahrzeugführer, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in Landau Alkohol konsumierte, mit seinem Pkw sodann auf dem Parkplatz herumfuhr und anschließend in eine Parklücke einparkte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 61-jährige männliche Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz im Fahrzeug angetroffen werden.

Bei dem Fahrzeugführer konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da die Durchführung eines Alkohol-Tests bei dem Fahrzeugführer nicht möglich war, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Entwendeter Gabelstapler aufgefunden

Landau (ots) – Durch einen Zeugen wurde am Freitag 18.03.2022, ein Gabelstapler im Feld in der Nähe des Triftwegs in Landau gemeldet. Wie aufgrund des Presseaufrufes vermutet, handelt es sich um den in der Nacht zu Freitag 18.03.2022 bei einem Einbruchsdiebstahl entwendeten Gabelstapler. Dieser wurde vor Ort sichergestellt.

Diebstahl von E-Scooter

Landau (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Sonntag, den 20.03.2022, zwischen 00:00 Uhr- 01:00 Uhr, einen in der Meerweibchenstraße in Landau abgestellten E-Scooter der Marke Doc Green, Typ Esa 1919 in schwarz.

Der E-Scooter wurde von dem Geschädigten verschlossen vor der Hausnummer 11 abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Zeugen gesucht zu entwendetem Motorroller

Landau (ots) – Am Samstag 19.03.2022, in der Zeit von 08-10:00 Uhr, wurde ein silberfarbener Motorroller in der Sudetenstraße gegenüber der Hausnummer 22 in Landau entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, unter der Tel: 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.