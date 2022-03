Handtasche aus Pkw entwendet

Kerzenheim/L396 Waldparkplatz (ots) – Als die Besitzerin eines schwarzen Pkw der Marke Hyundai am Samstag, zwischen 09.03Uhr und 09.28 Uhr mit ihrem Hund spazieren war, nutzen der oder die Täter die Gelegenheit und schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Anschließend wurde das Fahrzeug durchsucht, wobei die darin versteckte Handtasche gefunden und dann entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Motorradfahrer leicht verletzt

Kirchheimbolanden, L386 (ots) – Als am Sonntagnachmittag ein 27-Jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach kommender Mann mit seinem Motorrad die L 386, zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus befuhr, verlor er in einer Rechtskurve, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über dieses. Hierdurch kam er dann von links von der Fahrbahn ab, wodurch er sich leicht verletzte und an seinem Motorrad erheblicher Sachschaden entstand.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

B41/Gemarkung Kirn (ots) – Am 20.03.2022 gegen 01:30 Uhr meldete ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Mercedes mit äußerst auffälliger Fahrweise auf der B41 in Höhe von Kirn. Durch die permanente Standortdurchgabe des verdächtigen Fahrzeuges konnte die eingesetzte Streife unmittelbar an dieses herangeführt werden. An der AS Simmertal konnte der Mercedes letztendlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde bei dem 32-jährigen Fahrer erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis jenseits der absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem war der nun Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Göllheim, Am Entenpfuhl, 19.03.2022,16.40-17.15 (ots) – Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich, durch eine unverschlossene Gartentür, Zugang zu deren Einfamilienhaus. Dort wurde dann zunächst versucht eine Eingangstür, mittels Hebelwerkzeug, aufzubrechen.

Da dies anscheinend nicht gelang ,wurde die Glasscheibe einer anderen Tür eingeworfen. Vermutlich wurden sie dann gestört, denn ins Innere des Hauses gelangten sie nicht. Zeugen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Pkw beschädigt

Ilbesheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem ,vor dem Anwesen Hauptstraße 9 geparkten schwarzen Seat die rechte Heckleuchte von Unbekannten beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Zweiradfahrer verletzt sich durch Sturz schwer am Knie

Bergen/K26 (ots) – Am heutigen Samstag befuhr gegen 15:30 Uhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die K26 aus Richtung Griebelschied kommend in Fahrtrichtung Bergen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis verlor der Fahranfänger aus dem Raum Idar-Oberstein in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad.

Dabei stürzte und rutschte er mitsamt dem Gefährt von der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Alleinbeteiligte schwer am Knie und wurde durch den Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad musste im Anschluss abgeschleppt werden.