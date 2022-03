Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Beharrliche und dennoch erfolglose Einbrecher verursachten Sachschaden an betroffener Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr, auf Freitag, 09:30 Uhr

drangen ein oder auch mehrere Unbekannte in eine Vereinsgaststätte im

Langwiesenweg ein. Erst beim dritten Versuch gelang es dem oder den Einbrecher/n

in das Innere der Vereinsheimgaststätte zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach,

hatten der oder die Eindringling(e) zunächst das Türglas mit einem stählernen

Türstopper eingeschlagen und durch Hindurchgreifen, vergebens versucht, die

verschlossene Türe zu öffnen. Ein Durchsteigen der Zugangstüre war aufgrund von

einbruchhemmenden Glas ebenso wenig möglich gewesen. Auch der Versuch mittels

eines Schaufelwerkzeuges in das Gaststätteninnere zu gelangen, wurde durch die

offensichtlich hinreichend gesicherte Türe vereitelt. Der oder die Eindringlinge

gaben ihr Unterfangen indes nicht auf und gelangten schließlich mithilfe einer

Stehleiter über ein Fenster im Obergeschoss in das Gebäudeinnere. Sie verließen

dieses augenscheinlich durch ein weiteres Fenster, jedoch ohne Diebesgut. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier

Weinheim nahm die Ermittlungen auf, und bittet nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnr.: 06201/ 1003-0 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Katalysatoren von Firmengelände – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Schon seit dem 10.02.22 kam es in der Rhein-Neckar-Region immer

wieder zu Firmeneinbrüchen, bei welchen ein oder mehrere Unbekannt/e

Katalysatoren entwendeten. Insgesamt vier Fälle sind bekannt.

Am Mittwochnacht kam es gegen 00:15 Uhr nun auf einem Firmengelände in der

Draisstraße zu einem Katalysatorendiebstahl. Eine unbekannte männliche Person

drang ersten Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim zufolge, auf das

eingezäunte Firmengelände ein und entwendete dort aus einem Container drei

bereits ausgebaute Katalysatoren. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 1.500,- EUR

geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr. 06201/ 1003-0 zu melden.

Leimen-St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger und 26-Jähriger wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls u.a. in Untersuchungshaft – Mittäter auf der Flucht – Zeugen gesucht!

Leimen-St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Donnerstagmittag erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts

Heidelberg Haftbefehle gegen einen 24-Jährigen und einen 26-Jährigen wegen

Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und weiterer Delikte.

Am Mittwochabend war es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen im Osten St. Ilgens

gekommen. Als der 63-jährige Bewohner gegen 19:30 Uhr nach Hause kam, sah er

sich in seinem Wohnzimmer plötzlich drei ihm unbekannten Männern gegenüber, die

sofort die Flucht ergriffen.

Laut den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sollen sich

die beiden 24- und 26- Jahre alten Tatverdächtigen sowie ein weiterer, sich

aktuell noch auf der Flucht befindlicher Mann durch Aufhebeln einer Terrassentür

Zutritt in das Anwesen verschafft haben. Während die Tatverdächtigen die Räume

durchsucht haben sollen, sollen sie von dem heimkehrenden Geschädigten

überrascht worden sein. Sie sollen sofort geflüchtet sein, indem sie vom Balkon

des Anwesens in den Garten sprangen und durch die offenstehende Gartentür

davonrannten.

Die beiden 24- und 26-jährigen Tatverdächtigen wurden von einem Passanten

verfolgt, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war. Im Verlauf der

Verfolgungsjagd soll der 26-Jährige plötzlich ein Einhandmesser gezückt, es dem

Passanten entgegengehalten und diesem zudem mit der Hand gegen die Schläfe

geschlagen haben. Dieser ließ sich jedoch nicht von seinem beherzten Eingreifen

abbringen und verfolgte die beiden Tatverdächtigen weiterhin mit einem größeren

Abstand. Im Bereich des Bahnhofs St. Ilgen/Sandhausen eilten ihm weitere

Passanten zu Hilfe, wodurch die beiden Tatverdächtigen schlussendlich bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnten.

In welche Richtung sich der dritte, flüchtige Tatverdächtige von dem Wohnhaus

entfernte, ist noch nicht bekannt.

Beide Tatverdächtige führten Schmuck und eine geringe Menge Bargeld mit sich.

