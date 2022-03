Frankenthal (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher schubste zunächst am 19.03.2022 gegen 17:15 Uhr, 4 Kinder in der Willy-Brandt-Anlage. In der Unterführung am Hauptbahnhof, trafen 2 Kinder erneut auf die Jugendgruppe, wobei ein dunkelhäutiger Jugendlicher den beiden 10- und 11-jährigen Kindern ins Gesicht schlug und deren Geld forderte.

Außerdem beleidigte der Jugendliche die Kinder. Anschließend teilte sich die Gruppe der Jugendlichen und entfernte sich vom Hauptbahnhof. Die beiden Kinder erlitten Schwellungen und Schmerzen im Gesicht.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 13-16 Jahre alt, schmale Figur, dunkelhäutig. Dunkle lockige Haare, Narbe am Hals. Er war mit einer blauen ärmellosen Weste und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.