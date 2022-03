Schlägerei zwischen zwei Jugendgruppen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.03.2022, kam es an der Bus- und Bahnhaltestelle “Am Schwanen” um 13:30 Uhr zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Mädchengruppen. Zwei Mädchen wurden in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Feuerwehr Ludwigshafen – Rauchwarnmelder führt zu Menschenrettung

Ludwigshafen-Süd (ots)-(JD) – Am Donnerstag 17.03.2022 um 17:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Richard-Dehmel-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Süd gerufen. Angebranntes Essen hatte zum Auslösen eines Rauchwarnmelders und Anrufen bei der Polizei geführt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die betroffene Wohnung verraucht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten die Wohnung unter Atemschutz und fanden eine Person schlafend vor. Die Person wurde ins Freie geführt, dem Rettungsdienst übergeben und durch diesen in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend belüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem maschinellen Lüfter.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Bei diesem Einsatz hat der Rauchwarnmelder einen größeren Brand und schwerwiegende Personenschäden verhindert.

Weitere Hinweise zu Rauchwarnmeldern finden sie auf https://www.ludwigshafen.de/buergernah/feuerwehr/rauchmelder. Wenn sie den Alarmton von Rauchmeldern in ihrer Nachbarschaft wahrnehmen, wählen sie den Notruf 112.

Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.03.2022, um 08:30 Uhr musste eine 59-jährige Toyota-Fahrerin auf der B 44 verkehrsbedingt abbremsen, so dass zunächst eine 32-jährige Madza-Fahrerin und dann eine 23-jährige KIA-Fahrerin in dieser Reihenfolge auffuhren.

Die 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn plötzlich gebremst wird. Wer vorausfährt, darf nicht ohne zwingenden Grund stark bremsen.

Verletzt durch Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.03.2022 um kurz vor 17:30 Uhr, fuhr in der Saarlandstraße eine 22-Jährige mit ihrem Fiat-Punto auf der rechten Fahrspur. In Höhe der Pestalozzistraße wollte sie verbotswidrig nach links abbiegen und übersah hierbei die parallelfahrende Straßenbahn.

Es kam zum Unfall, wobei die 22-jährige Fahrerin und ihr 22-Jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zum Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrunken Autogefahren und Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.03.2022 fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Opel auffällig im Ostring und stieg dann aus. Hier kontrollierten ihn Polizeibeamte und wollten präventiv den Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Hiergegen wehrte sich der 55-Jährige, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Außerdem beleidigte er die Beamten.

Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.03.2022, kontrollierten um 10:00 Uhr Polizeikräfte in der Brunckstraße einen 39-jährigen mit seinem Auto. Die Polizeibeamten boten dem 39-Jährigen aufgrund seines auffälligen Verhaltens und seiner auffälligen Fahrweise zuvor einen Drogenschnelltest an.

Dieser reagierte positiv auf Amphemtamin, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welche mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden kann. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 18.03.2022 fuhr um 04:48 Uhr ein 45-Jähriger mit einem E-Roller in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Polizeikräfte führten eine Verkehrskontrolle durch und konnten hierbei Anzeichen für einen Drogenkonsum feststellen. Da er einen angebotenen Drogenschnelltest ablehnte, wurde ihm in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welches mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden kann. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.