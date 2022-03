Kreis Bergstraße

Bensheim: Lastwagen bleibt an Brücke hängen / Vollsperrung des Berliner Rings nach Einsturz Brücke / Lastwagenfahrer leicht verletzt

Bensheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittagmittag (18.3.) ist

der Berliner Ring in Höhe der Weststadthalle aktuell noch gesperrt.

Gegen 11.30 Uhr hatte die Rettungsleitstelle die Meldung darüber erreicht, dass

dort ein Lastwagen mit der Straßenüberführung kollidiert war und diese infolge

des Zusammenstoßes zum Einsturz brachte. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich

zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise keine Fußgänger auf der

Straßenüberführung und auch der 39-jährige Lastwagenfahrer aus Worms kam

vergleichsweise glimpflich mit leichten Verletzungen davon. Nach derzeitigen

Ermittlungen wurden zudem keine weiteren Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft

gezogen. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte und ob möglicherweise ein

nicht ausreichend heruntergelassener Kran auf dem Lastwagen ursächlich für den

Zusammenstoß war, wird im Rahmen der Unfallaufnahme untersucht. Schätzungen zur

Höhe des verursachten Schadens liegen aktuell nicht vor.

Für die Dauer der Maßnahmen bleibt die Sperrung des Verkehrs vorerst bestehen.

Eine Ableitung der Autofahrer erfolgt am Kreisverkehr Berliner Ring.

Neben dem Einsatz der Feuerwehr, den Rettungskräften und der Polizei, haben sich

auch Vertreter der Stadt Bensheim, darunter die Bürgermeisterin, vor Ort ein

Bild von der Unfallstelle verschafft.

Bensheim: Aktuelle Sperrung des Berliner Rings in Höhe Weststadthalle nach Unfall und Einsturz einer Brücke

Bensheim (ots) – Aktuell ist der Berliner Ring in Höhe der Weststadthalle

vollgesperrt. Die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort. Nach

ersten Erkenntnissen kollidierte dort gegen 11.30 Uhr ein Lastwagen mit einer

dortigen Brücke, die daraufhin einstürzte. Nach derzeitigem Stand ist der

Lastwagenfahrer noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt aber ansprechbar.

Informationen zu möglichen weiteren Verletzten liegen aktuell nicht vor.

Ein Pressesprecher, Herr Trapmann von der Pressestelle der Polizei Südhessen,

kommt vor Ort und steht in Bälde für weitere Auskünfte zur Verfügung. Eine

telefonische Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 0173-6596516 gegeben.

Einhausen: Gewerbsmäßig gestohlen?/Fahnder kontrollieren Verdächtige

Einhausen (ots) – Auf einem Parkplatz an der A 67 kontrollierten Zivilfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (17.03.) zwei 43 und 46

Jahre alte Männer aus Osteuropa.

Stutzig wurde die Beamten als sie im Ärmel der Jacke eines der Männer zwei

Packungen mit Druckerpatronen fanden. Im Fahrzeug, versteckt in der Verkleidung,

fanden sich anschließend weitere Druckerpatronen, Aufstecker für elektrische

Zahnbürsten und zahlreiche Rasierapparate. Kaufbelege konnten die Männer hierfür

nicht vorweisen. Der Warenwert beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt etwa

1400 Euro.

Die Männer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche

Diebesgut wurde sichergestellt. Die Beamten prüfen nun im Rahmen eines

Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, ob die

Gegenstände aktuellen Straftaten zugeordnet werden können. Die Ermittlungen

dauern an.

Kriminelle hatten es auf zwei Autos abgesehen

Fürth (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es im Ortsteil Fahrenbach auf

zwei geparkte Autos abgesehen. Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend (17.03.)

verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass sich Kriminelle Zugang zu

den Fahrzeugen verschafft hatten. Diese waren in der Erich-Kästner-Straße und

der Wendelinusstraße abgestellt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt

werden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten lediglich einen

geringen Geldbetrag. Ein Schaden an den Autos konnte nicht entdeckt werden. In

diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im

Fahrzeug zurück und schließen Sie es immer ab, wenn es abgestellt wird. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Südhessen: Alkohol und Drogen am Steuer / Südhessische Polizeibeamtinnen und Beamte führten Kontrollen durch

