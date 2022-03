Neustadt: Baukran umgestürzt

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitagmorgen (18.03.2022) gegen 09:30 Uhr ereignet sich in der Weinbergstraße ein Zwischenfall mit einem Baukran.

Mitarbeiter eines Baumaschinendienstes waren dabei einen Baukran abzumontieren. Dabei rutschte dieser ab und kippte auf einen gegenüberliegen geparkten VW Passat. Zum Glück kam es bei dem Vorfall zu keinen Personenschäden. Über Notruf wurde die Feuerwehr zur Sicherung des Baukranes verständigt. Mit Greifzug, Spanngurten und Stab-Fast sicherten die Einsatzkräfte den Kran gegen weiteres Wegrutschen und gegen komplettes Umfallen. Hierzu setzte die Feuerwehr ein Hubrettungsgerät ein. Weiterhin ließ der Einsatzleiter die Gewerbeaufsicht und den städtischen Bauhof zur Absperrung der Weinbergstraße nachalarmieren. Ebenfalls wurde über die Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwehrkran der Berufsfeuerwehr Mannheim nachgefordert.

Nach Freigabe der Gewerbeaufsicht wurde von den Kollegen aus Mannheim die weiteren Einsatzmaßnahmen zum Aufstellen des Baukrans koordiniert. Mit dem Feuerwehrkran wurde der Baukran angehoben und wieder in die Arretierung auf dem Oberwagen abgelegt und so positioniert, dass er wieder auf allen Rädern steht. Ob bei dem Vorfall menschliches Versagen oder eine technische Ursache vorliegt, muss durch einen Sachverständigen geklärt werden. So lange bleibt der Baukran gesichert vor Ort stehen.

An dem VW Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Gesamthöhe des Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neustadt mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, die Berufsfeuerwehr Mannheim mit drei Einsatzfahrzeugen, die Polizei, das Gewerbeaufsichtsamt und der Städtische Bauhof.

Information der Polizei:

Am Freitag, den 18.03.22, gegen 09.25 Uhr stürzte in der Weinbergstraße in Neustadt ein Baukran beim Abbau und dem damit verbundenen Zusammenklappen um und streifte einen dort geparkten Pkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Baukran wurde ebenfalls beschädigt. Die Schwere und Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zum Wiederaufstellen des Baukrans musste ein Spezialkran angefordert werden. Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten kommt es im Bereich der Weinbergstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Ursache des Umstürzens ist derzeit nichts bekannt.

Vor Ort befanden sich außer der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Neustadt.