Aus dem Haus des Geschädigten entwendete Gegenstände konnten bei den Beiden

nicht aufgefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Ermittlungsgruppe Eigentum ermitteln

nun wegen des Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und der

Sachbeschädigung gegen die drei Tatverdächtigen. Zudem wird dem 26-Jährigen

versuchte Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen. Auch soll die Herkunft des

Schmucks, den die Tatverdächtigen bei sich trugen, festgestellt werden. Die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur

Spurensicherung vor Ort.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg gegen die beiden festgenommenen Verdächtigen

Untersuchungshaftbefehle, da sie bei dringendem Verdacht der genannten

Straftaten Flucht- und Verdunkelungsgefahr als gegeben sah, und setzte die

Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen in Vollzug. Diese wurden in

unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum bittet Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen

gesehen haben oder Hinweise auf dessen Identität geben können, sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß und 17-20 Jahre alt. Der

Mann soll hellblondes Haar und akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Weinheim (ots) – Am Mittwoch, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr,

entwendete ein Unbekannter aus einer Tiefgarage in der Freudenbergstraße ein

dort auf einem Stellplatz abgestelltes und zusätzlich verschlossenes

schwarz-weißes E-Bike der Marke Como. Wie der Unbekannte in die Tiefgarage

gelangte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevier Weinheim. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf geschätzt 3.000,- EUR. Die ermittelnden

Beamtinnen und Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, sich telefonisch unter 06201/1003-150 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien auf Baustellengelände – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und

Donnerstagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt auf

ein Baustellengelände in der Elly-Heuss-Knapp-Straße. Auf dem Gelände besprühten

die Unbekannten mit orange-roter Signalfarbe die Türen eines LKW-Führerhauses

sowie die Frontscheibe und die Räder. Außerdem wurden diverse Baumaschinen und

Werkzeugcontainer beschmiert. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro. Der

Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise auf die Tat oder die Täter werden beim Polizeirevier Wiesloch unter

Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Sachbeschädigungen durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen!

Brühl (ots) – Schon seit dem 25.2.22 kam es in der Brühler Gemeinde immer mal

wieder vereinzelt zu Farbschmierereien durch Graffiti. Im Zeitraum von Montag,

17:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr wurden erneut, dieses Mal gleich zwei,

öffentliche Plätze, verunreinigt. Der oder die Unbekannten besprühten wie die

letzten Male auch, dieselben zwei Pflanzenbetonkübel im Bereich des Parkplatzes

im Schrankenbuckel am dortigen Treppenabgang zum Hambacher Weg. Die Kübel wurden

wieder mit den Zahlen „12“ und „13“ versehen. Ergänzt wurde dies durch den

Schriftzug „Again and Again“. Außerdem versah/en der oder die Unbekannte/n ein

dort aufgestelltes Verkehrsschild mit einem in schwarzer Farbe gesprühtem

Gesicht. Auch im Bereich des hiesigen Skater Park wurden durch Mitarbeiter der

Gemeinde Graffitis mit derselben Botschaft nur in Form von Buchstaben „AC“ und

„AB“ an einer Seitenmauer der Halfpipe festgestellt. An der Zaunumrandung des

Fuß- und Basketballfeldes wurde außerdem der Schriftzug „ANTIFA AREA NO COPS NO

NAZIS“ aufgesprüht. Durch die Farbschmierereien entstand erneut ein Sachschaden

von schätzungsweise 1.000,- EUR. Seitens der Stadt Brühl waren schon bereits

kostspielige Reinigungsarbeiten in Auftrag gegeben worden. Der Polizeiposten

Brühl bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei

den ermittelnden Beamtinnen und Beamten selbst unter 06202/ 71282 oder auch beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnr. 0621/ 833970 zu melden.

Rauenberg: Cool reagiert; Rauenbergerin fällt nicht auf Betrugsversuch via Whatsapp herein

Rauenberg (ots) – Cool reagierte eine 51-jährige Rauenbergerin am

Donnerstagvormittag auf eine Nachricht via Whatsapp, die ihr angeblich ihre

Tochter geschickt haben soll.

Diese angebliche Tochter forderte nach Vorspiegelung falscher Tatsachen,

dringend Geld zu benötigen, ihre Mutter auf, zwei Überweisungen mit einer

Gesamtsumme von über 4.000.- Euro vorzunehmen.

Die Frau ließ sich jedoch auch durch diese relativ neue und bislang sehr seltene

im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim aufgefallene Betrugsmasche, nicht

täuschen und veranlasste ihre „richtige“ Tochter, umgehend die Polizei zu

verständigen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.