Südhessen (ots) – „Alkohol und Drogen am Steuer“ lautete das Thema zahlreicher

Verkehrskontrollen, die am Mittwoch (16.3.) in allen südhessischen

Polizeidirektionen durchgeführt wurden.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter an der

Bergstraße, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, im Bereich Groß-Gerau, im Odenwald

und auf der Autobahn, 696 Personen, darunter 662 Autofahrer, 12 Lastwagen und 13

Motorradfahrer. Im Ergebnis wurden neun Strafanzeigen wegen des Verdachts des

Fahrens unter Alkohol oder Drogen gefertigt. Bei drei Fahrzeugführern wurde der

Führerschein noch direkt vor Ort sichergestellt. Weil sie gegen die 0,5 Promille

Grenze verstießen, müssen sich weitere vier Verkehrsteilnehmer im Rahmen von

Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten. 12 Autofahrer telefonierten während

der Fahrt und vier waren ganz ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Den höchsten Promillewert stellten die Einsatzbeamtinnen und Beamten aus

Ober-Ramstadt bei der Kontrolle eines 33 Jahre alten Mannes in Mühltal fest. Mit

1,63 Promille stoppten sie den Mühltaler in der Rheinstraße. Seinen Weg nach

Hause musste er nach Abschluss aller Maßnahmen zu Fuß absolvieren.

Und auch wenn die Kontrollen an diesem Tag zu Ende gingen. Der Grundsatz, „Kein

Pardon für Promillesünder!“ ,bleibt bestehen. Wer sich betrunken oder unter

Drogeneinfluss hinters Lenkrad setzt, bringt sich und vor allem andere

leichtfertig in Gefahr.

Darmstadt-Eberstadt: Auf Autos abgesehen / Bordelektronik und Lenkrad entwendet / Rund 40.000 Schaden / Tatzusammenhänge in Prüfung / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf vier Autos vom Hersteller BMW hatten es Kriminelle in der

Nacht zum Donnerstag (16.-18.3.) beziehungsweise im Verlauf des Donnerstags

abgesehen.

Die Fahrzeuge standen jeweils in der Sophienstraße, im Edelapfelweg, in der

Carl-Ulrich-Straße und in der Heinrich-Delp-Straße. Zu allen vier Autos

verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Innenräumen

und bauten dort die Bordelektronik sowie ein Lenkrad aus. Der dabei verursachte

Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Die

Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den Fällen betraut und schließt

derzeit einen Tatzusammenhang nicht aus. Für den Fortgang der Ermittlungen

suchen die Beamten Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder

Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können?

Zu den Tatzeiten ist bekannt, dass sich die Kriminellen in der Sophienstraße und

im Edelapfelweg gegen 4 Uhr zu schaffen machten. Am späten Donnerstagbend, gegen

21.30 Uhr, waren die Spuren der Täter an einem schwarzen BMW in der

Heinrich-Delp-Straße entdeckt worden.

Alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung dienlich sind und Anhaltspunkte

zu den noch unbekannten Tätern geben könnten, werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: 31-Jähriger beim Diebstahl von Parfums erwischt / Täter sprüht mit Pfefferspray und flüchtet / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest / Haftrichter prüft Erlass von Haftbefehl

Darmstadt (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann der derzeit ohne festen Wohnsitz ist

und der im Verdacht steht am Donnerstagnachmittag einen räuberischen Diebstahl

begangen zu haben wird sich nach seiner Festnahme einem Haftrichter verantworten

müssen, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden wird.

In einem Kaufhof in der Rheinstraße war der 31-Jährige gegen 18.30 Uhr von einem

Ladendieb dabei ertappt worden, als er ohne zu bezahlen, mit rund 13 Parfums im

Wert von mehr als 700 Euro das Geschäft verlassen wollte. Angesprochen auf sein

Vorgehen reagierte der unvermittelt und besprühte den Ladendetektiv mit

Pfefferspray. Danach flüchtete er zu Fuß mit seiner Beute. Mithilfe der

Personenbeschreibung nahmen die alarmierten Polizeibeamten den Flüchtenden

unweit des Tatortes im Bereich des Herrngarten fest und stellten bei seiner

Durchsuchung die entwendete Ware sicher. Er wurde mit zur Wache genommen und

verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Diese hat ein

Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls eingeleitet und führt den

Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch heute dem

Haftrichter vor.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: 31-Jähriger beim Diebstahl von Parfums erwischt / Täter sprüht mit Pfefferspray und flüchtet / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest / Haftrichter prüft Erlass von Haftbefehl

Darmstadt (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann der derzeit ohne festen Wohnsitz ist

und der im Verdacht steht am Donnerstagnachmittag einen räuberischen Diebstahl

begangen zu haben wird sich nach seiner Festnahme einem Haftrichter verantworten

müssen, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden wird.

