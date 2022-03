Raubüberfall auf Bäckereifiliale

Mannheim-Waldhof (ots) – Nach wie vor auf der Flucht sind die beiden Täter, die

am Freitagmorgen die Bäckereifiliale in der Oppauer Straße im Stadtteil Waldhof

überfielen. Eine mit acht Streifenwagenbesatzungen sofort eingeleitete Fahndung

war ohne Ergebnis verlaufen.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats

Mannheim ergaben, betraten die beiden Unbekannten gegen 6 Uhr die Filiale,

bedrohten eine Angestellte der Frühschicht mit einer kurzen, weißen Holzlatte

und forderten Bargeld.

Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie über die Oppauer Straße in

unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 17 Jahre; ca. 170 cm; schlank, helle Hautfarbe; hellbraunes,

kurzes Haar; graue Kleidung; langärmeliges T-Shirt; schwarzer Mund-Nasen-Schutz. Täter: ca. 19-20 Jahre; ca. 180-185 cm; normale Statur; helle Hautfarbe;

dunkle Kleidung und dunkler Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern und /oder deren Fluchtrichtung

geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-5555 oder mit dem Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 in

Verbindung zu setzen.

Versuchter Raub auf Penny Markt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr zog ein

bislang unbekannter Täter im Pennymarkt eine Pistole und forderte von der

Kassiererin, mit den Worten „Geld her“, den Kasseninhalt.

Nachdem die 60-jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlug er ihr mit der

Waffe gegen den Kopf. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß. Zunächst wurde er von einem

weiteren Mitarbeiter verfolgt

Kurz vor Ladenschluss, gegen 21:10 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter in

der Durlacher Straße den Penny-Markt.

Nachdem er seine Waren zum Bezahlen an der Kasse abgelegt hatte und noch

abkassiert wurde, zog er aus seinem Hosenbund vermutlich eine Pistole.

Er forderte von der 60-jährigen Kassiererin unter Vorhalt der Waffe den

Kasseninhalt. Nachdem das Opfer in Panik geraten war und nicht gleich seiner

Aufforderung nach „Geld her“ nachkam, schlug ihr der Täter mit der Waffe gegen

den Kopf und verletzte sie dabei leicht.

Ohne Raubgut flüchtete der Täter aus dem Lebensmittelladen. Dabei wurde er von

einen weiteren Angestellten der Filiale bei seiner Flucht auf den ersten Metern

zu Fuß verfolgt.

Nachdem der Täter aber seinen Verfolger aus einiger Entfernung heraus durch

Hochhalten der Schusswaffe bedrohte, brach der Mann die Verfolgung ab.

Der Täter verschwand zu Fuß in Richtung Otterstadter Straße. Die anschließend

eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Das Opfer wurde später von ihrem Sohn ins Krankenhaus verbracht und konnte nach

der ambulanten Versorgung wieder nach Hause gehen.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben 22 – 26 Jahre alt; Schlank; Süd-

bis südosteuropäisches Aussehen Der Täter war bekleidet mit einer Weste mit

Kapuze, dunkles Basecap, Bluejeans, dunkle Sportschuhe, an der rechten Hand trug

er einen schwarzen Handschuh. Er trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung und führte

eine weiße Tragetasche mit schwarzer Aufschrift mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim, unter 0621. 174 4444, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Nachdem die Beschäftigten einer Bäckerei in

der Schwetzinger Straße am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr ihren Laden geschlossen

hatten, mussten die Angestellten am darauffolgenden Morgen, gegen 4 Uhr

feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Glasschiebetür zum Laden

einschlagen hatten.

Dadurch löste sich die gesamte Glastür aus der Verankerung und die Täter

gelangten so, sicherlich nicht geräuschlos, ins Ladeninnere.

Dort nahmen sie sich noch Zeit und versuchten Wertbehältnisse zu öffnen, was

jedoch misslang. Für „frische Brötchen“ war es vermutlich noch zu früh und die

Täter verließen die Bäckerei ohne etwas entwendet zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621.

174 3310, in Verbindung zu setzen.

14-jähriger baut ohne Führerschein Unfall

Mannheim-Neckarau (ots) – Am späten Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau einen Verkehrsunfall in der

Donaustraße, bei dem ein Roller beteiligt sei. Eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau fand zunächst nur den verunfallten Roller vor, welcher mitten

auf der Fahrbahn lag. In einem nahegelegenen Gebüsch trafen die Beamtinnen und

Beamten sodann einen 14-Jährigen an, der sich als der Fahrer des Rollers

herausstellte. Einen Fahrzeugschlüssel führte er nicht mit sich. Ebenso ist er

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 14-Jährige soll ersten Ermittlungen

zufolge mit dem Roller umher gefahren sein und kollidierte auf Höhe des Anwesens

Donaustraße 12 mit einem dort geparkten Dacia. Infolge des Zusammenstoßes

stürzte der 14-Jährige und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein

Totalschaden, wohingegen der geparkte Dacia nur leicht beschädigt wurde. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 3.500,- EUR geschätzt, der Roller wurde

sichergestellt, da die Besitzverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten.

