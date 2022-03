Auffahrunfall am Stauende (siehe Foto)

Gau-Bickelheim (ots) – Am Freitag 18.03.2022 gegen 16:39 Uhr, ereigneten sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz nahezu zeitgleich 4 Verkehrsunfälle. Drei hiervon gingen mit Sachschaden aus, einer endete mit Schwerverletzten und einem geschätzten Sachschaden von 50.000 Euro. In Folge eines der leichten Verkehrsunfälle kam es zwischen der Anschlussstelle Bad Kreuznach und dem AD Nahetal zu einem Stau.

Daher hielt ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sein Gespann auf dem rechten Fahrstreifen am Stauende an. Hierauf reagierte ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus bisher nicht geklärten Gründen zu spät. Um eine Kollision zu vermeiden, wechselte der Pkw-Fahrer auf den linken Fahrstreifen, kollidierte dabei aber noch mit dem Unterfahrschutz des Aufliegers und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Ein 29-Jähriger, der mit seinem Pkw den linken Fahrstreifen befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem an der Mittelschutzplanke stehenden Pkw.

Der 25-jährige Unfallverursacher konnte sich noch selbstständig aus dem vollständig zerstörten Fahrzeug befreien und wurde anschließend mittels eines Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Mainz verbracht. Der zweite Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB61 für mehr als 3 Stunden voll gesperrt und konnte erst gegen 19:46 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Trotz einer eingerichteten Umleitung kam es zeitweise zu einem 16km langen Rückstau. Zur Dokumentation des Unfalls wurde auch eine polizeiliche Drohne eingesetzt.

Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer unterstützte durch die Bildung einer Rettungsgasse die Arbeit der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Aber auch hier gab es wieder einige Fahrzeugführer, die sich dazu veranlasst sahen, in der Rettungsgasse zu halten, diese zu durchfahren oder im Stau zu wenden.

Ganz besonders dreist tat sich hierbei ein Pkw-Fahrer hervor. Der Mann durchfuhr die Rettungsgasse bis zur Unfallörtlichkeit und verlangte, auf Grund eines wichtigen Termins, durchgelassen zu werden. Trotz der Unmöglichkeit seines Ansinnens wurde der Fahrer gegenüber den Einsatzkräften ausfällig und beharrte auf seinen wichtigen Termin. Wie alle anderen festgestellten Sünder darf er mit Post von der Zentralen Bußgeldstelle aus Speyer rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am kleinen Kronkreuz

Albig (ots) – Um kurz nach 16 Uhr ereignete sich am Freitag 18.03.2022 ein Verkehrsunfall am sog. kleinen Kronkreuz, der Kreuzung L408/K7 zwischen Albig, Spiesheim und Biebelnheim. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug die Kreuzung aus Richtung Albig kommend in Richtung Spiesheim überqueren. Dabei übersah er offensichtlich einen von rechts aus Richtung Biebelnheim kommenden anderen Pkw, wodurch es zum Unfall kam.

Der Pkw des 60-Jährigen wurde durch den Aufprall auf eine angrenzende Wiese geschleudert, der Fahrer dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 61-jährige Unfallgegner zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden nach Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Albig im Einsatz um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle abzusichern. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L408 zwischen dem Kreisverkehr Kronkreuz und dem kleinen Kronkreuz für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Worms

Motorradfahrer stürzt – Unfallverursacher flüchtet

Worms (ots) – Am Samstagnachmittag gg. 15:15 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Sand im Wormser Industriegebiet zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Alzey-Worms fährt mit seinem Krad die Straße “Auf dem Sand” in Fahrtrichtung Fahrweg hinter dem späteren Unfallverursacher, einem blauen Kleinwagen, her.

Dieser blaue Kleinwagen fährt jedoch mit sehr geringer Geschwindigkeit, so dass sich der Kradfahrer dazu entschließt den Kleinwagen zu überholen und hierzu den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt.

In diesem Moment wendet der Fahrer des blauen Wagens jedoch ohne dies zuvor anzuzeigen. Der Motorradfahrer kann zwar ausweichen, so dass es nicht zu einer Berührung beider Fahrzeuge kommt, gerät jedoch gegen den Bordstein und stürzt in den dortigen Grünstreifen. Die daraus resultierende leichte Handverletzung muss nicht ärztlich versorgt werden. Das Motorrad ist jedoch nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der blaue Kleinwagen beendet sein Wendemanöver im Anschluss und verlässt die Unfallstelle ohne die notwendigen Maßnahmen zur Feststellung der Personalien einzuleiten.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW, von welchem ein Zeuge ein Kennzeichenfragment benennen konnte, wurde eingeleitet verlief jedoch bislang negativ. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 06241/852-0 zu melden.

Auffinden von Betäubungsmitteln im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Worms/Siegfriedstraße (ots) – Die Fahrradstreife der Polizei Worms wurde im Rahmen der Streifenfahrt in der Siegfriedstraße auf ein Fahrzeug aufmerksam, in welchem sich 4 junge, männliche Personen befanden. Augenscheinlich waren 2 der Personen nicht angeschnallt. Zudem konnte durch ein geöffnetes Seitenfenster des PKW Cannabis typischer Geruch wahrgenommen werden, weshalb das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Nachdem alle 4 Personen aus dem PKW ausgestiegen waren, wollte sich eine Person durch Flucht der Kontrolle entziehen, konnte jedoch durch die Polizei daran gehindert werden. Im Rahmen der Durchsuchung der Personen und des PKW konnten bei einem 21-jährigen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin konnten bei dem 20-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Exhibitionist durch Polizei Worms gestellt

Worms (ots) – Am Nachmittag meldeten sich zwei Wormserinnen bei der Polizei. Diese hatten einen Mann auf einer Brücke im Pfrimmpark festgestellt, welcher mit heruntergelassener Hose an seinem erigierten Glied manipulierte und die Frauen dabei anschaute.

Der Mann mittleren Alters konnte nach Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Worms gestellt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Farbschmierereien am muslimischen Waschhaus auf dem Hauptfriedhof

Worms/Hauptfriedhof (ots) – In der Nacht vom Freitag 18.03.2022 auf Samstag 19.03.2022 beschmierten Unbekannte mittels Farbe und Schaum das muslimische Waschhaus auf dem Wormser Hauptfriedhof. Des Weiteren verunreinigten sie das Umfeld mittels Müll. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die zurückgelassenen Spraydosen sowie Schaumdosen wurden sichergestellt und der Kriminaltechnik zwecks Spurensuche zugeführt. Wer Beobachtungen auf oder im Umfeld des Friedhofes gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei Worms unter 06241-852-0 melden.