12-Jährige schlägt Angestellte

Speyer (ots) – In einem Supermarkt in der Maximilianstraße wurden am Donnerstag 17.03.2022 gegen 15:00 Uhr 2 Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren, beim Diebstahl von Alkoholika, Zigaretten und Feuerzeugen ertappt. Als sie von den Mitarbeitern kontrolliert werden sollten, ergriffen die Mädchen die Flucht. Nachdem es einer 25-jährigen Angestellten gelang die 12-Jährige festzuhalten, schlug das Mädchen ihr aufs Ohr, um ihre Beute zu sichern und zu flüchten.

Nachdem den Diebinnen die Flucht gelang, konnten sie von polizeilichen Einsatzkräften in der Bahnhofstraße festgestellt werden. Beim Erblicken des Streifwagens flüchteten sie erneut, wurden aber letztlich von der Polizei festgehalten.

Bei der 12-Jährigen aus Limburgerhof konnte ein Wert von 1 Promille festgestellt werden. Auch die 15-Jährige aus Speyer war alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Beide wurden an ihre Sorgeberechtigten überstellt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Trio schlägt Mitarbeiter von Tankstelle

Speyer (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung wurde in der Nacht zum Freitag gegen 02:00 Uhr in einer Tankstelle in der Industriestraße gemeldet. Weil zwei von drei bislang unbekannten Männer im Verkaufsraum keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, kam es zu Streitigkeiten mit einem 20-jährigen Angestellten. Nachdem einer der Männer den Angestellten zunächst beleidigte und bedrohte, schlug er ihm ins Gesicht, wodurch der 20-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen Landrover.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Mann 1: (Beschuldigter) ca. 1,80 m groß, kurze schwarze Haare, braune Augen. Bekleidet mit braunem Mantel und schwarzen Schuhen.

Mann 2: ca. 1,80 m groß, breit gebaut, braune Augen.

Mann 3: Dunkler Hauttyp, ca.1,90 m groß. Kurze schwarze Haare, langer schwarzer Bart. Trug braun-schwarze Jacke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in ein Lebensmittelgeschäft in der Heydenreichstraße ein und entwendeten Münzgeld sowie Nahrungsmittel. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heydenreichstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Speyer (ots) – Beim Abbiegen zwei Fußgängerinnen übersehen hat am Donnerstag um 20:20 Uhr eine 29-jährige PKW-Fahrerin. Die Frau bog von der Kardinal-Wendel-Straße nach links in die Remlingstraße ab, als diese gerade von zwei jungen Frauen im Alter von 15 und 18 Jahre überquert wurde.

Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und der 18-Jährigen, wobei sich diese leicht verletzte. Die 15-Jährige blieb unverletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.