Der 14-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik

verbracht. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizei informiert. Der

Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie

Verkehrsunfallflucht verantworten. Zudem ermittelt das Haus des Jugendrechts der

Kriminalpolizeidirektion wegen Verdachts des besonders schweren Fall des

Diebstahls gegen den jungen Mann.

B38a/B36: 31-Jähriger verschätzt sich in Rechtskurve

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Am Donnerstagvormittag kam ein 31-Jähriger Opel-Fahrer gegen 11:00 Uhr im Kurvenbereich einer Abfahrt im Bereich der SAP Arena linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der 31-Jährige befuhr

zuvor die B 38 a und nahm die Ausfahrt B 36 / Ludwigshafener Straße, auf der er

mit der linksseitig befindlichen Leitplanke kollidierte.

Infolge des Zusammenstoßes war der Opel Corsa nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7.000,-

geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Diebstahl auf Baustellengelände

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 7:00 Uhr

entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unbemerkt von einem Baustellengelände in

der Hambacher Straße mehrere Meter Starkstromkabel sowie insgesamt 20

Europaletten. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Ein

Sachschaden entstand auf dem Gelände durch den Diebstahl hingegen nicht. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, diese

dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/ 71849-0

mitzuteilen.

PKW aufgebrochen und Tasche entwendet

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 18 Uhr parkte ein 24-jähriger

Mann seinen Fiat im Quadrat R6. Als der Mann gegen 19 Uhr zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Umhängetasche, welche zuvor unter dem

Beifahrersitz lag, entwendet wurde. Außerdem war die Rückbank umgelegt und das

Fahrzeug durchwühlt. Wie die unbekannten Täter in das Fahrzeug gelangten, ist

bisher nicht geklärt und Teil der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls

des Diebstahls. In der schwarzen Umhängetasche mit „Mickey-Maus“ Aufdruck

befanden sich persönliche Dokumente, sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/71849-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal entgegengenommen.

Fahrstreifen gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr fuhr eine

bisher unbekannte Fahrzeugführerin in einem silbernen VW auf dem Kaiserring

zunächst in Richtung des Hauptbahnhofes. Auf Höhe der Haltestelle „Kunsthalle“

ordnete sich die Frau auf dem rechten Abbiegestreifen ein. Plötzlich bemerkte

die Unbekannte, dass sie doch geradeaus fahren müsste und wechselte zurück auf

den mittleren Fahrstreifen. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin, welche sich

zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befand, konnte einen Unfall mit dem VW gerade

noch vermeiden, indem sie auf den linken Fahrstreifen auswich. Hierbei

kollidierte sie jedoch mit einem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes. Weder

die 44-Jährige, noch der 33-jährige Mann im Mercedes wurden durch den Unfall

verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die VW-Fahrerin fuhr nach

dem Unfall weiter in Richtung Hauptbahnhof. Es soll sich hierbei um eine ältere

Frau gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise

auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Falsche Amtsträger – erneuter Trickdiebstahl

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr klingelte

zunächst ein Mann an einem Mehrfamilienhaus im Straßburger Ring und gab sich

gegenüber einer Bewohnerin als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus. Unter dem

Vorwand, den Impfstatus überprüfen zu wollen, gelangte er in die Wohnung der

Seniorin. Während der Verdächtige sich bereits in der Wohnung aufhielt,

erschienen zwei weitere Männer, welche unter gleichem Vorwand Einlass in die

Wohnung erhielten. Als die drei Täter in der Wohnung begannen Schubläden und

Schränke zu durchwühlen, forderte die Seniorin die Männer auf, dies zu

unterlassen. Daraufhin flüchteten diese aus der Wohnung in Richtung Mühlhauser

Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die Tat keinerlei

Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem

Bandendiebstahls. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.:

06203/9305-0 entgegengenommen.

Da es in den vergangenen Tagen bereits zu ähnlichen Taten kam, wird ausdrücklich

vor falschen Amtsträgern oder Mitarbeitern von Krankenkassen o.ä. gewarnt. Der

Impfstatus von Personen wird nicht durch „Hausbesuche“ überprüft!