In einem Kaufhof in der Rheinstraße war der 31-Jährige gegen 18.30 Uhr von einem

Ladendieb dabei ertappt worden, als er ohne zu bezahlen, mit rund 13 Parfums im

Wert von mehr als 700 Euro das Geschäft verlassen wollte. Angesprochen auf sein

Vorgehen reagierte der unvermittelt und besprühte den Ladendetektiv mit

Pfefferspray. Danach flüchtete er zu Fuß mit seiner Beute. Mithilfe der

Personenbeschreibung nahmen die alarmierten Polizeibeamten den Flüchtenden

unweit des Tatortes im Bereich des Herrngarten fest und stellten bei seiner

Durchsuchung die entwendete Ware sicher. Er wurde mit zur Wache genommen und

verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Diese hat ein

Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls eingeleitet und führt den

Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch heute dem

Haftrichter vor.

Darmstadt-Eberstadt: Auf Autos abgesehen / Bordelektronik und Lenkrad entwendet / Rund 40.000 Schaden / Tatzusammenhänge in Prüfung / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf vier Autos vom Hersteller BMW hatten es Kriminelle in der

Nacht zum Donnerstag (16.-18.3.) beziehungsweise im Verlauf des Donnerstags

abgesehen.

Die Fahrzeuge standen jeweils in der Sophienstraße, im Edelapfelweg, in der

Carl-Ulrich-Straße und in der Heinrich-Delp-Straße. Zu allen vier Autos

verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Innenräumen

und bauten dort die Bordelektronik sowie ein Lenkrad aus. Der dabei verursachte

Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Die

Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den Fällen betraut und schließt

derzeit einen Tatzusammenhang nicht aus. Für den Fortgang der Ermittlungen

suchen die Beamten Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder

Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können?

Zu den Tatzeiten ist bekannt, dass sich die Kriminellen in der Sophienstraße und

im Edelapfelweg gegen 4 Uhr zu schaffen machten. Am späten Donnerstagbend, gegen

21.30 Uhr, waren die Spuren der Täter an einem schwarzen BMW in der

Heinrich-Delp-Straße entdeckt worden.

Alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung dienlich sind und Anhaltspunkte

zu den noch unbekannten Tätern geben könnten, werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Babenhausen-Sickenhofen/ Münster/Langen: Nachtragsmeldung zu: „Frau tot aus der Gersprenz geborgen“

Babenhausen/ Münster/ Langen (ots) – Nachdem am Mittwochabend (9.3.) der leblose

Körper einer Frau aus der Gersprenz bei der Konfurter Mühle tot geborgen wurde

(wir haben berichtet) liegt ein erstes Ergebnis der gerichtsmedizinischen

Untersuchung des Leichnams vor. Demnach handelt es sich zweifelsfrei um die seit

dem Dezember 2021 vermisste 74-jährige Seniorin aus Langen ( Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5090025)

Spaziergänger hatten die Frau am Mittwoch in der vergangenen Woche entdeckt und

die Polizei alarmiert. Bei der Bergung war auch die Feuerwehr Sickenhofen

eingesetzt. Im Rahmen der fortlaufenden Untersuchungen wurden keinerlei

Anzeichen für das Vorliegen einer Straftat gefunden. Die Ermittlungen rund um

die Frage , wie die Seniorin zu Tode kam, dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter: Es wird gebeten, die Bilder sowie die

persönlichen Daten, die im Rahmen der im Öffentlichkeitsfahndung bekannt gegeben

wurden, zu löschen.

