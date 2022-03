Landau: Die Polizei-News

Brand bei Südmüll

Landau (ots) – Am Mittwoch 16.03.2022 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Brand bei der Firma Südmüll in Landau. Durch den in Brand geratenen Gewerbemüll kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Anwohner gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Landau aufgenommen und der Brandort begangen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Müll selbst entzündet haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Diebstahl eines Gabelstaplers

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag 17.03.22 auf Freitag 18.03.22 gelangten bislang unbekannte Täter durch Überklettern eines Zaunes und Einschlagen eines Fensters auf das Gelände und in die Räumlichkeiten der Wichern-Werkstatt in Landau in der Horststraße.

Dort wurde mit Hilfe des dort aufgefundenen Originalschlüssels ein Gabelstapler der Marke Jungheinrich samt zweier Paletten mit Messingteilen entwendet. Die Paletten konnten gegen 05:00 Uhr in Bereich der Haardtstraße aufgefunden werden.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Gabelstaplers geben? Hinweise an die Kriminalinspektion Landau unter 06341-287 0 oder kilandau@polizei.rlp.de.