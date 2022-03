9-Jähriger verletzt

Maikammer (ots) – Zu einem Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Radfahrer kam es Donnerstagnachmittag 17.03.2022, 17.05 Uhr, weil ein 66-jähriger Autofahrer das Kind beim Einfahren in der Bahnhofstraße übersehen hatte. Der Junge stürzte und erlitt an der Stirn sowie an der Hand leichte Verletzungen.

Alkoholisiert

Böbingen (ots) – In der Hauptstraße wurde gestern (17.03.2022, 12.30 Uhr) eine 62 Jahre alte Autofahrerin angehalten, weil sie lt. Zeugenaussage torkelnd in ihr Fahrzeug eingestiegen und losgefahren war. Bei der Kontrolle konnte eine Alkoholfahne festgestellt werden, weshalb sie zum Test gebeten wurde.

Aufgrund des Ergebnisses von 2,58 Promille qualifizierte sich die Autofahrerin zur Blutprobe. Ihre Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.