Gewähren Sie Fremden keinen Zutritt in Ihre Wohnung

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

Polizisten, den Dienstausweis. Überprüfen Sie kritisch, um welchen „Amtsträger“ es sich

handelt. Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an.

Suchen Sie die Nummer selbst heraus und lassen Sie sich diese

nicht von den erschienenen Personen geben!

handelt. Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an. Suchen Sie die Nummer selbst heraus und lassen Sie sich diese nicht von den erschienenen Personen geben! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Streit nach Rotlichtverstoß esakliert

Mannheim-Waldhof (ots) – Nach einem Rotlichtverstoß wurde am Donnerstagmorgen im

Stadtteil Waldhof ein Lastwagenfahrer handgreiflich gegenüber einem Radfahrer.

Der 54-Jährige Lkw-Fahrer war kurz nach 9 Uhr in der Luzenbergstraße in Richtung

Sandhofen unterwegs. An der Einmündung zur Karl-Feuerstein-Straße wollte er nach

rechts in Richtung Speckweg abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der

dortigen Ampel und übersah einen 56-jährigen Radfahrer, der in Richtung

Innenstadt unterwegs war. Zu einem Zusammenstoß kam es jedoch nicht, da der

Notbremsassistenz des Lastwagens eingriff und das Fahrzeug rechtzeitig zum

Stillstand brachte. Jedoch entbrannte daraufhin ein Streit zwischen den beiden

Beteiligten, in dessen Verlauf der Fahrer des Lastwagens ausstieg und dem Radler

einen kräftigen Schlag gegen den Brustkorb versetzte.

Durch eine Polizeistreife, die hinzugerufen wurde, konnte der Streit schließlich

geschlichtet werden. Gegen den 54-jährigen wird nun wegen des Verdachts der

Körperverletzung ermittelt.

Seniorin wird Opfer eines Diebes

Mannheim-Innenstadt (ots) – Opfer eines Diebes wurde am Donnerstagnachmittag

eine 86-jährige Frau in der Mannheimer Innenstadt. Die Seniorin stieg gegen 16

Uhr an der Haltestelle „Abendakademie“ mit ihrem Rollator aus der Straßenbahn

aus. Dabei entwendete ihr im Gedränge ein unbekannter Täter die Handtasche aus

dem Korb des Rollators und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. In der

Handtasche befanden sich neben Bargeld auch Ausweis, Scheckkarte und Impfausweis

der Dame. Wenig später konnte jedoch unweit des Tatorts die Handtasche der

86-Jährigen wieder aufgefunden werden. Es fehlte lediglich das Bargeld darin.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu dem Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Einbruch in Baustelle – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich

vermutlich mehrere Täter unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände in der

Hambacher Straße. Dort entwendeten diese gleich 20 Paletten und knapp 100 Meter

eines Starkstromkabels. Es entstand ein Diebstahlsschaden von ca. 2.000 Euro. Es

ist davonauszugehen, dass die Täter hierbei ein großräumiges Fahrzeug

verwendeten um das Diebesgut abzutransportieren. Das Polizeirevier Käfertal hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die

in der Zeit von 18 Uhr bis 7:00 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 718490 zu melden.

Zwei Männer wegen gewerbsmäßigem Betrug in Haft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen 2 Wohnsitzlose russischer und deutscher Nationalität im Alter von 39 und 41 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in Mannheim mehrere Betrugsdelikte begangen zu haben.

Die beiden Männer sollen am Donnerstag 17.03.2022 zwischen 15:30-16:00 Uhr in 3 Fällen zum Bezahlen von Waren in Verkaufsbetrieben in der Mannheimer-Innenstadt zuvor rechtswidrig erlangte Zahlungskarten eingesetzt haben. Hierbei entstand ein Schaden von rund 630 Euro.

Insgesamt hatten die beiden Tatverdächtigen 54 Zahlungskarten (Kredit- und EC-Karten) von 39 Geschädigten in ihren Besitz gebracht. Bei Bezahlvorgängen nahmen sie Vermögensschäden entweder für den Geschäftsbetreiber oder den Karteninhaber in Höhe des jeweiligen Kaufpreises in Kauf. Die bei den zwei Tatverdächtigen aufgefundenen Zahlungskarten wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen. Sie wurden nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Inwiefern die Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Taten in zurückliegender Zeit in Betracht kommen, wird derzeit überprüft. Gegenstand der noch andauernden weiteren Ermittlungen ist zudem die Feststellung der Herkunft der sichergestellten Zahlungskarten und deren Inhaber.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Unbare Zahlungsmittel beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt dauern an.