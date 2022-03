Frankenthal (ots) – Am Samstag 19.03.2022 gegen 16:30 Uhr, begegnete ein 10-jähriger Junge in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße einem fremden Jugendlichen. Der dunkelhäutige junge Mann forderte unter Vorhalt eines schwarzen Klappmessers das Geld des Kindes. Als der 10-Jährige versuchte mit seinem Fahrrad wegzufahren, zerstach der Unbekannte den Hinterreifen des Fahrrads. Der 10-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß nach Hause.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.16-18 Jahre alt, dunkelhäutig. Schwarzer Hoodie mit Kapuze, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und schwarze Umhängetasche der Marke Nike.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.