Groß-Umstadt /Wiebelsbach: Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe an / Scheibe eingeschlagen und Beute geschnappt / Polizei gibt Verhaltenstipps

Groß-Umstadt (ots) – Wenige Minuten reichten Kriminellen am Donnerstagabend

(17.3.) aus, sich die in einem Opel zurückgelassene Handtasche anzueignen und

damit die Flucht zu ergreifen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr

schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des „Im Strutfeld“ geparkten Autos ein

und schnappten sich die im Fußraum verstaute Beute. Mit der Tasche erbeuteten

die noch Unbekannten unter anderem eine Geldbörse. Das Kommissariat 21/22 von

der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und

nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Zudem möchten

die Ermittlerinnen und Ermittler den aktuellen Fall zum Anlass nehmen, um erneut

zu warnen und zu sensibilisieren: Lassen Sie keine Wertgegenstände, Taschen,

Rucksäcke oder ähnliches im Auto zurück. Auch das Verstauen im Fußraum oder

deponieren im Kofferraum bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Diebstahl! Denn:

Ein Auto ist kein Tresor! Zurückgelassenes lockt schnell Diebe an, die nur

wenige Minuten benötigen, um an ihre begehrte Beute zu kommen. Der Ärger im

Nachhinein dürfte für die Bestohlenen von längerer Dauer sein.

Groß-Umstadt / Wiebelsbach: Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe an / Scheibe eingeschlagen und Beute geschnappt / Polizei gibt Verhaltenstipps

Groß-Umstadt (ots) – Wenige Minuten reichten Kriminellen am Donnerstagabend

(17.3.) aus, sich die in einem Opel zurückgelassene Handtasche zu entwenden und

damit die Flucht zu ergreifen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr

schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des „Im Strutfeld“ geparkten Autos ein

und schnappten sich die im Fußraum verstaute Beute. Mit der Tasche erbeuteten

die noch Unbekannten unter anderem eine Geldbörse. Das Kommissariat 21/22 von

der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und

nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Zudem möchten

die Ermittlerinnen und Ermittler den aktuellen Fall zum Anlass nehmen, um erneut

zu warnen und zu sensibilisieren: Lassen Sie keine Wertgegenstände, Taschen oder

Rucksäcke im Auto zurück. Auch das Verstauen im Fußraum oder deponieren im

Kofferraum bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Diebstahl! Denn: Ein Auto ist

kein Tresor. Zurückgelassenes lockt schnell Diebe an, die nur wenige Minuten

benötigen, um an ihre begehrte Beute zu kommen. Der Ärger im Nachhinein dürfte

für die Bestohlenen von längerer Dauer sein.

Ober-Ramstadt/ B426: Nachtragsmeldung zu: 61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem sich am Donnerstagnachmittag (17.3.) ein schwerer

Unfall auf der B 426 von Ober-Ramstadt kommend in Richtung Wembach ereignete

(wir haben berichtet) bei dem ersten Erkenntnissen zufolge ein Motorradfahrer im

Kurvenbereich mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kollidierte, ist der 61 Jahre

alte Motorradfahrer aus Zellingen in der Nacht zum Freitag im Krankenhaus

verstorben.

Groß-Gerau: Die Polizei-News

Rüsselsheim: Einbruch in Firma/Zeugen gesucht

Ein Firmengebäude im Alexander-Fleming-Ring suchten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (17.03.) für einen Einbruch aus.

Die Kriminellen verschafften sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Büroräume. Die ungebetenen Besucher entwendeten mehrere Computer und öffneten gewaltsam einen Tresor. Hierbei fiel ihnen Bargeld in die Hände. Zudem durchsuchten die Einbrecher auch eine angrenzende Wohnung.

Die Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Rüsselsheim haben die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kelsterbach: Unter Kokaineinfluss am Steuer

Einen 32 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am späten Donnerstagabend (17.03.), gegen 23.30 Uhr, auf der Mörfelder Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 32-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Mörfelden-Walldorf: Autoscheibe eingeschlagen/Laptop erbeutet

Ein auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Wiesenschneise, an der B 486, abgestellter VW, geriet am Donnerstag (17.03.), in der Zeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend einen hinter dem Fahrersitz aufbewahrten Laptop. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Zwei Autos im Visier Krimineller

Ein im „Alten Mainzer Weg geparkter Opel und ein in der Grabenstraße abgestellter BMW gerieten am Donnerstagnachmittag (17.03.) in der Zeit zwischen 13.00 und 16.30 Uhr in das Visier Krimineller. In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein, um sich Zugang in die Fahrzeuginnenräume zu verschaffen. Sie erbeuteten unter anderem ein Mobiltelefon, Bargeld, persönliche Dokumente und Sportkleidung.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960