Berauscht auf E-Roller unterwegs

Landau (ots) – Am Samstag 19.03.2022 um 23:45 Uhr, wurde ein 42-jähriger Fahrer eines Elektrorollers in der Obergasse in Billigheim-Ingenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Motorroller Piaggio entwendet

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Im Zeitraum vom 13.03.- 19.03.22, wurde ein Motorroller der Marke Piaggio Vespa GTS 300 entwendet, welcher auf einem Betriebsgelände in der Kirchstraße abgestellt war. Die Vespa hatte ein SÜW-Kennzeichen und einen Zeitwert von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Harley-Davidson entwendet

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom 17.03. auf den 18.03.22, wurde ein auf dem Gelände eines Hotels in der Kurtalstraße geparktes Motorrad der Marke Harley-Davidson entwendet. Die Maschine hatte ein MZ-Kennzeichen.

Der Wert wird auf ca. 35.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.