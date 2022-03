Heidelberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus; keine Verletzte; Ursache noch unbekannt

Heidelberg (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen brach am Freitag, kurz nach

12.30 Uhr, ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Römerstraße aus.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell löschen. Alle 14

Bewohner verließen das Haus rechtzeitig.

Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Nicht nur durch das Feuer,

sondern auch durch austretendes Wasser wurde zumindest eine weitere Wohnung in

Mitleidenschaft gezogen.

Ein Statiker wurde zur Klärung der Bewohnbarkeit hinzugezogen. Ein Ergebnis

seiner Bewertung liegt noch nicht vor.

Die Hebelstraße ist wieder befahrbar. Die Römerstraße allerdings nur einspurig

in Richtung Rohrbach.

Die Brandexperten des Polizeirevier HD-Mitte haben die Ermittlungen zu

Brandursache aufgenommen.

Heidelberg (ots) – Bereits am Mittwoch, 16.03.2022 gegen 15:30 Uhr erhielt ein

älteres Ehepaar aus Heidelberg einen betrügerischen Anruf von bislang

unbekannten Tätern. Ein unbekannter Mann meldete sich am Telefon und stellte

sich als angeblicher Mitarbeiter der Hausbank der Eheleute vor. Weiterhin gab

der Unbekannte an, dass das Geldinstitut angeblich Opfer eines Cyberangriffs

wurde und nun auch das Konto des Ehepaars betroffen sei. Damit diese ihr Geld

noch retten könnten, müssten die beiden rund 70-Jährigen hochsensible Bankdaten

über einen Messenger-Dienst verschicken. Die beiden Eheleute, die fest der

Meinung waren, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um ihren Bankberater

handelte, kamen den Anweisungen des Trickbetrügers schließlich nach. Unmittelbar

nachdem der Täter die hochsensiblen Daten erhalten hatte, führte er mehrere

Einzelüberweisungen von dem Konto des Ehepaars durch. Schließlich forderte er

die Eheleute auf, die Überweisungsaufträge in der dafür erforderlichen App zu

bestätigen und letztendlich freizugeben. Auch dieser Aufforderung kam das

Ehepaar nichtsahnend nach. Als das Gespräch beendet war, wurden die beiden rund

70-Jährigen misstrauisch und entschlossen sich dazu, ihre Hausbank unter der

ihnen bekannten Rufnummer zu kontaktieren. Dort wurden sie letztendlich über den

dreisten Betrug aufgeklärt. Sie verständigten sofort die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und weist nochmal auf folgende präventive

Verhaltenstipps hin – bitte gerade an ältere Verwandte und Bekannte weitergeben:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder

sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Heidelberg: Taschendiebe leider erfolgreich

Heidelberg (ots) – Gleich zweimal waren am gestrigen Donnerstag Taschendiebe in

Heidelberg erfolgreich. Jeweils am frühen Nachmittag entwendete der oder die

Täter die Geldbörsen zweier Seniorinnen. Zunächst bemerkte eine 89-Jährige bei

ihren Einkäufen im Einkaufszentrum Carre, dass ihr Geldbeutel im Zeitraum von 11

Uhr bis 13:45 Uhr aus der Ablage ihrer Gehhilfe entwendet wurde. Darin befandet

neben Bargeld auch diverse Ausweise. Gegen 14:50 Uhr bemerkte eine 80-Jährige,

dass ihr Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen wurde, als sie sich beim

Einkaufen in der Hauptstraße befand. Auch hierin befanden sich neben Bargeld

mehrere Identitätsdokumente.

In beiden Fällen bemerkten die Seniorinnen den Diebstahl zunächst nicht, weshalb

bislang keine Täterbeschreibung vorliegt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die

Auffälliges beobachtet haben oder möglicherweise Hinweise zu den Tätern geben

können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 99-1700 zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den

direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie

Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen

Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und

Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich

unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht

oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie

möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im

Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen

und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.