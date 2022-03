Frankfurt/BAB661 (ots)-(ro) – Am Samstagabend 19.03.2022 bremste ein 41-jähriger Mann, seine Ex-Ehefrau in ihrem PKW auf der Fahrbahn der BAB661 aus. Anschließend ging der Mann zum Fahrzeug seiner Ex-Frau und fügte der 40-Jährigen durch mehrere Stichverletzungen schwere Verletzungen zu.

Gegen 20:15 Uhr wurden dem Polizeinotruf 2 Fahrzeuge auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Offenbach gemeldet, die nach einem mutmaßlichen Zusammenstoß in Höhe des Preungesheimer Dreiecks am rechten Fahrbahnrand stehen sollen. Ein Mann solle zudem gewalttätig auf eines der stehenden Autos und dessen Fahrerin einwirken.

Die umgehend alarmierten Polizeistreifen konnten den Angreifer noch am Ereignisort festnehmen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 41-Jährige mit seinem Pkw zunächst das Anhalten des zweiten Autos erzwungen und sich vor dieses gesetzt haben. Anschließend soll er auf das Fahrzeug und auf dessen Fahrerin, bei der es sich um seine Ex-Frau handelt, gewalttätig eingewirkt haben.

Die 40-Jährige erlitt hierbei mehrere schwere Stichverletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat sowie zu deren genauem Hergang dauern gegenwärtig weiter an. Es wurde eine umfangreiche Spurensicherung vor Ort durchgeführt.

Diese hatten zur Folge, dass es zeitweise zu temporären Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 661 kam.

Der 41-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

069/755-53111 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

