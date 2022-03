Person aus brennender Hochhauswohnung gerettet

Feuerwehr Mainz – Gegen 08:00 Uhr am Sonntagmorgen erhielt die Feuerwehrleitstelle der Feuerwehr Mainz eine Brandmeldung durch die Brandmeldeanlage eines Hochhauses in der Hechtsheimer Straße. Bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte kamen weitere Notrufe hinzu, die ein Feuer im 5ten Obergeschoss meldeten. Daraufhin wurden umgehend weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Weisenau und Finthen, sowie weitere Kräfte des Rettungsdienstes mit der Meldung Hochhausbrand alarmiert.

Aus dem brennenden Zimmer im 5. OG wurde eine Person von der Feuerwehr gerettet und vom Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik transportiert. Das Feuer konnte durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte auf das Apartment begrenzt werden. Der Großteil der Bewohner des Hochhauses hatte dieses selbständig verlassen, dennoch wurde das betroffene Geschoss, sowie die darüber liegenden Geschosse auf eine Rauchausbreitung und möglicherweise hilfebedürftige Personen durchsucht. Die Rauchausbreitung war glücklicherweise auf die Brandwohnung und den angrenzenden Flur begrenzt. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Für die eventuelle Betreuung der Bewohner standen die Abschnittsleitung Gesundheit sowie weitere Rettungswagen vor Ort in Bereitstellung. Die Brandwohnung ist aufgrund der unmittelbaren Brandeinwirkung, als auch aufgrund des Brandrauchs unbewohnbar. Die Bewohner des Hauses konnten nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

PKW-Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum

Mainz (ots) – Am Samstag 19.03.2022 wird ein 41-jähriger PKW-Fahrer mit einem Kind im Fahrzeug in der Heuerstraße durch Polizeikräfte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle können beim Fahrzeugführer deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Bei einvernehmlich durchgeführten Verhaltenstests werden die Verdachts-momente erhärtet.

Der Fahrzeugführer räumt ein, Cannabis konsumiert zu haben. Außerdem gibt er an, Medikamente einzunehmen. Weiterhin kann Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,36 Promille. Dem Fahrzeugführer wird in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Mainz 3 eine Blutprobe entnommen, wegen der Verkehrsverstöße werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 14:18 Uhr, befährt der 65-jährige Fahrzeugführer die Koblenzer Straße von der Saarstraße kommend in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße. Auf Höhe der unter der Fußgängerbrücke befindlichen Bushaltestelle möchte er wenden und übersieht hierbei den von der Saarstraße in Fahrtrichtung Lucy-Hillebrand-Straße kommenden 58-jährigen Fahrzeugführer.

Es kommt zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme verschlechtert sich der Gesundheitszustand des 58-jährige Fahrzeugführers erheblich. Er muss mit Verdacht auf einen Herzinfarkt durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ob dieses Krankheitsbild im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht ist noch unklar. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 EUR. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131-65 4310 in Verbindung zu setzen

28-Jähriger bedroht Polizisten mit Schusswaffe und wird bei Schusswaffengebrauch verletzt

Mainz (ots) – Zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch kam es am Samstagnachmittag im Rhein-Hessischen Flomborn (Kreis-Alzey-Worms) in der dortigen Grabenstraße. Gegen 17:24 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf, dass ein 28-Jähriger erheblich in einer Wohnung randalieren würde.

Polizeibeamte treffen den 28-Jährigen nur kurze Zeit später an der Anschrift an. Dieser bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten sofort mit einer Schusswaffe. Im weiteren Verlauf mussten die Polizisten von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Der 28-Jährige wurde hierdurch am Bein verletzt und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz-Bingen

Fahrten im Drogenrausch

Bingen (ots) – Gleich 3x zogen die Beamten der Polizei Bingen am Freitagvormittag Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, aus dem Verkehr. Hierbei stellte sich ein 49-Jähriger besonders unklug an. Dieser erschien nämlich zunächst persönlich auf der Wache, um seinen Fahrzeugschlüssel, der am Vortag bereits wegen übermäßigem Alkoholgenuss sichergestellt war, abzuholen.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er zwar nicht mehr alkoholisiert war, nun jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Herausgabe des Schlüssels verweigert.

Nachdem er die Polizeidienststelle verlassen hatte, fuhr er dennoch mit einem anderen Fahrzeug davon. Im Rahmen einer Nachfahrt konnte er durch die Polizei gestoppt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsüberwachung “Verbot der Durchfahrt”

Bingen (ots) – Aufgrund von mehreren Bürgerbeschwerden wegen Nichtbeachtens des Verbots der Durchfahrt im Mittelpfad/Josef-Knettel-Straße in Bingen, wurde die Örtlichkeit am Freitagvormittag überwacht. Hier konnten innerhalb kurzer Zeit zwei Fahrzeugführer festgestellt und kontrolliert werden. Die Polizei bittet um Beachtung des Verbots. Verstöße werden mit 50 EUR verwarnt.